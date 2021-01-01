Футбол

Чемпионат Европы. 2020. Финальный турнир. 1/8 финала
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Статистика
Название события 1
Победа 1
X
Ничья
2
Победа 2
1X
Победа 1 или Ничья
12
Победа 1 или Победа 2
X2
Ничья или Победа 2
Фора1
Фора, голы
Фора2
Фора, голы
Меньше
Тотал голов. Меньше
Больше
Тотал голов. Больше
1.
Бельгия
Место проведения: Севилья, Испания
22:00
2.
Португалия
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+640
2.62 3.22 3.22 1.43 1.43 1.60 (0)
1.81 		(0)
2.22 		(2.5)
1.77 		(2.5)
2.28
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Основные
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Выход в 1/4 финала
Бельгия
1.76
Португалия
2.06
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Окончание матча и метод квалификации
Да Нет
Дополнительное время 3.22 1.43
Послематчевые пенальти 5.50 1.149
Выход в 1/4 финала по результату основного времени - Любая команда 1.43 3.22
Выход в 1/4 финала по результату основного времени - Бельгия 2.62 1.60
Выход в 1/4 финала по результату основного времени - Португалия 3.22 1.43
Выход в 1/4 финала по результату дополнительного времени - Любая команда 5.65 1.141
Выход в 1/4 финала по результату дополнительного времени - Бельгия 9.40 1.056
Выход в 1/4 финала по результату дополнительного времени - Португалия 10.75 1.042
Выход в 1/4 финала по результату послематчевых пенальти - Любая команда 5.50 1.149
Выход в 1/4 финала по результату послематчевых пенальти - Бельгия 9.70 1.052
Выход в 1/4 финала по результату послематчевых пенальти - Португалия 9.70 1.052
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Счет матча
Бельгия Ничья Португалия
(1 - 0)
7.30
(0 - 0)
7.10
(0 - 1)
8.30
(2 - 0)
11.75
(1 - 1)
5.55
(0 - 2)
15.00
(2 - 1)
9.70
(2 - 2)
14.50
(1 - 2)
11.00
(3 - 0)
25.00
(3 - 3)
67.00
(0 - 3)
35.00
(3 - 1)
22.00
 
(1 - 3)
28.00
(3 - 2)
35.00
 
(2 - 3)
41.00
(4 - 0)
64.00
 
(0 - 4)
91.00
(4 - 1)
56.00
 
(1 - 4)
76.00
(4 - 2)
83.00
 
(2 - 4)
98.00
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Счет 1-го тайма
Бельгия Ничья Португалия
(1 - 0)
4.60
(0 - 0)
2.50
(0 - 1)
5.25
(2 - 0)
15.00
(1 - 1)
7.90
(0 - 2)
18.75
(2 - 1)
26.00
(2 - 2)
61.00
(1 - 2)
29.00
(3 - 0)
51.00
 
(0 - 3)
67.00
(3 - 1)
76.00
   
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Счет 2-го тайма
Бельгия Ничья Португалия
(1 - 0)
4.70
(0 - 0)
3.52
(0 - 1)
5.30
(2 - 0)
12.50
(1 - 1)
6.85
(0 - 2)
15.75
(2 - 1)
17.75
(2 - 2)
43.00
(1 - 2)
19.75
(3 - 0)
41.00
 
