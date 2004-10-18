|
Италия. Серия A
|Все события Назад
|Статистика
|Название события
|
1
Победа 1
|
X
Ничья
|
2
Победа 2
|
1X
Победа 1 или Ничья
|
12
Победа 1 или Победа 2
|
X2
Ничья или Победа 2
|
Фора1
Фора, голы
|
Фора2
Фора, голы
|
Меньше
Тотал голов. Меньше
|
Больше
Тотал голов. Больше
|
|
|2.70
|3.22
|2.90
|1.47
|1.40
|1.53
|
(0)
1.90
|
(0)
2.02
|
(2.5)
1.70
|
(2.5)
2.29
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Основные
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Счет матча
|
Интер
|
Ничья
|
Ювентус
|
(1 - 0)
7.50
|
(0 - 0)
6.40
|
(0 - 1)
7.90
|
(2 - 0)
12.50
|
(1 - 1)
5.90
|
(0 - 2)
13.75
|
(2 - 1)
10.25
|
(2 - 2)
15.50
|
(1 - 2)
10.75
|
(3 - 0)
28.00
|
(3 - 3)
67.00
|
(0 - 3)
31.00
|
(3 - 1)
24.00
|
|
(1 - 3)
26.00
|
(3 - 2)
36.00
|
|
(2 - 3)
38.00
|
(4 - 0)
64.00
|
|
(0 - 4)
73.00
|
(4 - 1)
58.00
|
|
(1 - 4)
64.00
|
(4 - 2)
81.00
|
|
(2 - 4)
83.00
|
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|
Счет 1-го тайма
|
Интер
|
Ничья
|
Ювентус
|
(1 - 0)
4.80
|
(0 - 0)
2.55
|
(0 - 1)
5.00
|
(2 - 0)
15.75
|
(1 - 1)
8.10
|
(0 - 2)
17.00
|
(2 - 1)
25.00
|
(2 - 2)
56.00
|
(1 - 2)
26.00
|
(3 - 0)
51.00
|
|
(0 - 3)
56.00
|
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|
Счет 2-го тайма
|
Интер
|
Ничья
|
Ювентус
|
(1 - 0)
4.95
|
(0 - 0)
3.26
|
(0 - 1)
5.15
|
(2 - 0)
13.75
|
(1 - 1)
7.20
|
(0 - 2)
14.75
|
(2 - 1)
19.25
|
(2 - 2)
43.00
|
(1 - 2)
20.00
|
(3 - 0)
43.00
|
|
(0 - 3)
48.00
|
(3 - 1)
56.00
|
|
(1 - 3)
61.00
|
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|
Разница в счете
|Да
|Нет
|
Победа в 1 гол - Интер
|3.96
|1.24
|
Победа в 2 гола - Интер
|7.10
|1.089
|
Победа в 3 гола - Интер
|12.75
|1.021
|
Победа в 1 гол - Ювентус
|4.20
|1.22
|
Победа в 2 гола - Ювентус
|7.60
|1.079
|
Победа в 3 гола - Ювентус
|13.50
|1.016
|
Победа в 1 гол - Интер или Ювентус
|2.25
|1.63
|
Победа в 2 гола - Интер или Ювентус
|4.30
|1.21
|
Победа в 3 гола - Интер или Ювентус
|9.00
|1.055
|
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|
Стиль победы
|Да
|Нет
|
Победа с сухим счетом - Интер
|3.86
|1.25
|
Победа с сухим счетом - Ювентус
|4.20
|1.222
|
Победа с сухим счетом - Интер или Ювентус
|2.19
|1.66
|
Волевая победа - Интер
|11.25
|1.032
|
Волевая победа - Ювентус
|11.50
|1.029
|
Волевая победа - Интер или Ювентус
|7.50
|1.081
|
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|
Голы + результат матча
|Да
|Нет
|
Обе команды забьют + Интер (победа)
|5.25
|1.152
|
Обе команды забьют + Ювентус (победа)
|5.50
|1.14
|
Обе команды забьют + Ничья
|4.20
|1.22
|
Обе команды забьют + Интер (победа) или ничья
|2.58
|1.49
|
Обе команды забьют + Интер (победа) или Ювентус (победа)
|2.99
|1.38
|
Обе команды забьют + Ювентус (победа) или ничья
|2.64
|1.47
|
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Результативная ничья
|
Да
|
Нет
|4.20
|1.22
|
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|
Тайм + Матч
Результат 1-го тайма и всего матча
|
Интер (победа в 1-м тайме) + Интер (победа в матче)
4.55
|
Ничья в 1-м тайме + Интер (победа в матче)
6.35
|
Ювентус (победа в 1-м тайме) + Интер (победа в матче)
33.00
|
Интер (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
15.25
|
Ничья в 1-м тайме + Ничья в матче
4.70
|
Ювентус (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
15.25
|
Интер (победа в 1-м тайме) + Ювентус (победа в матче)
34.00
|
Ничья в 1-м тайме + Ювентус (победа в матче)
6.70
|
Ювентус (победа в 1-м тайме) + Ювентус (победа в матче)
4.90
|
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|
1-й тайм + 2-й тайм
|
Интер (победа в 1-м тайме) + Интер (победа во 2-м тайме)
10.50
|
Ничья в 1-м тайме + Интер (победа во 2-м тайме)
6.35
|
