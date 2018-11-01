Хоккей

NHL. Плей-офф. Финал

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Серия до 4-х побед
Название события 2
Победа 2
X
Ничья
1
Победа 1
X2
Ничья или Победа 2
12
Победа 1 или Победа 2
1X
Победа 1 или Ничья
Фора2
Фора, голы
Фора1
Фора, голы
Меньше
Тотал голов. Меньше
Больше
Тотал голов. Больше
2.
Сент-Луис Блюз
Счет серии 3:3
13 июн 03:00
1.
Бостон Брюинз
+148
3.54 4.10 1.94 1.909 1.26 1.32 (+1.0)
1.69 		(-1.0)
2.28 		(5.5)
1.67 		(5.5)
2.29
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Основные
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Победитель матча
 
Включая овертайм
Сент-Луис Блюз
2.58
Бостон Брюинз
1.54
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Счет матча
Бостон Брюинз
Ничья
Сент-Луис Блюз
(0 - 1)
53.00
(0 - 0)
31.00
(1 - 0)
67.00
(0 - 2)
35.00
(1 - 1)
16.50
(2 - 0)
56.00
(1 - 2)
18.50
(2 - 2)
10.50
(2 - 1)
24.00
(0 - 3)
26.00
(3 - 3)
14.00
(3 - 0)
56.00
(1 - 3)
16.50
(4 - 4)
32.00
(3 - 1)
28.00
(2 - 3)
16.75
(5 - 5)
91.00
(3 - 2)
22.00
(0 - 4)
43.00
(4 - 0)
96.00
(1 - 4)
16.25
(4 - 1)
36.00
(2 - 4)
19.00
(4 - 2)
32.00
(3 - 4)
29.00
(4 - 3)
38.00
(0 - 5)
67.00
(5 - 1)
86.00
(1 - 5)
35.00
(5 - 2)
51.00
(2 - 5)
24.00
(5 - 3)
61.00
(3 - 5)
41.00
(5 - 4)
86.00
(4 - 5)
71.00
(6 - 3)
101.00
(1 - 6)
67.00
(2 - 6)
61.00
(3 - 6)
58.00
(4 - 6)
101.00
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Счет 1-го периода
Бостон Брюинз
Ничья
Сент-Луис Блюз
(0 - 1)
5.00
(0 - 0)
3.86
(1 - 0)
6.50
(0 - 2)
11.00
(1 - 1)
6.35
(2 - 0)
17.50
(1 - 2)
14.75
(2 - 2)
33.00
(2 - 1)
18.50
(0 - 3)
31.00
(3 - 0)
56.00
(1 - 3)
41.00
(3 - 1)
58.00
(2 - 3)
76.00
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Счет 2-го периода
Бостон Брюинз
Ничья
Сент-Луис Блюз
(0 - 1)
5.35
(0 - 0)
5.00
(1 - 0)
6.95
(0 - 2)
10.25
(1 - 1)
6.50
(2 - 0)
17.00
(1 - 2)
12.25
(2 - 2)
28.00
(2 - 1)
15.75
(0 - 3)
27.00
(3 - 0)
53.00
(1 - 3)
32.00
(3 - 1)
51.00
(2 - 3)
64.00
(3 - 2)
73.00
(0 - 4)
73.00
(1 - 4)
83.00
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Счет 3-го периода
Бостон Брюинз
Ничья
Сент-Луис Блюз
(0 - 1)
5.30
(0 - 0)
5.05
(1 - 0)
7.00
(0 - 2)
9.50
(1 - 1)
6.75
(2 - 0)
16.00
(1 - 2)
12.75
(2 - 2)
29.00
(2 - 1)
16.25
(0 - 3)
25.00
(3 - 0)
48.00
(1 - 3)
32.00
(3 - 1)
48.00
(2 - 3)
64.00
(3 - 2)
76.00
(0 - 4)
76.00
(1 - 4)
83.00
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Разница в счете и стиль победы
Да Нет
Победа с сухим счетом - Сент-Луис Блюз
 11.50 1.03
Победа в 1 гол - Сент-Луис Блюз
 6.70 1.099
Победа в 2 гола - Сент-Луис Блюз
 8.30 1.066
Победа в 3 гола - Сент-Луис Блюз
 10.50 1.038
Победа в 4 и больше голов - Сент-Луис Блюз
 14.75 1.009
Волевая победа - Сент-Луис Блюз
 7.70 1.077
Победа с сухим счетом - Бостон Брюинз
 7.10 1.09
Победа в 1 гол - Бостон Брюинз
 5.50 1.141
Победа в 2 гола - Бостон Брюинз
 5.65 1.135
Победа в 3 гола - Бостон Брюинз
 6.00 1.121
Победа в 4 и больше голов - Бостон Брюинз
 6.90 1.074
Волевая победа - Бостон Брюинз