(0 - 3)
53.00
(3 - 1)
56.00
 
(1 - 3)
64.00
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Разница в счете
Да Нет
Победа в 1 гол - Бельгия 4.20 1.23
Победа в 2 гола - Бельгия 7.50 1.087
Победа в 3 гола - Бельгия 15.00 1.014
Победа в 1 гол - Португалия 4.80 1.185
Победа в 2 гола - Португалия 9.30 1.057
Победа в 1 гол - Бельгия или Португалия 2.36 1.59
Победа в 2 гола - Бельгия или Португалия 4.65 1.195
Победа в 3 гола - Бельгия или Португалия 10.50 1.045
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Стиль победы
Да Нет
Волевая победа - Бельгия 13.00 1.025
Волевая победа - Португалия 14.50 1.016
Победа с сухим счетом - Бельгия 3.85 1.26
Победа с сухим счетом - Португалия 4.75 1.189
Волевая победа - Бельгия или Португалия 8.10 1.075
Победа с сухим счетом - Бельгия или Португалия 2.22 1.66
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Голы + результат матча
Да Нет
Обе команды забьют + Бельгия (победа) 5.30 1.157
Обе команды забьют + Португалия (победа) 6.30 1.118
Обе команды забьют + Ничья 4.30 1.22
Обе команды забьют + Бельгия (победа) или Португалия (победа) 3.04 1.38
Обе команды забьют + Бельгия (победа) или ничья 2.50 1.53
Обе команды забьют + Португалия (победа) или ничья 2.72 1.46
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Результативная ничья
Да Нет
4.30 1.22
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Тайм + Матч  
Результат 1-го тайма и всего матча
Бельгия (победа в 1-м тайме) + Бельгия (победа в матче)
4.10
Ничья в 1-м тайме + Бельгия (победа в матче)
5.65
Португалия (победа в 1-м тайме) + Бельгия (победа в матче)
33.00
Бельгия (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
14.75
Ничья в 1-м тайме + Ничья в матче
4.25
Португалия (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
15.00
Бельгия (победа в 1-м тайме) + Португалия (победа в матче)
36.00
Ничья в 1-м тайме + Португалия (победа в матче)
6.70
Португалия (победа в 1-м тайме) + Португалия (победа в матче)
5.25
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1-й тайм + 2-й тайм
Бельгия (победа в 1-м тайме) + Бельгия (победа во 2-м тайме)
9.10
Ничья в 1-м тайме + Бельгия (победа во 2-м тайме)
5.65
Португалия (победа в 1-м тайме) + Бельгия (победа во 2-м тайме)
9.70
Бельгия (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
8.00
Ничья в 1-м тайме + Ничья во 2-м тайме
4.25
Португалия (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
9.50
Бельгия (победа в 1-м тайме) + Португалия (победа во 2-м тайме)
9.70
Ничья в 1-м тайме + Португалия (победа во 2-м тайме)
6.70
Португалия (победа в 1-м тайме) + Португалия (победа во 2-м тайме)
12.75
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Тайм с большим количеством голов
1-й тайм Поровну 2-й тайм
3.26 3.45 2.10
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Тайм первого гола
1-й тайм Без голов 2-й тайм
1.53 7.10 3.50
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Тайм с большим количеством голов (Бельгия)
1-й тайм Поровну 2-й тайм
3.78 2.34 2.62
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Тайм с большим количеством голов (Португалия)
1-й тайм Поровну 2-й тайм
3.96 2.17 2.77
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Результат матча + тотал голов
Да Нет
Бельгия (победа) + тотал меньше 4.5 2.79 1.44
Бельгия (победа) + тотал меньше 5.5 2.56 1.51
Бельгия (победа) + тотал меньше 6.5 2.48 1.54
Бельгия (победа) + тотал меньше 7.5 2.45 1.55
Бельгия (победа) + тотал больше 1.5 3.32 1.33
Бельгия (победа) + тотал больше 2.5 4.30 1.22
Бельгия (победа) + тотал больше 3.5 8.30 1.073
Бельгия (победа) + тотал больше 4.5 13.00 1.024
Португалия (победа) + тотал меньше 4.5 3.38 1.32
Португалия (победа) + тотал меньше 5.5 3.10 1.37
Португалия (победа) + тотал меньше 6.5 3.04 1.38
Португалия (победа) + тотал меньше 7.5 3.00 1.39
Португалия (победа) + тотал больше 1.5 4.20 1.23
Португалия (победа) + тотал больше 2.5 5.35 1.154
Португалия (победа) + тотал больше 3.5 10.50 1.044
Португалия (победа) + тотал больше 4.5 15.75 1.01
Ничья + тотал меньше 4.5 3.04 1.38
Ничья + тотал меньше 5.5 3.04 1.38
Ничья + тотал меньше 6.5 2.95 1.40
Ничья + тотал меньше 7.5 2.95 1.40
Ничья + тотал больше 1.5 4.30 1.22
Ничья + тотал больше 2.5 11.75 1.034
Ничья + тотал больше 3.5 11.75 1.034
Бельгия (победа) или ничья + тотал меньше 2.5 2.22 1.66
Бельгия (победа) или ничья + тотал меньше 3.5 1.79 2.02
Бельгия (победа) или ничья + тотал меньше 4.5 1.53 2.50
Бельгия (победа) или ничья + тотал меньше 5.5 1.444 2.77
Бельгия (победа) или ничья + тотал больше 1.5 1.98 1.83
Бельгия (победа) или ничья + тотал больше 2.5 3.38 1.32
Бельгия (победа) или ничья + тотал больше 3.5 5.45 1.15
Бельгия (победа) или ничья + тотал больше 4.5 11.75 1.034
Португалия (победа) или ничья + тотал меньше 2.5 2.38 1.58
Португалия (победа) или ничья + тотал меньше 3.5 1.95 1.85
Португалия (победа) или ничья + тотал меньше 4.5 1.69 2.17
Португалия (победа) или ничья + тотал меньше 5.5 1.61 2.32
Португалия (победа) или ничья + тотал больше 1.5 2.24 1.65
Португалия (победа) или ничья + тотал больше 2.5 3.95 1.25
Португалия (победа) или ничья + тотал больше 3.5 6.30 1.118
Португалия (победа) или ничья + тотал больше 4.5 13.75 1.02
Бельгия (победа) или Португалия (победа) + тотал меньше 2.5 2.875 1.42
Бельгия (победа) или Португалия (победа) + тотал меньше 3.5 1.83 1.98
Бельгия (победа) или Португалия (победа) + тотал меньше 4.5 1.61 2.32
Бельгия (победа) или Португалия (победа) + тотал меньше 5.5 1.46 2.72
Бельгия (победа) или Португалия (победа) + тотал больше 1.5 1.94 1.86
Бельгия (победа) или Португалия (победа) + тотал больше 2.5 2.53 1.52
Бельгия (победа) или Португалия (победа) + тотал больше 3.5 5.20 1.163
Бельгия (победа) или Португалия (победа) + тотал больше 4.5 8.60 1.067
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Забьет ли игрок, вышедший на замену
Да Нет
3.76 1.27