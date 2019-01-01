Футбол

Россия. Премьер-лига

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Название события 1
Победа 1
X
Ничья
2
Победа 2
1X
Победа 1 или Ничья
12
Победа 1 или Победа 2
X2
Ничья или Победа 2
Фора1
Фора, голы
Фора2
Фора, голы
Меньше
Тотал голов. Меньше
Больше
Тотал голов. Больше
1.
Краснодар
19:00
2.
Рубин
+531
1.68 3.70 5.45 1.156 1.285 2.21 (-1.0)
2.38 		(+1.0)
1.66 		(2.5)
1.72 		(2.5)
2.24
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Основные
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Счет матча
Краснодар
Ничья
Рубин
(1 - 0)
5.25
(0 - 0)
7.30
(0 - 1)
12.00
(2 - 0)
7.20
(1 - 1)
6.70
(0 - 2)
31.00
(2 - 1)
7.70
(2 - 2)
18.25
(1 - 2)
16.75
(3 - 0)
13.75
(3 - 3)
76.00
(0 - 3)
83.00
(3 - 1)
15.75
(1 - 3)
58.00
(3 - 2)
31.00
(2 - 3)
56.00
(4 - 0)
33.00
(4 - 1)
38.00
(4 - 2)
67.00
(5 - 0)
76.00
(5 - 1)
81.00
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Счет 1-го тайма
Краснодар
Ничья
Рубин
(1 - 0)
3.35
(0 - 0)
2.70
(0 - 1)
7.20
(2 - 0)
9.90
(1 - 1)
8.70
(0 - 2)
35.00
(2 - 1)
20.50
(2 - 2)
64.00
(1 - 2)
38.00
(3 - 0)
33.00
(3 - 1)
61.00
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Счет 2-го тайма
Краснодар
Ничья
Рубин
(1 - 0)
3.70
(0 - 0)
3.20
(0 - 1)
7.50
(2 - 0)
8.50
(1 - 1)
7.90
(0 - 2)
30.00
(2 - 1)
16.50
(2 - 2)
51.00
(1 - 2)
30.00
(3 - 0)
26.00
(3 - 1)
46.00
(4 - 0)
73.00
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Разница в счете
Да Нет
Победа в 1 гол - Краснодар
 2.99 1.36
Победа в 2 гола - Краснодар
 4.60 1.173
Победа в 3 гола - Краснодар
 8.00 1.058
Победа в 1 гол - Рубин
 5.90 1.111
Победа в 1 гол - Краснодар или Рубин
 2.19 1.63
Победа в 2 гола - Краснодар или Рубин
 4.00 1.22
Победа в 3 гола - Краснодар или Рубин
 7.60 1.066
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Стиль победы
Да Нет
Победа с сухим счетом - Краснодар
 2.45 1.51
Победа с сухим счетом - Рубин
 6.90 1.081
Победа с сухим счетом - Краснодар или Рубин
 2.00 1.76
Волевая победа - Краснодар
 9.70 1.034
Волевая победа - Краснодар или Рубин
 8.10 1.056
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Голы + результат матча
Да Нет
Обе команды забьют + Краснодар (победа)
 3.80 1.24
Обе команды забьют + Рубин (победа)
 8.40 1.051
Обе команды забьют + Ничья
 4.60 1.173
Обе команды забьют + Краснодар (победа) или ничья
 2.31 1.57
Обе команды забьют + Краснодар (победа) или Рубин (победа)
 2.99 1.36
Обе команды забьют + Рубин (победа) или ничья
 3.46 1.28
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Результативная ничья
Да
Нет
4.60 1.173
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Тайм + Матч
 