 5.15 1.156
Победа любой команды с сухим счетом
 5.40 1.146
Победа любой команды в 1 гол
 3.45 1.30
Победа любой команды в 2 гола
 3.86 1.25
Победа любой команды в 3 гола
 4.55 1.192
Победа любой команды в 4 и больше голов
 6.25 1.112
Волевая победа любой команды
 3.54 1.29
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Метод победы
Да Нет
Победа по результату основного времени - Бостон Брюинз
 1.94 1.909
Победа по результату овертайма - Бостон Брюинз
 5.75 1.131
Победа по результату основного времени - Сент-Луис Блюз
 3.54 1.32
Победа по результату овертайма - Сент-Луис Блюз
 7.60 1.078
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Окончание матча
Да Нет
Окончание матча по результату основного времени
 1.26 4.10
Окончание матча по результату овертайма
 4.10 1.26
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Результат матча + тотал голов
Да Нет
Сент-Луис Блюз (победа) + тотал меньше 4.5
 7.10 1.091
Сент-Луис Блюз (победа) + тотал меньше 5.5
 5.00 1.166
Сент-Луис Блюз (победа) + тотал меньше 6.5
 4.30 1.21
Сент-Луис Блюз (победа) + тотал больше 4.5
 4.90 1.171
Сент-Луис Блюз (победа) + тотал больше 5.5
 6.85 1.096
Сент-Луис Блюз (победа) + тотал больше 6.5
 8.70 1.06
Бостон Брюинз (победа) + тотал меньше 4.5
 4.70 1.183
Бостон Брюинз (победа) + тотал меньше 5.5
 3.10 1.36
Бостон Брюинз (победа) + тотал меньше 6.5
 2.58 1.49
Бостон Брюинз (победа) + тотал больше 4.5
 2.75 1.44
Бостон Брюинз (победа) + тотал больше 5.5
 3.86 1.25
Бостон Брюинз (победа) + тотал больше 6.5
 5.25 1.153
Ничья + тотал меньше 4.5
 5.65 1.134
Ничья + тотал меньше 5.5
 5.65 1.134
Ничья + тотал меньше 6.5
 4.20 1.22
Ничья + тотал больше 4.5
 7.70 1.076
Ничья + тотал больше 5.5
 7.70 1.076
Ничья + тотал больше 6.5
 13.75 1.014
Сент-Луис Блюз (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
 3.60 1.28
Сент-Луис Блюз (победа) или ничья + тотал меньше 5.5
 2.95 1.39
Сент-Луис Блюз (победа) или ничья + тотал меньше 6.5
 2.35 1.58
Сент-Луис Блюз (победа) или ничья + тотал больше 4.5
 3.38 1.31
Сент-Луис Блюз (победа) или ничья + тотал больше 5.5
 4.20 1.22
Сент-Луис Блюз (победа) или ничья + тотал больше 6.5
 6.85 1.095
Бостон Брюинз (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
 2.86 1.41
Бостон Брюинз (победа) или ничья + тотал меньше 5.5
 2.21 1.65
Бостон Брюинз (победа) или ничья + тотал меньше 6.5
 1.74 2.07
Бостон Брюинз (победа) или ничья + тотал больше 4.5
 2.21 1.65
Бостон Брюинз (победа) или ничья + тотал больше 5.5
 2.86 1.41
Бостон Брюинз (победа) или ничья + тотал больше 6.5
 4.55 1.194
Сент-Луис Блюз (победа) или Бостон Брюинз (победа) + тотал меньше 4.5
 3.14 1.35
Сент-Луис Блюз (победа) или Бостон Брюинз (победа) + тотал меньше 5.5
 2.10 1.72
Сент-Луис Блюз (победа) или Бостон Брюинз (победа) + тотал меньше 6.5
 1.75 2.05
Сент-Луис Блюз (победа) или Бостон Брюинз (победа) + тотал больше 4.5
 1.90 1.88
Сент-Луис Блюз (победа) или Бостон Брюинз (победа) + тотал больше 5.5
 2.75 1.44
Сент-Луис Блюз (победа) или Бостон Брюинз (победа) + тотал больше 6.5
 3.78 1.26