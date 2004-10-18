Футбол

Италия. Серия A

 		Все события Назад Статистика
Название события 1
Победа 1
X
Ничья
2
Победа 2
1X
Победа 1 или Ничья
12
Победа 1 или Победа 2
X2
Ничья или Победа 2
Фора1
Фора, голы
Фора2
Фора, голы
Меньше
Тотал голов. Меньше
Больше
Тотал голов. Больше
1.
Интер
21:45
2.
Ювентус
+573
2.70 3.22 2.90 1.47 1.40 1.53 (0)
1.90 		(0)
2.02 		(2.5)
1.70 		(2.5)
2.29
добавить/убрать
мой выбор
Основные
добавить/убрать
мой выбор
Счет матча
Интер
Ничья
Ювентус
(1 - 0)
7.50
(0 - 0)
6.40
(0 - 1)
7.90
(2 - 0)
12.50
(1 - 1)
5.90
(0 - 2)
13.75
(2 - 1)
10.25
(2 - 2)
15.50
(1 - 2)
10.75
(3 - 0)
28.00
(3 - 3)
67.00
(0 - 3)
31.00
(3 - 1)
24.00
(1 - 3)
26.00
(3 - 2)
36.00
(2 - 3)
38.00
(4 - 0)
64.00
(0 - 4)
73.00
(4 - 1)
58.00
(1 - 4)
64.00
(4 - 2)
81.00
(2 - 4)
83.00
добавить/убрать
мой выбор
Счет 1-го тайма
Интер
Ничья
Ювентус
(1 - 0)
4.80
(0 - 0)
2.55
(0 - 1)
5.00
(2 - 0)
15.75
(1 - 1)
8.10
(0 - 2)
17.00
(2 - 1)
25.00
(2 - 2)
56.00
(1 - 2)
26.00
(3 - 0)
51.00
(0 - 3)
56.00
добавить/убрать
мой выбор
Счет 2-го тайма
Интер
Ничья
Ювентус
(1 - 0)
4.95
(0 - 0)
3.26
(0 - 1)
5.15
(2 - 0)
13.75
(1 - 1)
7.20
(0 - 2)
14.75
(2 - 1)
19.25
(2 - 2)
43.00
(1 - 2)
20.00
(3 - 0)
43.00
(0 - 3)
48.00
(3 - 1)
56.00
(1 - 3)
61.00
добавить/убрать
мой выбор
Разница в счете
Да Нет
Победа в 1 гол - Интер
 3.96 1.24
Победа в 2 гола - Интер
 7.10 1.089
Победа в 3 гола - Интер
 12.75 1.021
Победа в 1 гол - Ювентус
 4.20 1.22
Победа в 2 гола - Ювентус
 7.60 1.079
Победа в 3 гола - Ювентус
 13.50 1.016
Победа в 1 гол - Интер или Ювентус
 2.25 1.63
Победа в 2 гола - Интер или Ювентус
 4.30 1.21
Победа в 3 гола - Интер или Ювентус
 9.00 1.055
добавить/убрать
мой выбор
Стиль победы
Да Нет
Победа с сухим счетом - Интер
 3.86 1.25
Победа с сухим счетом - Ювентус
 4.20 1.222
Победа с сухим счетом - Интер или Ювентус
 2.19 1.66
Волевая победа - Интер
 11.25 1.032
Волевая победа - Ювентус
 11.50 1.029
Волевая победа - Интер или Ювентус
 7.50 1.081
добавить/убрать
мой выбор
Голы + результат матча
Да Нет
Обе команды забьют + Интер (победа)
 5.25 1.152
Обе команды забьют + Ювентус (победа)
 5.50 1.14
Обе команды забьют + Ничья
 4.20 1.22
Обе команды забьют + Интер (победа) или ничья
 2.58 1.49
Обе команды забьют + Интер (победа) или Ювентус (победа)
 2.99 1.38
Обе команды забьют + Ювентус (победа) или ничья
 2.64 1.47
добавить/убрать
мой выбор
Результативная ничья
Да
Нет
4.20 1.22
добавить/убрать
мой выбор
Тайм + Матч
 
