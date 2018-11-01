|
NHL. Плей-офф. Финал
|Все события Назад
|Статистика
|Серия до 4-х побед
|Название события
|
2
Победа 2
|
X
Ничья
|
1
Победа 1
|
X2
Ничья или Победа 2
|
12
Победа 1 или Победа 2
|
1X
Победа 1 или Ничья
|
Фора2
Фора, голы
|
Фора1
Фора, голы
|
Меньше
Тотал голов. Меньше
|
Больше
Тотал голов. Больше
|
|
|3.54
|4.10
|1.94
|1.909
|1.26
|1.32
|
(+1.0)
1.69
|
(-1.0)
2.28
|
(5.5)
1.67
|
(5.5)
2.29
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Основные
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Победитель матча
Включая овертайм
|
Сент-Луис Блюз
2.58
|
Бостон Брюинз
1.54
|
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|
Счет матча
|
Бостон Брюинз
|
Ничья
|
Сент-Луис Блюз
|
(0 - 1)
53.00
|
(0 - 0)
31.00
|
(1 - 0)
67.00
|
(0 - 2)
35.00
|
(1 - 1)
16.50
|
(2 - 0)
56.00
|
(1 - 2)
18.50
|
(2 - 2)
10.50
|
(2 - 1)
24.00
|
(0 - 3)
26.00
|
(3 - 3)
14.00
|
(3 - 0)
56.00
|
(1 - 3)
16.50
|
(4 - 4)
32.00
|
(3 - 1)
28.00
|
(2 - 3)
16.75
|
(5 - 5)
91.00
|
(3 - 2)
22.00
|
(0 - 4)
43.00
|
|
(4 - 0)
96.00
|
(1 - 4)
16.25
|
|
(4 - 1)
36.00
|
(2 - 4)
19.00
|
|
(4 - 2)
32.00
|
(3 - 4)
29.00
|
|
(4 - 3)
38.00
|
(0 - 5)
67.00
|
|
(5 - 1)
86.00
|
(1 - 5)
35.00
|
|
(5 - 2)
51.00
|
(2 - 5)
24.00
|
|
(5 - 3)
61.00
|
(3 - 5)
41.00
|
|
(5 - 4)
86.00
|
(4 - 5)
71.00
|
|
(6 - 3)
101.00
|
(1 - 6)
67.00
|
|
|
(2 - 6)
61.00
|
|
|
(3 - 6)
58.00
|
|
|
(4 - 6)
101.00
|
|
|
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|
Счет 1-го периода
|
Бостон Брюинз
|
Ничья
|
Сент-Луис Блюз
|
(0 - 1)
5.00
|
(0 - 0)
3.86
|
(1 - 0)
6.50
|
(0 - 2)
11.00
|
(1 - 1)
6.35
|
(2 - 0)
17.50
|
(1 - 2)
14.75
|
(2 - 2)
33.00
|
(2 - 1)
18.50
|
(0 - 3)
31.00
|
|
(3 - 0)
56.00
|
(1 - 3)
41.00
|
|
(3 - 1)
58.00
|
(2 - 3)
76.00
|
|
|
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|
Счет 2-го периода
|
Бостон Брюинз
|
Ничья
|
Сент-Луис Блюз
|
(0 - 1)
5.35
|
(0 - 0)
5.00
|
(1 - 0)
6.95
|
(0 - 2)
10.25
|
(1 - 1)
6.50
|
(2 - 0)
17.00
|
(1 - 2)
12.25
|
(2 - 2)
28.00
|
(2 - 1)
15.75
|
(0 - 3)
27.00
|
|
(3 - 0)
53.00
|
(1 - 3)
32.00
|
|
(3 - 1)
51.00
|
(2 - 3)
64.00
|
|
(3 - 2)
73.00
|
(0 - 4)
73.00
|
|
|
(1 - 4)
83.00
|
|
|
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Счет 3-го периода
|
Бостон Брюинз
|
Ничья
|
Сент-Луис Блюз
|
(0 - 1)
5.30
|
(0 - 0)
5.05
|
(1 - 0)
7.00
|
(0 - 2)
9.50
|
(1 - 1)
6.75
|
(2 - 0)
16.00
|
(1 - 2)
12.75
|
(2 - 2)
29.00
|
(2 - 1)
16.25
|
(0 - 3)
25.00
|
|
(3 - 0)
48.00
|
(1 - 3)
32.00
|
|
(3 - 1)
48.00
|
(2 - 3)
64.00
|
|
(3 - 2)
76.00
|
(0 - 4)
76.00
|
|
|
(1 - 4)
83.00
|
|
|
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Разница в счете и стиль победы
|Да
|Нет
|
Победа с сухим счетом - Сент-Луис Блюз
|11.50
|1.03
|
Победа в 1 гол - Сент-Луис Блюз
|6.70
|1.099
|
Победа в 2 гола - Сент-Луис Блюз
|8.30
|1.066
|
Победа в 3 гола - Сент-Луис Блюз
|10.50
|1.038
|
Победа в 4 и больше голов - Сент-Луис Блюз
|14.75
|1.009
|
Волевая победа - Сент-Луис Блюз
|7.70
|1.077
|
Победа с сухим счетом - Бостон Брюинз
|7.10
|1.09
|
Победа в 1 гол - Бостон Брюинз
|5.50
|1.141
|
Победа в 2 гола - Бостон Брюинз
|5.65
|1.135
|
Победа в 3 гола - Бостон Брюинз
|6.00
|1.121
|
Победа в 4 и больше голов - Бостон Брюинз
