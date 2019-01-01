Футбол

Россия. Премьер-лига

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Название события 1
Победа 1
X
Ничья
2
Победа 2
1X
Победа 1 или Ничья
12
Победа 1 или Победа 2
X2
Ничья или Победа 2
Фора1
Фора, голы
Фора2
Фора, голы
Меньше
Тотал голов. Меньше
Больше
Тотал голов. Больше
1.
Локомотив Москва
19:00
2.
Краснодар
+570
2.29 3.44 3.10 1.38 1.32 1.64 (0)
1.70 		(0)
2.30 		(2.5)
1.88 		(2.5)
2.02
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Основные
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Счет матча
Локомотив Москва
Ничья
Краснодар
(1 - 0)
7.80
(0 - 0)
7.60
(0 - 1)
9.40
(2 - 0)
11.25
(1 - 1)
6.35
(0 - 2)
16.00
(2 - 1)
9.10
(2 - 2)
14.25
(1 - 2)
11.00
(3 - 0)
22.00
(3 - 3)
56.00
(0 - 3)
36.00
(3 - 1)
19.00
(1 - 3)
27.00
(3 - 2)
29.00
(2 - 3)
34.00
(4 - 0)
51.00
(0 - 4)
81.00
(4 - 1)
46.00
(1 - 4)
67.00
(4 - 2)
64.00
(2 - 4)
81.00
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Счет 1-го тайма
Локомотив Москва
Ничья
Краснодар
(1 - 0)
4.45
(0 - 0)
2.81
(0 - 1)
5.35
(2 - 0)
13.50
(1 - 1)
7.80
(0 - 2)
18.50
(2 - 1)
22.00
(2 - 2)
53.00
(1 - 2)
25.00
(3 - 0)
43.00
(0 - 3)
61.00
(3 - 1)
64.00
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Счет 2-го тайма
Локомотив Москва
Ничья
Краснодар
(1 - 0)
4.75
(0 - 0)
3.54
(0 - 1)
5.70
(2 - 0)
11.75
(1 - 1)
7.00
(0 - 2)
16.25
(2 - 1)
16.50
(2 - 2)
41.00
(1 - 2)
19.25
(3 - 0)
36.00
(0 - 3)
53.00
(3 - 1)
48.00
(1 - 3)
61.00
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Разница в счете
Да Нет
Победа в 1 гол - Локомотив Москва
 3.70 1.25
Победа в 2 гола - Локомотив Москва
 5.95 1.108
Победа в 3 гола - Локомотив Москва
 10.25 1.03
Победа в 1 гол - Краснодар
 4.40 1.189
Победа в 2 гола - Краснодар
 7.70 1.064
Победа в 3 гола - Краснодар
 13.00 1.007
Победа в 1 гол - Локомотив Москва или Краснодар
 2.23 1.61
Победа в 2 гола - Локомотив Москва или Краснодар
 4.00 1.22
Победа в 3 гола - Локомотив Москва или Краснодар
 7.90 1.06
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Стиль победы
Да Нет
Победа с сухим счетом - Локомотив Москва
 3.62 1.26
Победа с сухим счетом - Краснодар
 4.80 1.162
Победа с сухим счетом - Локомотив Москва или Краснодар
 2.29 1.58
Волевая победа - Локомотив Москва
 9.50 1.036
Волевая победа - Краснодар
 10.75 1.023
Волевая победа - Локомотив Москва или Краснодар
 6.75 1.085
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Голы + результат матча
Да Нет
Обе команды забьют + Локомотив Москва (победа)
 4.25 1.20
Обе команды забьют + Краснодар (победа)
 5.30 1.136
Обе команды забьют + Ничья
 4.10 1.21
Обе команды забьют + Локомотив Москва (победа) или ничья
 2.33 1.56
Обе команды забьют + Локомотив Москва (победа) или Краснодар (победа)
 2.65 1.444
Обе команды забьют + Краснодар (победа) или ничья
 2.60 1.46
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Результативная ничья
Да
Нет
4.10 1.21
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Тайм + Матч
 