Результат 1-го тайма и всего матча
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Краснодар (победа в матче)
2.625
Ничья в 1-м тайме + Краснодар (победа в матче)
4.65
Рубин (победа в 1-м тайме) + Краснодар (победа в матче)
26.00
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
16.00
Ничья в 1-м тайме + Ничья в матче
5.65
Рубин (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
17.25
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Рубин (победа в матче)
43.00
Ничья в 1-м тайме + Рубин (победа в матче)
12.00
Рубин (победа в 1-м тайме) + Рубин (победа в матче)
10.25
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1-й тайм + 2-й тайм
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Краснодар (победа во 2-м тайме)
5.40
Ничья в 1-м тайме + Краснодар (победа во 2-м тайме)
4.65
Рубин (победа в 1-м тайме) + Краснодар (победа во 2-м тайме)
11.00
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
5.35
Ничья в 1-м тайме + Ничья во 2-м тайме
5.65
Рубин (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
14.25
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Рубин (победа во 2-м тайме)
11.00
Ничья в 1-м тайме + Рубин (победа во 2-м тайме)
12.00
Рубин (победа в 1-м тайме) + Рубин (победа во 2-м тайме)
32.00
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Тайм с большим количеством голов
1-й тайм Поровну 2-й тайм
3.00 3.30 2.27
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Тайм первого гола
1-й тайм Без голов 2-й тайм
1.43 7.30 3.78
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Тайм с большим количеством голов (Краснодар)
1-й тайм Поровну 2-й тайм
3.22 2.63 2.57
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Тайм с большим количеством голов (Рубин)
1-й тайм Поровну 2-й тайм
4.30 1.82 3.40
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Результат матча + тотал голов
Да Нет
Краснодар (победа) + тотал меньше 2.5
 3.14 1.33
Краснодар (победа) + тотал меньше 3.5
 2.09 1.69
Краснодар (победа) + тотал меньше 4.5
 1.84 1.90
Краснодар (победа) + тотал меньше 5.5
 1.70 2.08
Краснодар (победа) + тотал больше 2.5
 2.90 1.38
Краснодар (победа) + тотал больше 3.5
 5.40 1.131
Краснодар (победа) + тотал больше 4.5
 8.50 1.05
Краснодар (победа) + тотал больше 5.5
 14.00 1.002
Рубин (победа) + тотал меньше 2.5
 7.40 1.071
Рубин (победа) + тотал меньше 3.5
 5.40 1.131
Рубин (победа) + тотал меньше 4.5
 5.10 1.144
Рубин (победа) + тотал меньше 5.5
 4.80 1.16
Рубин (победа) + тотал больше 2.5
 8.10 1.057
Рубин (победа) + тотал больше 3.5
 13.25 1.005
Ничья + тотал меньше 2.5
 4.00 1.22
Ничья + тотал меньше 3.5
 4.00 1.22
Ничья + тотал меньше 4.5
 3.42 1.285
Ничья + тотал меньше 5.5
 3.42 1.285
Ничья + тотал больше 2.5
 10.25 1.028
Ничья + тотал больше 3.5
 10.25 1.028
Краснодар (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
 1.94 1.81
Краснодар (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
 1.49 2.51
Краснодар (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
 1.28 3.46
Краснодар (победа) или ничья + тотал меньше 5.5
 1.21 4.10
Краснодар (победа) или ничья + тотал больше 2.5
 2.54 1.48
Краснодар (победа) или ничья + тотал больше 3.5
 4.30 1.196
Краснодар (победа) или ничья + тотал больше 4.5
 8.10 1.057
Краснодар (победа) или ничья + тотал больше 5.5
 12.75 1.008
Рубин (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
 2.97 1.363
Рубин (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
 2.60 1.46
Рубин (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
 2.29 1.58
Рубин (победа) или ничья + тотал меньше 5.5
 2.23 1.61
Рубин (победа) или ничья + тотал больше 2.5
 5.85 1.113
Рубин (победа) или ничья + тотал больше 3.5
 8.20 1.055
Краснодар (победа) или Рубин (победа) + тотал меньше 2.5
 2.45 1.51
Краснодар (победа) или Рубин (победа) + тотал меньше 3.5
 1.64 2.17
Краснодар (победа) или Рубин (победа) + тотал меньше 4.5
 1.45 2.625
Краснодар (победа) или Рубин (победа) + тотал меньше 5.5
 1.34 3.10
Краснодар (победа) или Рубин (победа) + тотал больше 2.5
 2.375 1.54
Краснодар (победа) или Рубин (победа) + тотал больше 3.5
 4.75 1.165
Краснодар (победа) или Рубин (победа) + тотал больше 4.5
 7.50 1.067
Краснодар (победа) или Рубин (победа) + тотал больше 5.5
 13.25 1.005
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Забьет ли игрок, вышедший на замену
Да
Нет
3.20 1.32