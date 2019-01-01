|
Германия. Суперкубок. Дортмунд
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|Название события
|
1
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|
X
Ничья
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Фора, голы
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Фора, голы
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Тотал голов. Меньше
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Тотал голов. Больше
|
|
|3.28
|3.94
|2.14
|1.79
|1.30
|1.39
|
(0)
2.48
|
(0)
1.62
|
(2.5)
2.50
|
(2.5)
1.60
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Основные
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Обладатель суперкубка
|
Боруссия Дортмунд
2.28
|
Бавария
1.66
|
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|
Окончание матча и метод квалификации
|
|
Да
|
Нет
|Послематчевые пенальти
|3.70
|1.27
|Обладатель суперкубка по результату основного времени - Любая команда
|1.30
|3.94
|Обладатель суперкубка по результату основного времени - Боруссия Дортмунд
|3.28
|1.39
|Обладатель суперкубка по результату основного времени - Бавария
|2.14
|1.79
|Обладатель суперкубка по результату послематчевых пенальти - Любая команда
|3.70
|1.27
|Обладатель суперкубка по результату послематчевых пенальти - Боруссия Дортмунд
|6.65
|1.101
|Обладатель суперкубка по результату послематчевых пенальти - Бавария
|6.65
|1.102
|
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|
Счет матча
|
Боруссия Дортмунд
|
Ничья
|
Бавария
|
(1 - 0)
14.25
|
(0 - 0)
18.75
|
(0 - 1)
11.25
|
(2 - 0)
19.50
|
(1 - 1)
7.30
|
(0 - 2)
12.25
|
(2 - 1)
11.25
|
(2 - 2)
11.25
|
(1 - 2)
8.80
|
(3 - 0)
38.00
|
(3 - 3)
36.00
|
(0 - 3)
20.00
|
(3 - 1)
23.00
|
|
(1 - 3)
14.50
|
(3 - 2)
25.00
|
|
(2 - 3)
19.75
|
(4 - 0)
71.00
|
|
(0 - 4)
26.00
|
(4 - 1)
38.00
|
|
(1 - 4)
17.75
|
(4 - 2)
43.00
|
|
(2 - 4)
24.00
|
(4 - 3)
71.00
|
|
(3 - 4)
53.00
|
|
|
(1 - 5)
58.00
|
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|
Счет 1-го тайма
|
Боруссия Дортмунд
|
Ничья
|
Бавария
|
(1 - 0)
5.05
|
(0 - 0)
3.78
|
(0 - 1)
3.98
|
(2 - 0)
17.00
|
(1 - 1)
6.15
|
(0 - 2)
10.50
|
(2 - 1)
20.50
|
(2 - 2)
53.00
|
(1 - 2)
15.75
|
(3 - 0)
106.00
|
|
(0 - 3)
51.00
|
(3 - 1)
140.00
|
|
(1 - 3)
76.00
|
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Счет 2-го тайма
|
Боруссия Дортмунд
|
Ничья
|
Бавария
|
(1 - 0)
5.95
|
(0 - 0)
5.30
|
(0 - 1)
4.80
|
(2 - 0)
15.25
|
(1 - 1)
5.65
|
(0 - 2)
9.40
|
(2 - 1)
14.50
|
(2 - 2)
29.00
|
(1 - 2)
11.25
|
(3 - 0)
73.00
|
|
(0 - 3)
33.00
|
(3 - 1)
69.00
|
|
(1 - 3)
38.00
|
(3 - 2)
140.00
|
|
(2 - 3)
101.00
|
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|
Разница в счете
|Да
|Нет
|
Победа в 1 гол - Боруссия Дортмунд
|5.15
|1.158
|
Победа в 2 гола - Боруссия Дортмунд
|8.80
|1.058
|
Победа в 1 гол - Бавария
|4.15
|1.222
|
Победа в 2 гола - Бавария
|5.95
|1.123
|
Победа в 3 гола - Бавария
|10.50
|1.039
|
Победа в 1 гол - Боруссия Дортмунд или Бавария
|2.42
|1.55
|
Победа в 2 гола - Боруссия Дортмунд или Бавария
|3.98
|1.24
|
