|Название события
|
1
Победа 1
|
X
Ничья
|
2
Победа 2
|
1X
Победа 1 или Ничья
|
12
Победа 1 или Победа 2
|
X2
Ничья или Победа 2
|
Фора1
Фора, голы
|
Фора2
Фора, голы
|
Меньше
Тотал голов. Меньше
|
Больше
Тотал голов. Больше
|
|
|2.62
|3.22
|3.22
|1.43
|1.43
|1.60
|
(0)
1.81
|
(0)
2.22
|
(2.5)
1.77
|
(2.5)
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Основные
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Выход в 1/4 финала
|
Бельгия
1.76
|
Португалия
2.06
|
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|
Окончание матча и метод квалификации
|Да
|Нет
|Дополнительное время
|3.22
|1.43
|Послематчевые пенальти
|5.50
|1.149
|Выход в 1/4 финала по результату основного времени - Любая команда
|1.43
|3.22
|Выход в 1/4 финала по результату основного времени - Бельгия
|2.62
|1.60
|Выход в 1/4 финала по результату основного времени - Португалия
|3.22
|1.43
|Выход в 1/4 финала по результату дополнительного времени - Любая команда
|5.65
|1.141
|Выход в 1/4 финала по результату дополнительного времени - Бельгия
|9.40
|1.056
|Выход в 1/4 финала по результату дополнительного времени - Португалия
|10.75
|1.042
|Выход в 1/4 финала по результату послематчевых пенальти - Любая команда
|5.50
|1.149
|Выход в 1/4 финала по результату послематчевых пенальти - Бельгия
|9.70
|1.052
|Выход в 1/4 финала по результату послематчевых пенальти - Португалия
|9.70
|1.052
|
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Счет матча
|Бельгия
|Ничья
|Португалия
|
(1 - 0)
7.30
|
(0 - 0)
7.10
|
(0 - 1)
8.30
|
(2 - 0)
11.75
|
(1 - 1)
5.55
|
(0 - 2)
15.00
|
(2 - 1)
9.70
|
(2 - 2)
14.50
|
(1 - 2)
11.00
|
(3 - 0)
25.00
|
(3 - 3)
67.00
|
(0 - 3)
35.00
|
(3 - 1)
22.00
|
(1 - 3)
28.00
|
(3 - 2)
35.00
|
(2 - 3)
41.00
|
(4 - 0)
64.00
|
(0 - 4)
91.00
|
(4 - 1)
56.00
|
(1 - 4)
76.00
|
(4 - 2)
83.00
|
(2 - 4)
98.00
|
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Счет 1-го тайма
|Бельгия
|Ничья
|Португалия
|
(1 - 0)
4.60
|
(0 - 0)
2.50
|
(0 - 1)
5.25
|
(2 - 0)
15.00
|
(1 - 1)
7.90
|
(0 - 2)
18.75
|
(2 - 1)
26.00
|
(2 - 2)
61.00
|
(1 - 2)
29.00
|
(3 - 0)
51.00
|
(0 - 3)
67.00
|
(3 - 1)
76.00
|
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Счет 2-го тайма
|Бельгия
|Ничья
|Португалия
|
(1 - 0)
4.70
|
(0 - 0)
3.52
|
(0 - 1)
5.30
|
(2 - 0)
12.50
|
(1 - 1)
6.85
|
(0 - 2)
15.75
|
(2 - 1)
17.75
|
(2 - 2)
43.00
|
(1 - 2)
19.75
|
(3 - 0)
41.00
|
(0 - 3)
53.00
|
(3 - 1)
56.00
|
(1 - 3)
64.00
|
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|
Разница в счете
|Да
|Нет
|Победа в 1 гол - Бельгия
|4.20
|1.23
|Победа в 2 гола - Бельгия
|7.50
|1.087
|Победа в 3 гола - Бельгия
|15.00
|1.014
|Победа в 1 гол - Португалия
|4.80
|1.185
|Победа в 2 гола - Португалия
|9.30
|1.057
|Победа в 1 гол - Бельгия или Португалия
|2.36
|1.59
|Победа в 2 гола - Бельгия или Португалия
|4.65
|1.195
|Победа в 3 гола - Бельгия или Португалия
|10.50
|1.045
|
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|
Стиль победы
|Да
|Нет
|Волевая победа - Бельгия
|13.00
|1.025
|Волевая победа - Португалия
|14.50
|1.016
|Победа с сухим счетом - Бельгия
|3.85
|1.26
|Победа с сухим счетом - Португалия
|4.75
|1.189
|Волевая победа - Бельгия или Португалия
|8.10
|1.075
|Победа с сухим счетом - Бельгия или Португалия
|2.22
|1.66
|
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Голы + результат матча
|Да
|Нет
|Обе команды забьют + Бельгия (победа)
|5.30
|1.157
|Обе команды забьют + Португалия (победа)
|6.30
|1.118
|Обе команды забьют + Ничья
|4.30
|1.22
|Обе команды забьют + Бельгия (победа) или Португалия (победа)
|3.04
|1.38
|Обе команды забьют + Бельгия (победа) или ничья
|2.50
|1.53
|Обе команды забьют + Португалия (победа) или ничья
|2.72
|1.46
|
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|
Результативная ничья
|Да
|Нет
|4.30
|1.22
|
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|
Тайм + Матч
Результат 1-го тайма и всего матча
|
Бельгия (победа в 1-м тайме) + Бельгия (победа в матче)
4.10
|
Ничья в 1-м тайме + Бельгия (победа в матче)
5.65
|
Португалия (победа в 1-м тайме) + Бельгия (победа в матче)
33.00
|
Бельгия (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
14.75
|
Ничья в 1-м тайме + Ничья в матче
4.25
|
Португалия (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
15.00
|
Бельгия (победа в 1-м тайме) + Португалия (победа в матче)
36.00
