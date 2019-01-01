Футбол

Англия. Премьер-лига

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Название события 1
Победа 1
X
Ничья
2
Победа 2
1X
Победа 1 или Ничья
12
Победа 1 или Победа 2
X2
Ничья или Победа 2
Фора1
Фора, голы
Фора2
Фора, голы
Меньше
Тотал голов. Меньше
Больше
Тотал голов. Больше
1.
Тоттенхэм Хотспур
19:30
2.
Челси
+566
2.43 3.60 3.00 1.46 1.35 1.64 (0)
1.78 		(0)
2.20 		(2.5)
2.34 		(2.5)
1.68
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Основные
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Счет матча
Тоттенхэм Хотспур
Ничья
Челси
(1 - 0)
10.75
(0 - 0)
11.50
(0 - 1)
12.00
(2 - 0)
13.75
(1 - 1)
6.50
(0 - 2)
17.50
(2 - 1)
9.10
(2 - 2)
11.25
(1 - 2)
10.25
(3 - 0)
25.00
(3 - 3)
41.00
(0 - 3)
34.00
(3 - 1)
17.00
(1 - 3)
22.00
(3 - 2)
22.00
(2 - 3)
25.00
(4 - 0)
53.00
(0 - 4)
78.00
(4 - 1)
38.00
(1 - 4)
53.00
(4 - 2)
51.00
(2 - 4)
61.00
(4 - 3)
86.00
(3 - 4)
93.00
(5 - 1)
91.00
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Счет 1-го тайма
Тоттенхэм Хотспур
Ничья
Челси
(1 - 0)
4.80
(0 - 0)
3.32
(0 - 1)
5.45
(2 - 0)
13.00
(1 - 1)
6.65
(0 - 2)
16.25
(2 - 1)
18.50
(2 - 2)
43.00
(1 - 2)
20.50
(3 - 0)
41.00
(0 - 3)
53.00
(3 - 1)
56.00
(1 - 3)
64.00
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Счет 2-го тайма
Тоттенхэм Хотспур
Ничья
Челси
(1 - 0)
5.30
(0 - 0)
4.80
(0 - 1)
5.95
(2 - 0)
11.75
(1 - 1)
6.30
(0 - 2)
14.50
(2 - 1)
13.75
(2 - 2)
31.00
(1 - 2)
15.25
(3 - 0)
34.00
(0 - 3)
46.00
(3 - 1)
41.00
(1 - 3)
48.00
(3 - 2)
76.00
(2 - 3)
83.00
(4 - 0)
96.00
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Разница в счете
Да Нет
Победа в 1 гол - Тоттенхэм Хотспур
 4.30 1.22
Победа в 2 гола - Тоттенхэм Хотспур
 7.10 1.097
Победа в 3 гола - Тоттенхэм Хотспур
 12.75 1.026
Победа в 1 гол - Челси
 4.95 1.176
Победа в 2 гола - Челси
 8.60 1.067
Победа в 3 гола - Челси
 16.00 1.009
Победа в 1 гол - Тоттенхэм Хотспур или Челси
 2.45 1.55
Победа в 2 гола - Тоттенхэм Хотспур или Челси
 4.25 1.222
Победа в 3 гола - Тоттенхэм Хотспур или Челси
 8.50 1.069
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Стиль победы
Да Нет
Волевая победа - Тоттенхэм Хотспур
 10.25 1.048
Волевая победа - Челси
 11.50 1.035
Победа с сухим счетом - Тоттенхэм Хотспур
 4.70 1.191
Победа с сухим счетом - Челси
 5.70 1.139
Волевая победа - Тоттенхэм Хотспур или Челси
 6.15 1.123
Победа с сухим счетом - Тоттенхэм Хотспур или Челси
 2.72 1.46
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Голы + результат матча
Да Нет
Обе команды забьют + Тоттенхэм Хотспур (победа)
 3.95 1.25
Обе команды забьют + Челси (победа)
 4.80 1.185
Обе команды забьют + Ничья
 4.20 1.23
Обе команды забьют + Тоттенхэм Хотспур (победа) или Челси (победа)
 2.28 1.63
Обе команды забьют + Тоттенхэм Хотспур (победа) или ничья
 2.14 1.71
Обе команды забьют + Челси (победа) или ничья
 2.34 1.60
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Результативная ничья
Да
Нет
4.20 1.23
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Тайм + Матч
 