|6.90
|1.074
|
Волевая победа - Бостон Брюинз
|5.15
|1.156
|
Победа любой команды с сухим счетом
|5.40
|1.146
|
Победа любой команды в 1 гол
|3.45
|1.30
|
Победа любой команды в 2 гола
|3.86
|1.25
|
Победа любой команды в 3 гола
|4.55
|1.192
|
Победа любой команды в 4 и больше голов
|6.25
|1.112
|
Волевая победа любой команды
|3.54
|1.29
|
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Метод победы
|Да
|Нет
|
Победа по результату основного времени - Бостон Брюинз
|1.94
|1.909
|
Победа по результату овертайма - Бостон Брюинз
|5.75
|1.131
|
Победа по результату основного времени - Сент-Луис Блюз
|3.54
|1.32
|
Победа по результату овертайма - Сент-Луис Блюз
|7.60
|1.078
|
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|
Окончание матча
|Да
|Нет
|
Окончание матча по результату основного времени
|1.26
|4.10
|
Окончание матча по результату овертайма
|4.10
|1.26
|
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Результат матча + тотал голов
|Да
|Нет
|
Сент-Луис Блюз (победа) + тотал меньше 4.5
|7.10
|1.091
|
Сент-Луис Блюз (победа) + тотал меньше 5.5
|5.00
|1.166
|
Сент-Луис Блюз (победа) + тотал меньше 6.5
|4.30
|1.21
|
Сент-Луис Блюз (победа) + тотал больше 4.5
|4.90
|1.171
|
Сент-Луис Блюз (победа) + тотал больше 5.5
|6.85
|1.096
|
Сент-Луис Блюз (победа) + тотал больше 6.5
|8.70
|1.06
|
Бостон Брюинз (победа) + тотал меньше 4.5
|4.70
|1.183
|
Бостон Брюинз (победа) + тотал меньше 5.5
|3.10
|1.36
|
Бостон Брюинз (победа) + тотал меньше 6.5
|2.58
|1.49
|
Бостон Брюинз (победа) + тотал больше 4.5
|2.75
|1.44
|
Бостон Брюинз (победа) + тотал больше 5.5
|3.86
|1.25
|
Бостон Брюинз (победа) + тотал больше 6.5
|5.25
|1.153
|
Ничья + тотал меньше 4.5
|5.65
|1.134
|
Ничья + тотал меньше 5.5
|5.65
|1.134
|
Ничья + тотал меньше 6.5
|4.20
|1.22
|
Ничья + тотал больше 4.5
|7.70
|1.076
|
Ничья + тотал больше 5.5
|7.70
|1.076
|
Ничья + тотал больше 6.5
|13.75
|1.014
|
Сент-Луис Блюз (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
|3.60
|1.28
|
Сент-Луис Блюз (победа) или ничья + тотал меньше 5.5
|2.95
|1.39
|
Сент-Луис Блюз (победа) или ничья + тотал меньше 6.5
|2.35
|1.58
|
Сент-Луис Блюз (победа) или ничья + тотал больше 4.5
|3.38
|1.31
|
Сент-Луис Блюз (победа) или ничья + тотал больше 5.5
|4.20
|1.22
|
Сент-Луис Блюз (победа) или ничья + тотал больше 6.5
|6.85
|1.095
|
Бостон Брюинз (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
|2.86
|1.41
|
Бостон Брюинз (победа) или ничья + тотал меньше 5.5
|2.21
|1.65
|
Бостон Брюинз (победа) или ничья + тотал меньше 6.5
|1.74
|2.07
|
Бостон Брюинз (победа) или ничья + тотал больше 4.5
|2.21
|1.65
|
Бостон Брюинз (победа) или ничья + тотал больше 5.5
|2.86
|1.41
|
Бостон Брюинз (победа) или ничья + тотал больше 6.5
|4.55
|1.194
|
Сент-Луис Блюз (победа) или Бостон Брюинз (победа) + тотал меньше 4.5
|3.14
|1.35
|
Сент-Луис Блюз (победа) или Бостон Брюинз (победа) + тотал меньше 5.5
|2.10
|1.72
|
Сент-Луис Блюз (победа) или Бостон Брюинз (победа) + тотал меньше 6.5
|1.75
|2.05
|
Сент-Луис Блюз (победа) или Бостон Брюинз (победа) + тотал больше 4.5
|1.90
|1.88
|
Сент-Луис Блюз (победа) или Бостон Брюинз (победа) + тотал больше 5.5
|2.75
|1.44
|
Сент-Луис Блюз (победа) или Бостон Брюинз (победа) + тотал больше 6.5
|3.78
|1.26