Ювентус (победа в 1-м тайме) + Интер (победа во 2-м тайме)
10.25
|
Интер (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
8.30
|
Ничья в 1-м тайме + Ничья во 2-м тайме
4.70
|
Ювентус (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
8.80
|
Интер (победа в 1-м тайме) + Ювентус (победа во 2-м тайме)
10.25
|
Ничья в 1-м тайме + Ювентус (победа во 2-м тайме)
6.70
|
Ювентус (победа в 1-м тайме) + Ювентус (победа во 2-м тайме)
11.75
|
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|
Тайм с большим количеством голов
|1-й тайм
|Поровну
|2-й тайм
|3.125
|3.36
|2.20
|
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Тайм первого гола
|1-й тайм
|Без голов
|2-й тайм
|1.50
|6.40
|3.60
|
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|
Тайм с большим количеством голов (Интер)
|1-й тайм
|Поровну
|2-й тайм
|3.68
|2.28
|2.76
|
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|
Тайм с большим количеством голов (Ювентус)
|1-й тайм
|Поровну
|2-й тайм
|3.74
|2.22
|2.81
|
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Результат матча + тотал голов
|Да
|Нет
|
Интер (победа) + тотал меньше 2.5
|4.75
|1.18
|
Интер (победа) + тотал меньше 3.5
|3.14
|1.35
|
Интер (победа) + тотал меньше 4.5
|2.82
|1.42
|
Интер (победа) + тотал меньше 5.5
|2.61
|1.48
|
Интер (победа) + тотал больше 2.5
|4.30
|1.21
|
Интер (победа) + тотал больше 3.5
|8.10
|1.07
|
Интер (победа) + тотал больше 4.5
|11.75
|1.028
|
Ювентус (победа) + тотал меньше 2.5
|5.00
|1.166
|
Ювентус (победа) + тотал меньше 3.5
|3.32
|1.32
|
Ювентус (победа) + тотал меньше 4.5
|2.99
|1.38
|
Ювентус (победа) + тотал меньше 5.5
|2.78
|1.43
|
Ювентус (победа) + тотал больше 2.5
|4.75
|1.181
|
Ювентус (победа) + тотал больше 3.5
|8.60
|1.061
|
Ювентус (победа) + тотал больше 4.5
|12.25
|1.024
|
Ничья + тотал меньше 2.5
|3.60
|1.28
|
Ничья + тотал меньше 3.5
|3.60
|1.28
|
Ничья + тотал меньше 4.5
|3.04
|1.37
|
Ничья + тотал меньше 5.5
|3.04
|1.37
|
Ничья + тотал больше 2.5
|10.00
|1.043
|
Ничья + тотал больше 3.5
|10.00
|1.043
|
Интер (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
|2.23
|1.64
|
Интер (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
|1.83
|1.95
|
Интер (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
|1.58
|2.35
|
Интер (победа) или ничья + тотал меньше 5.5
|1.51
|2.52
|
Интер (победа) или ничья + тотал больше 2.5
|3.45
|1.30
|
Интер (победа) или ничья + тотал больше 3.5
|5.50
|1.141
|
Интер (победа) или ничья + тотал больше 4.5
|10.75
|1.037
|
Интер (победа) или ничья + тотал больше 5.5
|15.50
|1.006
|
Ювентус (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
|2.29
|1.61
|
Ювентус (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
|1.89
|1.89
|
Ювентус (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
|1.63
|2.25
|
Ювентус (победа) или ничья + тотал меньше 5.5
|1.56
|2.40
|
Ювентус (победа) или ничья + тотал больше 2.5
|3.68
|1.27
|
Ювентус (победа) или ничья + тотал больше 3.5
|5.75
|1.13
|
Ювентус (победа) или ничья + тотал больше 4.5
|11.00
|1.033
|
Ювентус (победа) или ничья + тотал больше 5.5
|15.75
|1.005
|
Интер (победа) или Ювентус (победа) + тотал меньше 2.5
|2.68
|1.46
|
Интер (победа) или Ювентус (победа) + тотал меньше 3.5
|1.77
|2.03
|
Интер (победа) или Ювентус (победа) + тотал меньше 4.5
|1.57
|2.375
|
Интер (победа) или Ювентус (победа) + тотал меньше 5.5
|1.44
|2.75
|
Интер (победа) или Ювентус (победа) + тотал больше 2.5
|2.52
|1.51
|
Интер (победа) или Ювентус (победа) + тотал больше 3.5
|5.05
|1.162
|
Интер (победа) или Ювентус (победа) + тотал больше 4.5
|8.00
|1.072
|
Интер (победа) или Ювентус (победа) + тотал больше 5.5
|14.50
|1.01
|
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|
Забьет ли игрок, вышедший на замену
|
Да
|
Нет
|4.00
|1.24