Результат 1-го тайма и всего матча
Локомотив Москва (победа в 1-м тайме) + Локомотив Москва (победа в матче)
3.76
Ничья в 1-м тайме + Локомотив Москва (победа в матче)
5.95
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Локомотив Москва (победа в матче)
29.00
Локомотив Москва (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
15.25
Ничья в 1-м тайме + Ничья в матче
5.45
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
15.25
Локомотив Москва (победа в 1-м тайме) + Краснодар (победа в матче)
33.00
Ничья в 1-м тайме + Краснодар (победа в матче)
7.60
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Краснодар (победа в матче)
5.30
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1-й тайм + 2-й тайм
Локомотив Москва (победа в 1-м тайме) + Локомотив Москва (победа во 2-м тайме)
8.20
Ничья в 1-м тайме + Локомотив Москва (победа во 2-м тайме)
5.95
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Локомотив Москва (победа во 2-м тайме)
9.60
Локомотив Москва (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
7.40
Ничья в 1-м тайме + Ничья во 2-м тайме
5.45
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
9.40
Локомотив Москва (победа в 1-м тайме) + Краснодар (победа во 2-м тайме)
9.60
Ничья в 1-м тайме + Краснодар (победа во 2-м тайме)
7.60
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Краснодар (победа во 2-м тайме)
13.00
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Тайм с большим количеством голов
1-й тайм Поровну 2-й тайм
3.04 3.48 2.17
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Тайм первого гола
1-й тайм Без голов 2-й тайм
1.40 7.60 3.86
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Тайм с большим количеством голов (Локомотив Москва)
1-й тайм Поровну 2-й тайм
3.44 2.47 2.61
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Тайм с большим количеством голов (Краснодар)
1-й тайм Поровну 2-й тайм
3.65 2.23 2.81
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Результат матча + тотал голов
Да Нет
Локомотив Москва (победа) + тотал меньше 2.5
 4.50 1.18
Локомотив Москва (победа) + тотал меньше 3.5
 2.90 1.38
Локомотив Москва (победа) + тотал меньше 4.5
 2.54 1.48
Локомотив Москва (победа) + тотал меньше 5.5
 2.29 1.58
Локомотив Москва (победа) + тотал больше 2.5
 3.46 1.28
Локомотив Москва (победа) + тотал больше 3.5
 6.10 1.104
Локомотив Москва (победа) + тотал больше 4.5
 8.80 1.046
Локомотив Москва (победа) + тотал больше 5.5
 14.00 1.002
Краснодар (победа) + тотал меньше 2.5
 5.55 1.125
Краснодар (победа) + тотал меньше 3.5
 3.62 1.26
Краснодар (победа) + тотал меньше 4.5
 3.26 1.31
Краснодар (победа) + тотал меньше 5.5
 2.99 1.36
Краснодар (победа) + тотал больше 2.5
 4.65 1.17
Краснодар (победа) + тотал больше 3.5
 8.00 1.058
Краснодар (победа) + тотал больше 4.5
 10.75 1.023
Ничья + тотал меньше 2.5
 4.00 1.22
Ничья + тотал меньше 3.5
 4.00 1.22
Ничья + тотал меньше 4.5
 3.26 1.31
Ничья + тотал меньше 5.5
 3.26 1.31
Ничья + тотал больше 2.5
 8.70 1.047
Ничья + тотал больше 3.5
 8.70 1.047
Локомотив Москва (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
 2.36 1.55
Локомотив Москва (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
 1.85 1.89
Локомотив Москва (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
 1.55 2.36
Локомотив Москва (победа) или ничья + тотал меньше 5.5
 1.46 2.60
Локомотив Москва (победа) или ничья + тотал больше 2.5
 2.85 1.39
Локомотив Москва (победа) или ничья + тотал больше 3.5
 4.35 1.19
Локомотив Москва (победа) или ничья + тотал больше 4.5
 8.00 1.058
Локомотив Москва (победа) или ничья + тотал больше 5.5
 12.00 1.013
Краснодар (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
 2.60 1.46
Краснодар (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
 2.11 1.68
Краснодар (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
 1.80 1.95
Краснодар (победа) или ничья + тотал меньше 5.5
 1.71 2.06
Краснодар (победа) или ничья + тотал больше 2.5
 3.54 1.27
Краснодар (победа) или ничья + тотал больше 3.5
 5.30 1.136
Краснодар (победа) или ничья + тотал больше 4.5
 9.60 1.035
Краснодар (победа) или ничья + тотал больше 5.5
 13.50 1.004
Локомотив Москва (победа) или Краснодар (победа) + тотал меньше 2.5
 2.81 1.40
Локомотив Москва (победа) или Краснодар (победа) + тотал меньше 3.5
 1.77 1.98
Локомотив Москва (победа) или Краснодар (победа) + тотал меньше 4.5
 1.55 2.36
Локомотив Москва (победа) или Краснодар (победа) + тотал меньше 5.5
 1.39 2.85
Локомотив Москва (победа) или Краснодар (победа) + тотал больше 2.5
 2.21 1.62
Локомотив Москва (победа) или Краснодар (победа) + тотал больше 3.5
 4.10 1.21
Локомотив Москва (победа) или Краснодар (победа) + тотал больше 4.5
 6.40 1.095
Локомотив Москва (победа) или Краснодар (победа) + тотал больше 5.5
 11.75 1.016
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Забьет ли игрок, вышедший на замену
Да
Нет
3.46 1.28