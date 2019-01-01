Футбол

Германия. Суперкубок. Дортмунд

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Название события 1
Победа 1
X
Ничья
2
Победа 2
1X
Победа 1 или Ничья
12
Победа 1 или Победа 2
X2
Ничья или Победа 2
Фора1
Фора, голы
Фора2
Фора, голы
Меньше
Тотал голов. Меньше
Больше
Тотал голов. Больше
1.
Боруссия Дортмунд
21:30
2.
Бавария
+596
3.28 3.94 2.14 1.79 1.30 1.39 (0)
2.48 		(0)
1.62 		(2.5)
2.50 		(2.5)
1.60
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Основные
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Обладатель суперкубка
Боруссия Дортмунд
2.28
Бавария
1.66
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Окончание матча и метод квалификации
Да
Нет
Послематчевые пенальти 3.70 1.27
Обладатель суперкубка по результату основного времени - Любая команда 1.30 3.94
Обладатель суперкубка по результату основного времени - Боруссия Дортмунд 3.28 1.39
Обладатель суперкубка по результату основного времени - Бавария 2.14 1.79
Обладатель суперкубка по результату послематчевых пенальти - Любая команда 3.70 1.27
Обладатель суперкубка по результату послематчевых пенальти - Боруссия Дортмунд 6.65 1.101
Обладатель суперкубка по результату послематчевых пенальти - Бавария 6.65 1.102
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Счет матча
Боруссия Дортмунд
Ничья
Бавария
(1 - 0)
14.25
(0 - 0)
18.75
(0 - 1)
11.25
(2 - 0)
19.50
(1 - 1)
7.30
(0 - 2)
12.25
(2 - 1)
11.25
(2 - 2)
11.25
(1 - 2)
8.80
(3 - 0)
38.00
(3 - 3)
36.00
(0 - 3)
20.00
(3 - 1)
23.00
(1 - 3)
14.50
(3 - 2)
25.00
(2 - 3)
19.75
(4 - 0)
71.00
(0 - 4)
26.00
(4 - 1)
38.00
(1 - 4)
17.75
(4 - 2)
43.00
(2 - 4)
24.00
(4 - 3)
71.00
(3 - 4)
53.00
(1 - 5)
58.00
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Счет 1-го тайма
Боруссия Дортмунд
Ничья
Бавария
(1 - 0)
5.05
(0 - 0)
3.78
(0 - 1)
3.98
(2 - 0)
17.00
(1 - 1)
6.15
(0 - 2)
10.50
(2 - 1)
20.50
(2 - 2)
53.00
(1 - 2)
15.75
(3 - 0)
106.00
(0 - 3)
51.00
(3 - 1)
140.00
(1 - 3)
76.00
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Счет 2-го тайма
Боруссия Дортмунд
Ничья
Бавария
(1 - 0)
5.95
(0 - 0)
5.30
(0 - 1)
4.80
(2 - 0)
15.25
(1 - 1)
5.65
(0 - 2)
9.40
(2 - 1)
14.50
(2 - 2)
29.00
(1 - 2)
11.25
(3 - 0)
73.00
(0 - 3)
33.00
(3 - 1)
69.00
(1 - 3)
38.00
(3 - 2)
140.00
(2 - 3)
101.00
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Разница в счете
Да Нет
Победа в 1 гол - Боруссия Дортмунд
 5.15 1.158
Победа в 2 гола - Боруссия Дортмунд
 8.80 1.058
Победа в 1 гол - Бавария
 4.15 1.222
Победа в 2 гола - Бавария
 5.95 1.123
Победа в 3 гола - Бавария
 10.50 1.039
Победа в 1 гол - Боруссия Дортмунд или Бавария
 2.42 1.55
Победа в 2 гола - Боруссия Дортмунд или Бавария
 3.98 1.24
Победа в 3 гола - Боруссия Дортмунд или Бавария
 7.90 1.073
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Стиль победы
Да Нет
Победа с сухим счетом - Боруссия Дортмунд
 6.55 1.104
Победа с сухим счетом - Бавария
 4.30 1.21
Победа с сухим счетом - Боруссия Дортмунд или Бавария
 2.83 1.42
Волевая победа - Боруссия Дортмунд
 11.25 1.032
Волевая победа - Бавария
 8.70 1.06
Волевая победа - Боруссия Дортмунд или Бавария
 5.75 1.131
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Голы + результат матча
Да Нет
Обе команды забьют + Боруссия Дортмунд (победа)
 5.00 1.165
Обе команды забьют + Бавария (победа)
 3.54 1.29
Обе команды забьют + Ничья
 4.30 1.21
Обе команды забьют + Боруссия Дортмунд (победа) или ничья
 2.47 1.53
Обе команды забьют + Боруссия Дортмунд (победа) или Бавария (победа)
 2.19 1.66
Обе команды забьют + Бавария (победа) или ничья
 2.05 1.75
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Результативная ничья
Да
Нет
4.30 1.21
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Тайм + Матч
 
