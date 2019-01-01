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Россия. Премьер-лига
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|Название события
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1
Победа 1
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X
Ничья
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2
Победа 2
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Победа 1 или Ничья
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12
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Ничья или Победа 2
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Фора1
Фора, голы
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Фора2
Фора, голы
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Меньше
Тотал голов. Меньше
|
Больше
Тотал голов. Больше
|
|
|2.29
|3.44
|3.10
|1.38
|1.32
|1.64
|
(0)
1.70
|
(0)
2.30
|
(2.5)
1.88
|
(2.5)
2.02
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Основные
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Счет матча
|
Локомотив Москва
|
Ничья
|
Краснодар
|
(1 - 0)
7.80
|
(0 - 0)
7.60
|
(0 - 1)
9.40
|
(2 - 0)
11.25
|
(1 - 1)
6.35
|
(0 - 2)
16.00
|
(2 - 1)
9.10
|
(2 - 2)
14.25
|
(1 - 2)
11.00
|
(3 - 0)
22.00
|
(3 - 3)
56.00
|
(0 - 3)
36.00
|
(3 - 1)
19.00
|
|
(1 - 3)
27.00
|
(3 - 2)
29.00
|
|
(2 - 3)
34.00
|
(4 - 0)
51.00
|
|
(0 - 4)
81.00
|
(4 - 1)
46.00
|
|
(1 - 4)
67.00
|
(4 - 2)
64.00
|
|
(2 - 4)
81.00
|
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|
Счет 1-го тайма
|
Локомотив Москва
|
Ничья
|
Краснодар
|
(1 - 0)
4.45
|
(0 - 0)
2.81
|
(0 - 1)
5.35
|
(2 - 0)
13.50
|
(1 - 1)
7.80
|
(0 - 2)
18.50
|
(2 - 1)
22.00
|
(2 - 2)
53.00
|
(1 - 2)
25.00
|
(3 - 0)
43.00
|
|
(0 - 3)
61.00
|
(3 - 1)
64.00
|
|
|
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Счет 2-го тайма
|
Локомотив Москва
|
Ничья
|
Краснодар
|
(1 - 0)
4.75
|
(0 - 0)
3.54
|
(0 - 1)
5.70
|
(2 - 0)
11.75
|
(1 - 1)
7.00
|
(0 - 2)
16.25
|
(2 - 1)
16.50
|
(2 - 2)
41.00
|
(1 - 2)
19.25
|
(3 - 0)
36.00
|
|
(0 - 3)
53.00
|
(3 - 1)
48.00
|
|
(1 - 3)
61.00
|
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|
Разница в счете
|Да
|Нет
|
Победа в 1 гол - Локомотив Москва
|3.70
|1.25
|
Победа в 2 гола - Локомотив Москва
|5.95
|1.108
|
Победа в 3 гола - Локомотив Москва
|10.25
|1.03
|
Победа в 1 гол - Краснодар
|4.40
|1.189
|
Победа в 2 гола - Краснодар
|7.70
|1.064
|
Победа в 3 гола - Краснодар
|13.00
|1.007
|
Победа в 1 гол - Локомотив Москва или Краснодар
|2.23
|1.61
|
Победа в 2 гола - Локомотив Москва или Краснодар
|4.00
|1.22
|
Победа в 3 гола - Локомотив Москва или Краснодар
|7.90
|1.06
|
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Стиль победы
|Да
|Нет
|
Победа с сухим счетом - Локомотив Москва
|3.62
|1.26
|
Победа с сухим счетом - Краснодар
|4.80
|1.162
|
Победа с сухим счетом - Локомотив Москва или Краснодар
|2.29
|1.58
|
Волевая победа - Локомотив Москва
|9.50
|1.036
|
Волевая победа - Краснодар
|10.75
|1.023
|
Волевая победа - Локомотив Москва или Краснодар
|6.75
|1.085
|
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|
Голы + результат матча
|Да
|Нет
|
Обе команды забьют + Локомотив Москва (победа)
|4.25
|1.20
|
Обе команды забьют + Краснодар (победа)
|5.30
|1.136
|
Обе команды забьют + Ничья
|4.10
|1.21
|
Обе команды забьют + Локомотив Москва (победа) или ничья
|2.33
|1.56
|
Обе команды забьют + Локомотив Москва (победа) или Краснодар (победа)
|2.65
|1.444
|
Обе команды забьют + Краснодар (победа) или ничья
|2.60
|1.46
|
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Результативная ничья
|
Да
|
Нет
|4.10
|1.21
|
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Тайм + Матч
Результат 1-го тайма и всего матча
|
Локомотив Москва (победа в 1-м тайме) + Локомотив Москва (победа в матче)
3.76
|
Ничья в 1-м тайме + Локомотив Москва (победа в матче)
5.95
|
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Локомотив Москва (победа в матче)
29.00
|
Локомотив Москва (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
15.25
|
Ничья в 1-м тайме + Ничья в матче
5.45
|
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
15.25
|
Локомотив Москва (победа в 1-м тайме) + Краснодар (победа в матче)
33.00
|
Ничья в 1-м тайме + Краснодар (победа в матче)
7.60
|
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Краснодар (победа в матче)
5.30
|
