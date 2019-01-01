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Россия. Премьер-лига
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|Статистика
|Название события
|
1
Победа 1
|
X
Ничья
|
2
Победа 2
|
1X
Победа 1 или Ничья
|
12
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Ничья или Победа 2
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Фора, голы
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Фора2
Фора, голы
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Тотал голов. Меньше
|
Больше
Тотал голов. Больше
|
|
|1.68
|3.70
|5.45
|1.156
|1.285
|2.21
|
(-1.0)
2.38
|
(+1.0)
1.66
|
(2.5)
1.72
|
(2.5)
2.24
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Счет матча
|
Краснодар
|
Ничья
|
Рубин
|
(1 - 0)
5.25
|
(0 - 0)
7.30
|
(0 - 1)
12.00
|
(2 - 0)
7.20
|
(1 - 1)
6.70
|
(0 - 2)
31.00
|
(2 - 1)
7.70
|
(2 - 2)
18.25
|
(1 - 2)
16.75
|
(3 - 0)
13.75
|
(3 - 3)
76.00
|
(0 - 3)
83.00
|
(3 - 1)
15.75
|
|
(1 - 3)
58.00
|
(3 - 2)
31.00
|
|
(2 - 3)
56.00
|
(4 - 0)
33.00
|
|
|
(4 - 1)
38.00
|
|
|
(4 - 2)
67.00
|
|
|
(5 - 0)
76.00
|
|
|
(5 - 1)
81.00
|
|
|
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|
Счет 1-го тайма
|
Краснодар
|
Ничья
|
Рубин
|
(1 - 0)
3.35
|
(0 - 0)
2.70
|
(0 - 1)
7.20
|
(2 - 0)
9.90
|
(1 - 1)
8.70
|
(0 - 2)
35.00
|
(2 - 1)
20.50
|
(2 - 2)
64.00
|
(1 - 2)
38.00
|
(3 - 0)
33.00
|
|
|
(3 - 1)
61.00
|
|
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|
Счет 2-го тайма
|
Краснодар
|
Ничья
|
Рубин
|
(1 - 0)
3.70
|
(0 - 0)
3.20
|
(0 - 1)
7.50
|
(2 - 0)
8.50
|
(1 - 1)
7.90
|
(0 - 2)
30.00
|
(2 - 1)
16.50
|
(2 - 2)
51.00
|
(1 - 2)
30.00
|
(3 - 0)
26.00
|
|
|
(3 - 1)
46.00
|
|
|
(4 - 0)
73.00
|
|
|
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|
Разница в счете
|Да
|Нет
|
Победа в 1 гол - Краснодар
|2.99
|1.36
|
Победа в 2 гола - Краснодар
|4.60
|1.173
|
Победа в 3 гола - Краснодар
|8.00
|1.058
|
Победа в 1 гол - Рубин
|5.90
|1.111
|
Победа в 1 гол - Краснодар или Рубин
|2.19
|1.63
|
Победа в 2 гола - Краснодар или Рубин
|4.00
|1.22
|
Победа в 3 гола - Краснодар или Рубин
|7.60
|1.066
|
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Стиль победы
|Да
|Нет
|
Победа с сухим счетом - Краснодар
|2.45
|1.51
|
Победа с сухим счетом - Рубин
|6.90
|1.081
|
Победа с сухим счетом - Краснодар или Рубин
|2.00
|1.76
|
Волевая победа - Краснодар
|9.70
|1.034
|
Волевая победа - Краснодар или Рубин
|8.10
|1.056
|
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|
Голы + результат матча
|Да
|Нет
|
Обе команды забьют + Краснодар (победа)
|3.80
|1.24
|
Обе команды забьют + Рубин (победа)
|8.40
|1.051
|
Обе команды забьют + Ничья
|4.60
|1.173
|
Обе команды забьют + Краснодар (победа) или ничья
|2.31
|1.57
|
Обе команды забьют + Краснодар (победа) или Рубин (победа)
|2.99
|1.36
|
Обе команды забьют + Рубин (победа) или ничья
|3.46
|1.28
|
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Результативная ничья
|
Да
|
Нет
|4.60
|1.173
|
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|
Тайм + Матч
Результат 1-го тайма и всего матча
|
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Краснодар (победа в матче)
2.625
|
Ничья в 1-м тайме + Краснодар (победа в матче)
4.65
|
Рубин (победа в 1-м тайме) + Краснодар (победа в матче)
26.00
|
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
16.00
|
Ничья в 1-м тайме + Ничья в матче
5.65
|
Рубин (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
17.25
|
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Рубин (победа в матче)
43.00
|
Ничья в 1-м тайме + Рубин (победа в матче)
12.00
|
Рубин (победа в 1-м тайме) + Рубин (победа в матче)
10.25
|
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|
1-й тайм + 2-й тайм
|
