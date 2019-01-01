|
Англия. Премьер-лига
|Все события Назад
|Статистика
|Название события
|
1
Победа 1
|
X
Ничья
|
2
Победа 2
|
1X
Победа 1 или Ничья
|
12
Победа 1 или Победа 2
|
X2
Ничья или Победа 2
|
Фора1
Фора, голы
|
Фора2
Фора, голы
|
Меньше
Тотал голов. Меньше
|
Больше
Тотал голов. Больше
|
|
|2.43
|3.60
|3.00
|1.46
|1.35
|1.64
|
(0)
1.78
|
(0)
2.20
|
(2.5)
2.34
|
(2.5)
1.68
|Все выборы
|Основные (77)
|Форы (21)
|Тоталы (43)
|Голы (82)
|Таймы (129)
|Угловые (78)
|Фолы (85)
|Интервалы (47)
|Игроки (4)
|Разное (9)
|Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор
|
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор
|
Счет матча
|
Тоттенхэм Хотспур
|
Ничья
|
Челси
|
(1 - 0)
10.75
|
(0 - 0)
11.50
|
(0 - 1)
12.00
|
(2 - 0)
13.75
|
(1 - 1)
6.50
|
(0 - 2)
17.50
|
(2 - 1)
9.10
|
(2 - 2)
11.25
|
(1 - 2)
10.25
|
(3 - 0)
25.00
|
(3 - 3)
41.00
|
(0 - 3)
34.00
|
(3 - 1)
17.00
|
|
(1 - 3)
22.00
|
(3 - 2)
22.00
|
|
(2 - 3)
25.00
|
(4 - 0)
53.00
|
|
(0 - 4)
78.00
|
(4 - 1)
38.00
|
|
(1 - 4)
53.00
|
(4 - 2)
51.00
|
|
(2 - 4)
61.00
|
(4 - 3)
86.00
|
|
(3 - 4)
93.00
|
(5 - 1)
91.00
|
|
|
добавить/убрать
мой выбор
|
Счет 1-го тайма
|
Тоттенхэм Хотспур
|
Ничья
|
Челси
|
(1 - 0)
4.80
|
(0 - 0)
3.32
|
(0 - 1)
5.45
|
(2 - 0)
13.00
|
(1 - 1)
6.65
|
(0 - 2)
16.25
|
(2 - 1)
18.50
|
(2 - 2)
43.00
|
(1 - 2)
20.50
|
(3 - 0)
41.00
|
|
(0 - 3)
53.00
|
(3 - 1)
56.00
|
|
(1 - 3)
64.00
|
добавить/убрать
мой выбор
|
Счет 2-го тайма
|
Тоттенхэм Хотспур
|
Ничья
|
Челси
|
(1 - 0)
5.30
|
(0 - 0)
4.80
|
(0 - 1)
5.95
|
(2 - 0)
11.75
|
(1 - 1)
6.30
|
(0 - 2)
14.50
|
(2 - 1)
13.75
|
(2 - 2)
31.00
|
(1 - 2)
15.25
|
(3 - 0)
34.00
|
|
(0 - 3)
46.00
|
(3 - 1)
41.00
|
|
(1 - 3)
48.00
|
(3 - 2)
76.00
|
|
(2 - 3)
83.00
|
(4 - 0)
96.00
|
|
|
добавить/убрать
мой выбор
|
Разница в счете
|Да
|Нет
|
Победа в 1 гол - Тоттенхэм Хотспур
|4.30
|1.22
|
Победа в 2 гола - Тоттенхэм Хотспур
|7.10
|1.097
|
Победа в 3 гола - Тоттенхэм Хотспур
|12.75
|1.026
|
Победа в 1 гол - Челси
|4.95
|1.176
|
Победа в 2 гола - Челси
|8.60
|1.067
|
Победа в 3 гола - Челси
|16.00
|1.009
|
Победа в 1 гол - Тоттенхэм Хотспур или Челси
|2.45
|1.55
|
Победа в 2 гола - Тоттенхэм Хотспур или Челси
|4.25
|1.222
|
Победа в 3 гола - Тоттенхэм Хотспур или Челси
|8.50
|1.069
|
добавить/убрать
мой выбор
|
Стиль победы
|Да
|Нет
|
Волевая победа - Тоттенхэм Хотспур
|10.25
|1.048
|
Волевая победа - Челси
|11.50
|1.035
|
Победа с сухим счетом - Тоттенхэм Хотспур
|4.70
|1.191
|
Победа с сухим счетом - Челси
|5.70
|1.139
|
Волевая победа - Тоттенхэм Хотспур или Челси
|6.15
|1.123
|
Победа с сухим счетом - Тоттенхэм Хотспур или Челси