Результат 1-го тайма и всего матча
Тоттенхэм Хотспур (победа в 1-м тайме) + Тоттенхэм Хотспур (победа в матче)
3.86
Ничья в 1-м тайме + Тоттенхэм Хотспур (победа в матче)
6.20
Челси (победа в 1-м тайме) + Тоттенхэм Хотспур (победа в матче)
28.00
Тоттенхэм Хотспур (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
14.75
Ничья в 1-м тайме + Ничья в матче
5.75
Челси (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
14.75
Тоттенхэм Хотспур (победа в 1-м тайме) + Челси (победа в матче)
32.00
Ничья в 1-м тайме + Челси (победа в матче)
7.40
Челси (победа в 1-м тайме) + Челси (победа в матче)
4.95
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1-й тайм + 2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур (победа в 1-м тайме) + Тоттенхэм Хотспур (победа во 2-м тайме)
8.00
Ничья в 1-м тайме + Тоттенхэм Хотспур (победа во 2-м тайме)
6.20
Челси (победа в 1-м тайме) + Тоттенхэм Хотспур (победа во 2-м тайме)
8.60
Тоттенхэм Хотспур (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
8.50
Ничья в 1-м тайме + Ничья во 2-м тайме
5.75
Челси (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
10.00
Тоттенхэм Хотспур (победа в 1-м тайме) + Челси (победа во 2-м тайме)
8.70
Ничья в 1-м тайме + Челси (победа во 2-м тайме)
7.40
Челси (победа в 1-м тайме) + Челси (победа во 2-м тайме)
11.25
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Тайм с большим количеством голов
1-й тайм Поровну 2-й тайм
3.08 3.94 2.03
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Тайм первого гола
1-й тайм Без голов 2-й тайм
1.33 11.50 4.25
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Тайм с большим количеством голов (Тоттенхэм Хотспур)
1-й тайм Поровну 2-й тайм
3.44 2.68 2.45
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Тайм с большим количеством голов (Челси)
1-й тайм Поровну 2-й тайм
3.55 2.50 2.56
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Результат матча + тотал голов
Да Нет
Тоттенхэм Хотспур (победа) + тотал меньше 2.5
 6.50 1.112
Тоттенхэм Хотспур (победа) + тотал меньше 3.5
 3.64 1.285
Тоттенхэм Хотспур (победа) + тотал меньше 4.5
 3.00 1.39
Тоттенхэм Хотспур (победа) + тотал меньше 5.5
 2.56 1.51
Тоттенхэм Хотспур (победа) + тотал больше 2.5
 3.32 1.33
Тоттенхэм Хотспур (победа) + тотал больше 3.5
 5.50 1.148
Тоттенхэм Хотспур (победа) + тотал больше 4.5
 8.10 1.075
Тоттенхэм Хотспур (победа) + тотал больше 5.5
 15.25 1.012
Челси (победа) + тотал меньше 2.5
 7.50 1.087
Челси (победа) + тотал меньше 3.5
 4.30 1.22
Челси (победа) + тотал меньше 4.5
 3.64 1.285
Челси (победа) + тотал меньше 5.5
 3.10 1.37
Челси (победа) + тотал больше 2.5
 4.05 1.24
Челси (победа) + тотал больше 3.5
 6.95 1.10
Челси (победа) + тотал больше 4.5
 10.00 1.049
Ничья + тотал меньше 2.5
 4.95 1.175
Ничья + тотал меньше 3.5
 4.95 1.175
Ничья + тотал меньше 4.5
 3.64 1.285
Ничья + тотал меньше 5.5
 3.64 1.285
Ничья + тотал больше 2.5
 8.60 1.067
Ничья + тотал больше 3.5
 8.60 1.067
Тоттенхэм Хотспур (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
 3.00 1.39
Тоттенхэм Хотспур (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
 2.22 1.66
Тоттенхэм Хотспур (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
 1.727 2.11
Тоттенхэм Хотспур (победа) или ничья + тотал меньше 5.5
 1.57 2.40
Тоттенхэм Хотспур (победа) или ничья + тотал больше 2.5
 2.53 1.52
Тоттенхэм Хотспур (победа) или ничья + тотал больше 3.5
 3.64 1.285
Тоттенхэм Хотспур (победа) или ничья + тотал больше 4.5
 6.90 1.101
Тоттенхэм Хотспур (победа) или ничья + тотал больше 5.5
 11.50 1.035
Челси (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
 3.20 1.35
Челси (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
 2.43 1.56
Челси (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
 1.90 1.90
Челси (победа) или ничья + тотал меньше 5.5
 1.76 2.06
Челси (победа) или ничья + тотал больше 2.5
 2.95 1.40
Челси (победа) или ничья + тотал больше 3.5
 4.20 1.23
Челси (победа) или ничья + тотал больше 4.5
 8.20 1.074
Челси (победа) или ничья + тотал больше 5.5
 13.25 1.023
Тоттенхэм Хотспур (победа) или Челси (победа) + тотал меньше 2.5
 3.76 1.27
Тоттенхэм Хотспур (победа) или Челси (победа) + тотал меньше 3.5
 2.08 1.75
Тоттенхэм Хотспур (победа) или Челси (победа) + тотал меньше 4.5
 1.72 2.12
Тоттенхэм Хотспур (победа) или Челси (победа) + тотал меньше 5.5
 1.46 2.72
Тоттенхэм Хотспур (победа) или Челси (победа) + тотал больше 2.5
 1.92 1.88
Тоттенхэм Хотспур (победа) или Челси (победа) + тотал больше 3.5
 3.30 1.333
Тоттенхэм Хотспур (победа) или Челси (победа) + тотал больше 4.5
 5.00 1.172
Тоттенхэм Хотспур (победа) или Челси (победа) + тотал больше 5.5
 10.50 1.044
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Забьет ли игрок, вышедший на замену
Да
Нет
3.68 1.28