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Краснодар (победа во 2-м тайме)
5.40
|
Ничья в 1-м тайме + Краснодар (победа во 2-м тайме)
4.65
|
Рубин (победа в 1-м тайме) + Краснодар (победа во 2-м тайме)
11.00
|
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
5.35
|
Ничья в 1-м тайме + Ничья во 2-м тайме
5.65
|
Рубин (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
14.25
|
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Рубин (победа во 2-м тайме)
11.00
|
Ничья в 1-м тайме + Рубин (победа во 2-м тайме)
12.00
|
Рубин (победа в 1-м тайме) + Рубин (победа во 2-м тайме)
32.00
|
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|
Тайм с большим количеством голов
|1-й тайм
|Поровну
|2-й тайм
|3.00
|3.30
|2.27
|
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Тайм первого гола
|1-й тайм
|Без голов
|2-й тайм
|1.43
|7.30
|3.78
|
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|
Тайм с большим количеством голов (Краснодар)
|1-й тайм
|Поровну
|2-й тайм
|3.22
|2.63
|2.57
|
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Тайм с большим количеством голов (Рубин)
|1-й тайм
|Поровну
|2-й тайм
|4.30
|1.82
|3.40
|
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|
Результат матча + тотал голов
|Да
|Нет
|
Краснодар (победа) + тотал меньше 2.5
|3.14
|1.33
|
Краснодар (победа) + тотал меньше 3.5
|2.09
|1.69
|
Краснодар (победа) + тотал меньше 4.5
|1.84
|1.90
|
Краснодар (победа) + тотал меньше 5.5
|1.70
|2.08
|
Краснодар (победа) + тотал больше 2.5
|2.90
|1.38
|
Краснодар (победа) + тотал больше 3.5
|5.40
|1.131
|
Краснодар (победа) + тотал больше 4.5
|8.50
|1.05
|
Краснодар (победа) + тотал больше 5.5
|14.00
|1.002
|
Рубин (победа) + тотал меньше 2.5
|7.40
|1.071
|
Рубин (победа) + тотал меньше 3.5
|5.40
|1.131
|
Рубин (победа) + тотал меньше 4.5
|5.10
|1.144
|
Рубин (победа) + тотал меньше 5.5
|4.80
|1.16
|
Рубин (победа) + тотал больше 2.5
|8.10
|1.057
|
Рубин (победа) + тотал больше 3.5
|13.25
|1.005
|
Ничья + тотал меньше 2.5
|4.00
|1.22
|
Ничья + тотал меньше 3.5
|4.00
|1.22
|
Ничья + тотал меньше 4.5
|3.42
|1.285
|
Ничья + тотал меньше 5.5
|3.42
|1.285
|
Ничья + тотал больше 2.5
|10.25
|1.028
|
Ничья + тотал больше 3.5
|10.25
|1.028
|
Краснодар (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
|1.94
|1.81
|
Краснодар (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
|1.49
|2.51
|
Краснодар (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
|1.28
|3.46
|
Краснодар (победа) или ничья + тотал меньше 5.5
|1.21
|4.10
|
Краснодар (победа) или ничья + тотал больше 2.5
|2.54
|1.48
|
Краснодар (победа) или ничья + тотал больше 3.5
|4.30
|1.196
|
Краснодар (победа) или ничья + тотал больше 4.5
|8.10
|1.057
|
Краснодар (победа) или ничья + тотал больше 5.5
|12.75
|1.008
|
Рубин (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
|2.97
|1.363
|
Рубин (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
|2.60
|1.46
|
Рубин (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
|2.29
|1.58
|
Рубин (победа) или ничья + тотал меньше 5.5
|2.23
|1.61
|
Рубин (победа) или ничья + тотал больше 2.5
|5.85
|1.113
|
Рубин (победа) или ничья + тотал больше 3.5
|8.20
|1.055
|
Краснодар (победа) или Рубин (победа) + тотал меньше 2.5
|2.45
|1.51
|
Краснодар (победа) или Рубин (победа) + тотал меньше 3.5
|1.64
|2.17
|
Краснодар (победа) или Рубин (победа) + тотал меньше 4.5
|1.45
|2.625
|
Краснодар (победа) или Рубин (победа) + тотал меньше 5.5
|1.34
|3.10
|
Краснодар (победа) или Рубин (победа) + тотал больше 2.5
|2.375
|1.54
|
Краснодар (победа) или Рубин (победа) + тотал больше 3.5
|4.75
|1.165
|
Краснодар (победа) или Рубин (победа) + тотал больше 4.5
|7.50
|1.067
|
Краснодар (победа) или Рубин (победа) + тотал больше 5.5
|13.25
|1.005
|
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Забьет ли игрок, вышедший на замену
|
Да
|
Нет
|3.20
|1.32