|2.72
|1.46
|
добавить/убрать
мой выбор
|
Голы + результат матча
|Да
|Нет
|
Обе команды забьют + Тоттенхэм Хотспур (победа)
|3.95
|1.25
|
Обе команды забьют + Челси (победа)
|4.80
|1.185
|
Обе команды забьют + Ничья
|4.20
|1.23
|
Обе команды забьют + Тоттенхэм Хотспур (победа) или Челси (победа)
|2.28
|1.63
|
Обе команды забьют + Тоттенхэм Хотспур (победа) или ничья
|2.14
|1.71
|
Обе команды забьют + Челси (победа) или ничья
|2.34
|1.60
|
добавить/убрать
мой выбор
|
Результативная ничья
|
Да
|
Нет
|4.20
|1.23
|
добавить/убрать
мой выбор
|
Тайм + Матч
Результат 1-го тайма и всего матча
|
Тоттенхэм Хотспур (победа в 1-м тайме) + Тоттенхэм Хотспур (победа в матче)
3.86
|
Ничья в 1-м тайме + Тоттенхэм Хотспур (победа в матче)
6.20
|
Челси (победа в 1-м тайме) + Тоттенхэм Хотспур (победа в матче)
28.00
|
Тоттенхэм Хотспур (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
14.75
|
Ничья в 1-м тайме + Ничья в матче
5.75
|
Челси (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
14.75
|
Тоттенхэм Хотспур (победа в 1-м тайме) + Челси (победа в матче)
32.00
|
Ничья в 1-м тайме + Челси (победа в матче)
7.40
|
Челси (победа в 1-м тайме) + Челси (победа в матче)
4.95
|
добавить/убрать
мой выбор
|
1-й тайм + 2-й тайм
|
Тоттенхэм Хотспур (победа в 1-м тайме) + Тоттенхэм Хотспур (победа во 2-м тайме)
8.00
|
Ничья в 1-м тайме + Тоттенхэм Хотспур (победа во 2-м тайме)
6.20
|
Челси (победа в 1-м тайме) + Тоттенхэм Хотспур (победа во 2-м тайме)
8.60
|
Тоттенхэм Хотспур (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
8.50
|
Ничья в 1-м тайме + Ничья во 2-м тайме
5.75
|
Челси (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
10.00
|
Тоттенхэм Хотспур (победа в 1-м тайме) + Челси (победа во 2-м тайме)
8.70
|
Ничья в 1-м тайме + Челси (победа во 2-м тайме)
7.40
|
Челси (победа в 1-м тайме) + Челси (победа во 2-м тайме)
11.25
|
добавить/убрать
мой выбор
|
Тайм с большим количеством голов
|1-й тайм
|Поровну
|2-й тайм
|3.08
|3.94
|2.03
|
добавить/убрать
мой выбор
|
Тайм первого гола
|1-й тайм
|Без голов
|2-й тайм
|1.33
|11.50
|4.25
|
добавить/убрать
мой выбор
|
Тайм с большим количеством голов (Тоттенхэм Хотспур)
|1-й тайм
|Поровну
|2-й тайм
|3.44
|2.68
|2.45
|
добавить/убрать
мой выбор
|
Тайм с большим количеством голов (Челси)
|1-й тайм
|Поровну
|2-й тайм
|3.55
|2.50
|2.56
|
добавить/убрать
мой выбор
|
Результат матча + тотал голов
|Да
|Нет
|
Тоттенхэм Хотспур (победа) + тотал меньше 2.5
|6.50
|1.112
|
Тоттенхэм Хотспур (победа) + тотал меньше 3.5
|3.64
|1.285
|
Тоттенхэм Хотспур (победа) + тотал меньше 4.5
|3.00
|1.39
|
Тоттенхэм Хотспур (победа) + тотал меньше 5.5
|2.56
|1.51
|