|
Ничья в 1-м тайме + Португалия (победа в матче)
6.70
|
Португалия (победа в 1-м тайме) + Португалия (победа в матче)
5.25
|
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|
1-й тайм + 2-й тайм
|
Бельгия (победа в 1-м тайме) + Бельгия (победа во 2-м тайме)
9.10
|
Ничья в 1-м тайме + Бельгия (победа во 2-м тайме)
5.65
|
Португалия (победа в 1-м тайме) + Бельгия (победа во 2-м тайме)
9.70
|
Бельгия (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
8.00
|
Ничья в 1-м тайме + Ничья во 2-м тайме
4.25
|
Португалия (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
9.50
|
Бельгия (победа в 1-м тайме) + Португалия (победа во 2-м тайме)
9.70
|
Ничья в 1-м тайме + Португалия (победа во 2-м тайме)
6.70
|
Португалия (победа в 1-м тайме) + Португалия (победа во 2-м тайме)
12.75
|
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|
Тайм с большим количеством голов
|1-й тайм
|Поровну
|2-й тайм
|3.26
|3.45
|2.10
|
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|
Тайм первого гола
|1-й тайм
|Без голов
|2-й тайм
|1.53
|7.10
|3.50
|
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|
Тайм с большим количеством голов (Бельгия)
|1-й тайм
|Поровну
|2-й тайм
|3.78
|2.34
|2.62
|
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|
Тайм с большим количеством голов (Португалия)
|1-й тайм
|Поровну
|2-й тайм
|3.96
|2.17
|2.77
|
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|
Результат матча + тотал голов
|Да
|Нет
|Бельгия (победа) + тотал меньше 4.5
|2.79
|1.44
|Бельгия (победа) + тотал меньше 5.5
|2.56
|1.51
|Бельгия (победа) + тотал меньше 6.5
|2.48
|1.54
|Бельгия (победа) + тотал меньше 7.5
|2.45
|1.55
|Бельгия (победа) + тотал больше 1.5
|3.32
|1.33
|Бельгия (победа) + тотал больше 2.5
|4.30
|1.22
|Бельгия (победа) + тотал больше 3.5
|8.30
|1.073
|Бельгия (победа) + тотал больше 4.5
|13.00
|1.024
|Португалия (победа) + тотал меньше 4.5
|3.38
|1.32
|Португалия (победа) + тотал меньше 5.5
|3.10
|1.37
|Португалия (победа) + тотал меньше 6.5
|3.04
|1.38
|Португалия (победа) + тотал меньше 7.5
|3.00
|1.39
|Португалия (победа) + тотал больше 1.5
|4.20
|1.23
|Португалия (победа) + тотал больше 2.5
|5.35
|1.154
|Португалия (победа) + тотал больше 3.5
|10.50
|1.044
|Португалия (победа) + тотал больше 4.5
|15.75
|1.01
|Ничья + тотал меньше 4.5
|3.04
|1.38
|Ничья + тотал меньше 5.5
|3.04
|1.38
|Ничья + тотал меньше 6.5
|2.95
|1.40
|Ничья + тотал меньше 7.5
|2.95
|1.40
|Ничья + тотал больше 1.5
|4.30
|1.22
|Ничья + тотал больше 2.5
|11.75
|1.034
|Ничья + тотал больше 3.5
|11.75
|1.034
|Бельгия (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
|2.22
|1.66
|Бельгия (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
|1.79
|2.02
|Бельгия (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
|1.53
|2.50
|Бельгия (победа) или ничья + тотал меньше 5.5
|1.444
|2.77
|Бельгия (победа) или ничья + тотал больше 1.5
|1.98
|1.83
|Бельгия (победа) или ничья + тотал больше 2.5
|3.38
|1.32
|Бельгия (победа) или ничья + тотал больше 3.5
|5.45
|1.15
|Бельгия (победа) или ничья + тотал больше 4.5
|11.75
|1.034
|Португалия (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
|2.38
|1.58
|Португалия (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
|1.95
|1.85
|Португалия (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
|1.69
|2.17
|Португалия (победа) или ничья + тотал меньше 5.5
|1.61
|2.32
|Португалия (победа) или ничья + тотал больше 1.5
|2.24
|1.65
|Португалия (победа) или ничья + тотал больше 2.5
|3.95
|1.25
|Португалия (победа) или ничья + тотал больше 3.5
|6.30
|1.118
|Португалия (победа) или ничья + тотал больше 4.5
|13.75
|1.02
|Бельгия (победа) или Португалия (победа) + тотал меньше 2.5
|2.875
|1.42
|Бельгия (победа) или Португалия (победа) + тотал меньше 3.5
|1.83
|1.98
|Бельгия (победа) или Португалия (победа) + тотал меньше 4.5
|1.61
|2.32
|Бельгия (победа) или Португалия (победа) + тотал меньше 5.5
|1.46
|2.72
|Бельгия (победа) или Португалия (победа) + тотал больше 1.5
|1.94
|1.86
|Бельгия (победа) или Португалия (победа) + тотал больше 2.5
|2.53
|1.52
|Бельгия (победа) или Португалия (победа) + тотал больше 3.5
|5.20
|1.163
|Бельгия (победа) или Португалия (победа) + тотал больше 4.5
|8.60
|1.067
|
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|
Забьет ли игрок, вышедший на замену
|Да
|Нет
|3.76
|1.27