Результат 1-го тайма и всего матча
Боруссия Дортмунд (победа в 1-м тайме) + Боруссия Дортмунд (победа в матче)
5.50
Ничья в 1-м тайме + Боруссия Дортмунд (победа в матче)
8.70
Бавария (победа в 1-м тайме) + Боруссия Дортмунд (победа в матче)
30.00
Боруссия Дортмунд (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
14.25
Ничья в 1-м тайме + Ничья в матче
6.25
Бавария (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
14.25
Боруссия Дортмунд (победа в 1-м тайме) + Бавария (победа в матче)
21.00
Ничья в 1-м тайме + Бавария (победа в матче)
6.15
Бавария (победа в 1-м тайме) + Бавария (победа в матче)
3.38
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1-й тайм + 2-й тайм
Боруссия Дортмунд (победа в 1-м тайме) + Боруссия Дортмунд (победа во 2-м тайме)
10.25
Ничья в 1-м тайме + Боруссия Дортмунд (победа во 2-м тайме)
8.70
Бавария (победа в 1-м тайме) + Боруссия Дортмунд (победа во 2-м тайме)
9.40
Боруссия Дортмунд (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
10.75
Ничья в 1-м тайме + Ничья во 2-м тайме
6.25
Бавария (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
7.80
Боруссия Дортмунд (победа в 1-м тайме) + Бавария (победа во 2-м тайме)
9.10
Ничья в 1-м тайме + Бавария (победа во 2-м тайме)
6.15
Бавария (победа в 1-м тайме) + Бавария (победа во 2-м тайме)
6.10
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Тайм с большим количеством голов
1-й тайм Поровну 2-й тайм
3.125 3.92 2.00
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Тайм первого гола
1-й тайм Без голов 2-й тайм
1.26 18.75 4.40
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Тайм с большим количеством голов (Боруссия Дортмунд)
1-й тайм Поровну 2-й тайм
3.62 2.43 2.58
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Тайм с большим количеством голов (Бавария)
1-й тайм Поровну 2-й тайм
3.40 2.80 2.36
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Результат матча + тотал голов
Да Нет
Боруссия Дортмунд (победа) + тотал меньше 2.5
 8.00 1.071
Боруссия Дортмунд (победа) + тотал меньше 3.5
 4.60 1.188
Боруссия Дортмунд (победа) + тотал меньше 4.5
 3.88 1.25
Боруссия Дортмунд (победа) + тотал меньше 5.5
 3.32 1.32
Боруссия Дортмунд (победа) + тотал больше 2.5
 4.45 1.20
Боруссия Дортмунд (победа) + тотал больше 3.5
 7.50 1.081
Боруссия Дортмунд (победа) + тотал больше 4.5
 10.50 1.038
Боруссия Дортмунд (победа) + тотал больше 5.5
 17.25  
Бавария (победа) + тотал меньше 2.5
 6.00 1.121
Бавария (победа) + тотал меньше 3.5
 3.32 1.32
Бавария (победа) + тотал меньше 4.5
 2.68 1.46
Бавария (победа) + тотал меньше 5.5
 2.28 1.615
Бавария (победа) + тотал больше 2.5
 2.91 1.40
Бавария (победа) + тотал больше 3.5
 4.80 1.178
Бавария (победа) + тотал больше 4.5
 7.20 1.088
Бавария (победа) + тотал больше 5.5
 13.75 1.015
Ничья + тотал меньше 2.5
 5.60 1.137
Ничья + тотал меньше 3.5
 5.60 1.137
Ничья + тотал меньше 4.5
 3.98 1.24
Ничья + тотал меньше 5.5
 3.98 1.24
Ничья + тотал больше 2.5
 8.10 1.069
Ничья + тотал больше 3.5
 8.10 1.069
Ничья + тотал больше 4.5
 17.25  
Ничья + тотал больше 5.5
 17.25  
Боруссия Дортмунд (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
 3.62 1.28
Боруссия Дортмунд (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
 2.71 1.45
Боруссия Дортмунд (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
 2.07 1.74
Боруссия Дортмунд (победа) или ничья + тотал меньше 5.5
 1.90 1.88
Боруссия Дортмунд (победа) или ничья + тотал больше 2.5
 3.15 1.35
Боруссия Дортмунд (победа) или ничья + тотал больше 3.5
 4.45 1.20
Боруссия Дортмунд (победа) или ничья + тотал больше 4.5
 8.60 1.062
Боруссия Дортмунд (победа) или ничья + тотал больше 5.5
 13.50 1.016
Бавария (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
 3.15 1.35
Бавария (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
 2.21 1.65
Бавария (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
 1.666 2.18
Бавария (победа) или ничья + тотал меньше 5.5
 1.49 2.58
Бавария (победа) или ничья + тотал больше 2.5
 2.28 1.615
Бавария (победа) или ничья + тотал больше 3.5
 3.26 1.33
Бавария (победа) или ничья + тотал больше 4.5
 6.25 1.114
Бавария (победа) или ничья + тотал больше 5.5
 10.75 1.037
Боруссия Дортмунд (победа) или Бавария (победа) + тотал меньше 2.5
 3.78 1.26
Боруссия Дортмунд (победа) или Бавария (победа) + тотал меньше 3.5
 2.03 1.77
Боруссия Дортмунд (победа) или Бавария (победа) + тотал меньше 4.5
 1.65 2.21
Боруссия Дортмунд (победа) или Бавария (победа) + тотал меньше 5.5
 1.39 2.95
Боруссия Дортмунд (победа) или Бавария (победа) + тотал больше 2.5
 1.83 1.952
Боруссия Дортмунд (победа) или Бавария (победа) + тотал больше 3.5
 3.15 1.35
Боруссия Дортмунд (победа) или Бавария (победа) + тотал больше 4.5
 4.90 1.172
Боруссия Дортмунд (победа) или Бавария (победа) + тотал больше 5.5
 10.50 1.039
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Забьет ли игрок, вышедший на замену
Да
Нет
4.30 1.21