Тоттенхэм Хотспур (победа) + тотал больше 2.5
|3.32
|1.33
|
Тоттенхэм Хотспур (победа) + тотал больше 3.5
|5.50
|1.148
|
Тоттенхэм Хотспур (победа) + тотал больше 4.5
|8.10
|1.075
|
Тоттенхэм Хотспур (победа) + тотал больше 5.5
|15.25
|1.012
|
Челси (победа) + тотал меньше 2.5
|7.50
|1.087
|
Челси (победа) + тотал меньше 3.5
|4.30
|1.22
|
Челси (победа) + тотал меньше 4.5
|3.64
|1.285
|
Челси (победа) + тотал меньше 5.5
|3.10
|1.37
|
Челси (победа) + тотал больше 2.5
|4.05
|1.24
|
Челси (победа) + тотал больше 3.5
|6.95
|1.10
|
Челси (победа) + тотал больше 4.5
|10.00
|1.049
|
Ничья + тотал меньше 2.5
|4.95
|1.175
|
Ничья + тотал меньше 3.5
|4.95
|1.175
|
Ничья + тотал меньше 4.5
|3.64
|1.285
|
Ничья + тотал меньше 5.5
|3.64
|1.285
|
Ничья + тотал больше 2.5
|8.60
|1.067
|
Ничья + тотал больше 3.5
|8.60
|1.067
|
Тоттенхэм Хотспур (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
|3.00
|1.39
|
Тоттенхэм Хотспур (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
|2.22
|1.66
|
Тоттенхэм Хотспур (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
|1.727
|2.11
|
Тоттенхэм Хотспур (победа) или ничья + тотал меньше 5.5
|1.57
|2.40
|
Тоттенхэм Хотспур (победа) или ничья + тотал больше 2.5
|2.53
|1.52
|
Тоттенхэм Хотспур (победа) или ничья + тотал больше 3.5
|3.64
|1.285
|
Тоттенхэм Хотспур (победа) или ничья + тотал больше 4.5
|6.90
|1.101
|
Тоттенхэм Хотспур (победа) или ничья + тотал больше 5.5
|11.50
|1.035
|
Челси (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
|3.20
|1.35
|
Челси (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
|2.43
|1.56
|
Челси (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
|1.90
|1.90
|
Челси (победа) или ничья + тотал меньше 5.5
|1.76
|2.06
|
Челси (победа) или ничья + тотал больше 2.5
|2.95
|1.40
|
Челси (победа) или ничья + тотал больше 3.5
|4.20
|1.23
|
Челси (победа) или ничья + тотал больше 4.5
|8.20
|1.074
|
Челси (победа) или ничья + тотал больше 5.5
|13.25
|1.023
|
Тоттенхэм Хотспур (победа) или Челси (победа) + тотал меньше 2.5
|3.76
|1.27
|
Тоттенхэм Хотспур (победа) или Челси (победа) + тотал меньше 3.5
|2.08
|1.75
|
Тоттенхэм Хотспур (победа) или Челси (победа) + тотал меньше 4.5
|1.72
|2.12
|
Тоттенхэм Хотспур (победа) или Челси (победа) + тотал меньше 5.5
|1.46
|2.72
|
Тоттенхэм Хотспур (победа) или Челси (победа) + тотал больше 2.5
|1.92
|1.88
|
Тоттенхэм Хотспур (победа) или Челси (победа) + тотал больше 3.5
|3.30
|1.333
|
Тоттенхэм Хотспур (победа) или Челси (победа) + тотал больше 4.5
|5.00
|1.172
|
Тоттенхэм Хотспур (победа) или Челси (победа) + тотал больше 5.5
|10.50
|1.044
|
добавить/убрать
мой выбор
|
Забьет ли игрок, вышедший на замену
|
Да
|
Нет
|3.68
|1.28