Результат 1-го тайма и всего матча
Интер (победа в 1-м тайме) + Интер (победа в матче)
4.55
Ничья в 1-м тайме + Интер (победа в матче)
6.35
Ювентус (победа в 1-м тайме) + Интер (победа в матче)
33.00
Интер (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
15.25
Ничья в 1-м тайме + Ничья в матче
4.70
Ювентус (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
15.25
Интер (победа в 1-м тайме) + Ювентус (победа в матче)
34.00
Ничья в 1-м тайме + Ювентус (победа в матче)
6.70
Ювентус (победа в 1-м тайме) + Ювентус (победа в матче)
4.90
добавить/убрать
мой выбор
1-й тайм + 2-й тайм
Интер (победа в 1-м тайме) + Интер (победа во 2-м тайме)
10.50
Ничья в 1-м тайме + Интер (победа во 2-м тайме)
6.35
Ювентус (победа в 1-м тайме) + Интер (победа во 2-м тайме)
10.25
Интер (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
8.30
Ничья в 1-м тайме + Ничья во 2-м тайме
4.70
Ювентус (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
8.80
Интер (победа в 1-м тайме) + Ювентус (победа во 2-м тайме)
10.25
Ничья в 1-м тайме + Ювентус (победа во 2-м тайме)
6.70
Ювентус (победа в 1-м тайме) + Ювентус (победа во 2-м тайме)
11.75
добавить/убрать
мой выбор
Тайм с большим количеством голов
1-й тайм Поровну 2-й тайм
3.125 3.36 2.20
добавить/убрать
мой выбор
Тайм первого гола
1-й тайм Без голов 2-й тайм
1.50 6.40 3.60
добавить/убрать
мой выбор
Тайм с большим количеством голов (Интер)
1-й тайм Поровну 2-й тайм
3.68 2.28 2.76
добавить/убрать
мой выбор
Тайм с большим количеством голов (Ювентус)
1-й тайм Поровну 2-й тайм
3.74 2.22 2.81
добавить/убрать
мой выбор
Результат матча + тотал голов
Да Нет
Интер (победа) + тотал меньше 2.5
 4.75 1.18
Интер (победа) + тотал меньше 3.5
 3.14 1.35
Интер (победа) + тотал меньше 4.5
 2.82 1.42
Интер (победа) + тотал меньше 5.5
 2.61 1.48
Интер (победа) + тотал больше 2.5
 4.30 1.21
Интер (победа) + тотал больше 3.5
 8.10 1.07
Интер (победа) + тотал больше 4.5
 11.75 1.028
Ювентус (победа) + тотал меньше 2.5
 5.00 1.166
Ювентус (победа) + тотал меньше 3.5
 3.32 1.32
Ювентус (победа) + тотал меньше 4.5
 2.99 1.38
Ювентус (победа) + тотал меньше 5.5
 2.78 1.43
Ювентус (победа) + тотал больше 2.5
 4.75 1.181
Ювентус (победа) + тотал больше 3.5
 8.60 1.061
Ювентус (победа) + тотал больше 4.5
 12.25 1.024
Ничья + тотал меньше 2.5
 3.60 1.28
Ничья + тотал меньше 3.5
 3.60 1.28
Ничья + тотал меньше 4.5
 3.04 1.37
Ничья + тотал меньше 5.5
 3.04 1.37
Ничья + тотал больше 2.5
 10.00 1.043
Ничья + тотал больше 3.5
 10.00 1.043
Интер (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
 2.23 1.64
Интер (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
 1.83 1.95
Интер (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
 1.58 2.35
Интер (победа) или ничья + тотал меньше 5.5
 1.51 2.52
Интер (победа) или ничья + тотал больше 2.5
 3.45 1.30
Интер (победа) или ничья + тотал больше 3.5
 5.50 1.141
Интер (победа) или ничья + тотал больше 4.5
 10.75 1.037
Интер (победа) или ничья + тотал больше 5.5
 15.50 1.006
Ювентус (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
 2.29 1.61
Ювентус (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
 1.89 1.89
Ювентус (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
 1.63 2.25
Ювентус (победа) или ничья + тотал меньше 5.5
 1.56 2.40
Ювентус (победа) или ничья + тотал больше 2.5
 3.68 1.27
Ювентус (победа) или ничья + тотал больше 3.5
 5.75 1.13
Ювентус (победа) или ничья + тотал больше 4.5
 11.00 1.033
Ювентус (победа) или ничья + тотал больше 5.5
 15.75 1.005
Интер (победа) или Ювентус (победа) + тотал меньше 2.5
 2.68 1.46
Интер (победа) или Ювентус (победа) + тотал меньше 3.5
 1.77 2.03
Интер (победа) или Ювентус (победа) + тотал меньше 4.5
 1.57 2.375
Интер (победа) или Ювентус (победа) + тотал меньше 5.5
 1.44 2.75
Интер (победа) или Ювентус (победа) + тотал больше 2.5
 2.52 1.51
Интер (победа) или Ювентус (победа) + тотал больше 3.5
 5.05 1.162
Интер (победа) или Ювентус (победа) + тотал больше 4.5
 8.00 1.072
Интер (победа) или Ювентус (победа) + тотал больше 5.5
 14.50 1.01
добавить/убрать
мой выбор
Забьет ли игрок, вышедший на замену
Да
Нет
4.00 1.24