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|
1-й тайм + 2-й тайм
|
Локомотив Москва (победа в 1-м тайме) + Локомотив Москва (победа во 2-м тайме)
8.20
|
Ничья в 1-м тайме + Локомотив Москва (победа во 2-м тайме)
5.95
|
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Локомотив Москва (победа во 2-м тайме)
9.60
|
Локомотив Москва (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
7.40
|
Ничья в 1-м тайме + Ничья во 2-м тайме
5.45
|
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
9.40
|
Локомотив Москва (победа в 1-м тайме) + Краснодар (победа во 2-м тайме)
9.60
|
Ничья в 1-м тайме + Краснодар (победа во 2-м тайме)
7.60
|
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Краснодар (победа во 2-м тайме)
13.00
|
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Тайм с большим количеством голов
|1-й тайм
|Поровну
|2-й тайм
|3.04
|3.48
|2.17
|
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Тайм первого гола
|1-й тайм
|Без голов
|2-й тайм
|1.40
|7.60
|3.86
|
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Тайм с большим количеством голов (Локомотив Москва)
|1-й тайм
|Поровну
|2-й тайм
|3.44
|2.47
|2.61
|
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Тайм с большим количеством голов (Краснодар)
|1-й тайм
|Поровну
|2-й тайм
|3.65
|2.23
|2.81
|
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Результат матча + тотал голов
|Да
|Нет
|
Локомотив Москва (победа) + тотал меньше 2.5
|4.50
|1.18
|
Локомотив Москва (победа) + тотал меньше 3.5
|2.90
|1.38
|
Локомотив Москва (победа) + тотал меньше 4.5
|2.54
|1.48
|
Локомотив Москва (победа) + тотал меньше 5.5
|2.29
|1.58
|
Локомотив Москва (победа) + тотал больше 2.5
|3.46
|1.28
|
Локомотив Москва (победа) + тотал больше 3.5
|6.10
|1.104
|
Локомотив Москва (победа) + тотал больше 4.5
|8.80
|1.046
|
Локомотив Москва (победа) + тотал больше 5.5
|14.00
|1.002
|
Краснодар (победа) + тотал меньше 2.5
|5.55
|1.125
|
Краснодар (победа) + тотал меньше 3.5
|3.62
|1.26
|
Краснодар (победа) + тотал меньше 4.5
|3.26
|1.31
|
Краснодар (победа) + тотал меньше 5.5
|2.99
|1.36
|
Краснодар (победа) + тотал больше 2.5
|4.65
|1.17
|
Краснодар (победа) + тотал больше 3.5
|8.00
|1.058
|
Краснодар (победа) + тотал больше 4.5
|10.75
|1.023
|
Ничья + тотал меньше 2.5
|4.00
|1.22
|
Ничья + тотал меньше 3.5
|4.00
|1.22
|
Ничья + тотал меньше 4.5
|3.26
|1.31
|
Ничья + тотал меньше 5.5
|3.26
|1.31
|
Ничья + тотал больше 2.5
|8.70
|1.047
|
Ничья + тотал больше 3.5
|8.70
|1.047
|
Локомотив Москва (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
|2.36
|1.55
|
Локомотив Москва (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
|1.85
|1.89
|
Локомотив Москва (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
|1.55
|2.36
|
Локомотив Москва (победа) или ничья + тотал меньше 5.5
|1.46
|2.60
|
Локомотив Москва (победа) или ничья + тотал больше 2.5
|2.85
|1.39
|
Локомотив Москва (победа) или ничья + тотал больше 3.5
|4.35
|1.19
|
Локомотив Москва (победа) или ничья + тотал больше 4.5
|8.00
|1.058
|
Локомотив Москва (победа) или ничья + тотал больше 5.5
|12.00
|1.013
|
Краснодар (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
|2.60
|1.46
|
Краснодар (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
|2.11
|1.68
|
Краснодар (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
|1.80
|1.95
|
Краснодар (победа) или ничья + тотал меньше 5.5
|1.71
|2.06
|
Краснодар (победа) или ничья + тотал больше 2.5
|3.54
|1.27
|
Краснодар (победа) или ничья + тотал больше 3.5
|5.30
|1.136
|
Краснодар (победа) или ничья + тотал больше 4.5
|9.60
|1.035
|
Краснодар (победа) или ничья + тотал больше 5.5
|13.50
|1.004
|
Локомотив Москва (победа) или Краснодар (победа) + тотал меньше 2.5
|2.81
|1.40
|
Локомотив Москва (победа) или Краснодар (победа) + тотал меньше 3.5
|1.77
|1.98
|
Локомотив Москва (победа) или Краснодар (победа) + тотал меньше 4.5
|1.55
|2.36
|
Локомотив Москва (победа) или Краснодар (победа) + тотал меньше 5.5
|1.39
|2.85
|
Локомотив Москва (победа) или Краснодар (победа) + тотал больше 2.5
|2.21
|1.62
|
Локомотив Москва (победа) или Краснодар (победа) + тотал больше 3.5
|4.10
|1.21
|
Локомотив Москва (победа) или Краснодар (победа) + тотал больше 4.5
|6.40
|1.095
|
Локомотив Москва (победа) или Краснодар (победа) + тотал больше 5.5
|11.75
|1.016
|
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Забьет ли игрок, вышедший на замену
|
Да
|
Нет
|3.46
|1.28