Победа в 3 гола - Боруссия Дортмунд или Бавария
|7.90
|1.073
|
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|
Стиль победы
|Да
|Нет
|
Победа с сухим счетом - Боруссия Дортмунд
|6.55
|1.104
|
Победа с сухим счетом - Бавария
|4.30
|1.21
|
Победа с сухим счетом - Боруссия Дортмунд или Бавария
|2.83
|1.42
|
Волевая победа - Боруссия Дортмунд
|11.25
|1.032
|
Волевая победа - Бавария
|8.70
|1.06
|
Волевая победа - Боруссия Дортмунд или Бавария
|5.75
|1.131
|
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|
Голы + результат матча
|Да
|Нет
|
Обе команды забьют + Боруссия Дортмунд (победа)
|5.00
|1.165
|
Обе команды забьют + Бавария (победа)
|3.54
|1.29
|
Обе команды забьют + Ничья
|4.30
|1.21
|
Обе команды забьют + Боруссия Дортмунд (победа) или ничья
|2.47
|1.53
|
Обе команды забьют + Боруссия Дортмунд (победа) или Бавария (победа)
|2.19
|1.66
|
Обе команды забьют + Бавария (победа) или ничья
|2.05
|1.75
|
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|
Результативная ничья
|
Да
|
Нет
|4.30
|1.21
|
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|
Тайм + Матч
Результат 1-го тайма и всего матча
|
Боруссия Дортмунд (победа в 1-м тайме) + Боруссия Дортмунд (победа в матче)
5.50
|
Ничья в 1-м тайме + Боруссия Дортмунд (победа в матче)
8.70
|
Бавария (победа в 1-м тайме) + Боруссия Дортмунд (победа в матче)
30.00
|
Боруссия Дортмунд (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
14.25
|
Ничья в 1-м тайме + Ничья в матче
6.25
|
Бавария (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
14.25
|
Боруссия Дортмунд (победа в 1-м тайме) + Бавария (победа в матче)
21.00
|
Ничья в 1-м тайме + Бавария (победа в матче)
6.15
|
Бавария (победа в 1-м тайме) + Бавария (победа в матче)
3.38
|
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|
1-й тайм + 2-й тайм
|
Боруссия Дортмунд (победа в 1-м тайме) + Боруссия Дортмунд (победа во 2-м тайме)
10.25
|
Ничья в 1-м тайме + Боруссия Дортмунд (победа во 2-м тайме)
8.70
|
Бавария (победа в 1-м тайме) + Боруссия Дортмунд (победа во 2-м тайме)
9.40
|
Боруссия Дортмунд (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
10.75
|
Ничья в 1-м тайме + Ничья во 2-м тайме
6.25
|
Бавария (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
7.80
|
Боруссия Дортмунд (победа в 1-м тайме) + Бавария (победа во 2-м тайме)
9.10
|
Ничья в 1-м тайме + Бавария (победа во 2-м тайме)
6.15
|
Бавария (победа в 1-м тайме) + Бавария (победа во 2-м тайме)
6.10
|
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|
Тайм с большим количеством голов
|1-й тайм
|Поровну
|2-й тайм
|3.125
|3.92
|2.00
|
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Тайм первого гола
|1-й тайм
|Без голов
|2-й тайм
|1.26
|18.75
|4.40
|
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|
Тайм с большим количеством голов (Боруссия Дортмунд)
|1-й тайм
|Поровну
|2-й тайм
|3.62
|2.43
|2.58
|
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|
Тайм с большим количеством голов (Бавария)
|1-й тайм
|Поровну
|2-й тайм
|3.40
|2.80
|2.36
|
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|
Результат матча + тотал голов
|Да
|Нет
|
Боруссия Дортмунд (победа) + тотал меньше 2.5
|8.00
|1.071
|
Боруссия Дортмунд (победа) + тотал меньше 3.5
|4.60
|1.188
|
Боруссия Дортмунд (победа) + тотал меньше 4.5
|3.88
|1.25
|
Боруссия Дортмунд (победа) + тотал меньше 5.5
|3.32
|1.32
|
Боруссия Дортмунд (победа) + тотал больше 2.5
|4.45
|1.20
|
Боруссия Дортмунд (победа) + тотал больше 3.5
|7.50
|1.081
|
Боруссия Дортмунд (победа) + тотал больше 4.5
|10.50
|1.038
|
Боруссия Дортмунд (победа) + тотал больше 5.5
|17.25
|
Бавария (победа) + тотал меньше 2.5
|6.00
|1.121
|
Бавария (победа) + тотал меньше 3.5
|3.32
|1.32
|
Бавария (победа) + тотал меньше 4.5
|2.68
|1.46
|
Бавария (победа) + тотал меньше 5.5
|2.28
|1.615
|
Бавария (победа) + тотал больше 2.5
|2.91
|1.40
|
Бавария (победа) + тотал больше 3.5
|4.80
|1.178
|
Бавария (победа) + тотал больше 4.5
|7.20
|1.088
|
Бавария (победа) + тотал больше 5.5
|13.75
|1.015
|
Ничья + тотал меньше 2.5
|5.60
|1.137
|
Ничья + тотал меньше 3.5
|5.60
|1.137
|
Ничья + тотал меньше 4.5
|3.98
|1.24
|
Ничья + тотал меньше 5.5
|3.98
|1.24
|
Ничья + тотал больше 2.5
|8.10
|1.069
|
Ничья + тотал больше 3.5
|8.10
|1.069
|
Ничья + тотал больше 4.5
|17.25
|
Ничья + тотал больше 5.5
|17.25
|
Боруссия Дортмунд (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
|3.62
|1.28
|
Боруссия Дортмунд (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
|2.71
|1.45
|
Боруссия Дортмунд (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
|2.07
|1.74
|
Боруссия Дортмунд (победа) или ничья + тотал меньше 5.5
|1.90
|1.88
|
Боруссия Дортмунд (победа) или ничья + тотал больше 2.5
|3.15
|1.35
|
Боруссия Дортмунд (победа) или ничья + тотал больше 3.5
|4.45
|1.20
|
Боруссия Дортмунд (победа) или ничья + тотал больше 4.5
|8.60
|1.062
|
Боруссия Дортмунд (победа) или ничья + тотал больше 5.5
|13.50
|1.016
|
Бавария (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
|3.15
|1.35
|
Бавария (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
|2.21
|1.65
|
Бавария (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
|1.666
|2.18
|
Бавария (победа) или ничья + тотал меньше 5.5
|1.49
|2.58
|
Бавария (победа) или ничья + тотал больше 2.5
|2.28
|1.615
|
Бавария (победа) или ничья + тотал больше 3.5
|3.26
|1.33
|
Бавария (победа) или ничья + тотал больше 4.5
|6.25
|1.114
|
Бавария (победа) или ничья + тотал больше 5.5
|10.75
|1.037
|
Боруссия Дортмунд (победа) или Бавария (победа) + тотал меньше 2.5
|3.78
|1.26
|
Боруссия Дортмунд (победа) или Бавария (победа) + тотал меньше 3.5
|2.03
|1.77
|
Боруссия Дортмунд (победа) или Бавария (победа) + тотал меньше 4.5
|1.65
|2.21
|
Боруссия Дортмунд (победа) или Бавария (победа) + тотал меньше 5.5
|1.39
|2.95
|
Боруссия Дортмунд (победа) или Бавария (победа) + тотал больше 2.5
|1.83
|1.952
|
Боруссия Дортмунд (победа) или Бавария (победа) + тотал больше 3.5
|3.15
|1.35
|
Боруссия Дортмунд (победа) или Бавария (победа) + тотал больше 4.5
|4.90
|1.172
|
Боруссия Дортмунд (победа) или Бавария (победа) + тотал больше 5.5
|10.50
|1.039
|
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|
Забьет ли игрок, вышедший на замену
|
Да
|
Нет
|4.30
|1.21