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Англия. Премьер-лига
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|Статистика
|Название события
|
1
Победа 1
|
X
Ничья
|
2
Победа 2
|
1X
Победа 1 или Ничья
|
12
Победа 1 или Победа 2
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X2
Ничья или Победа 2
|
Фора1
Фора, голы
|
Фора2
Фора, голы
|
Меньше
Тотал голов. Меньше
|
Больше
Тотал голов. Больше
|
|
|6.50
|5.90
|1.43
|3.10
|1.173
|1.152
|
(+1.5)
1.89
|
(-1.5)
2.05
|
(3.5)
2.08
|
(3.5)
1.85
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Основные
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Счет матча
|
Арсенал
|
Ничья
|
Манчестер Сити
|
(1 - 0)
30.00
|
(0 - 0)
38.00
|
(0 - 1)
13.00
|
(2 - 0)
48.00
|
(1 - 1)
11.75
|
(0 - 2)
10.25
|
(2 - 1)
19.00
|
(2 - 2)
14.50
|
(1 - 2)
8.50
|
(3 - 0)
96.00
|
(3 - 3)
41.00
|
(0 - 3)
11.50
|
(3 - 1)
46.00
|
|
(1 - 3)
10.00
|
(3 - 2)
35.00
|
|
(2 - 3)
16.00
|
(4 - 2)
96.00
|
|
(0 - 4)
16.75
|
(4 - 3)
101.00
|
|
(1 - 4)
14.75
|
|
|
(2 - 4)
25.00
|
|
|
(3 - 4)
56.00
|
|
|
(0 - 5)
30.00
|
|
|
(1 - 5)
27.00
|
|
|
(2 - 5)
46.00
|
|
|
(3 - 5)
93.00
|
|
|
(0 - 6)
61.00
|
|
|
(1 - 6)
56.00
|
|
|
(2 - 6)
83.00
|
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Счет 1-го тайма
|
Арсенал
|
Ничья
|
Манчестер Сити
|
(1 - 0)
8.80
|
(0 - 0)
5.10
|
(0 - 1)
3.88
|
(2 - 0)
31.00
|
(1 - 1)
7.40
|
(0 - 2)
6.75
|
(2 - 1)
26.00
|
(2 - 2)
41.00
|
(1 - 2)
12.00
|
|
|
(0 - 3)
16.25
|
|
|
(1 - 3)
29.00
|
|
|
(2 - 3)
76.00
|
|
|
(0 - 4)
46.00
|
|
|
(1 - 4)
73.00
|
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|
Счет 2-го тайма
|
Арсенал
|
Ничья
|
Манчестер Сити
|
(1 - 0)
11.00
|
(0 - 0)
6.90
|
(0 - 1)
4.85
|
(2 - 0)
31.00
|
(1 - 1)
7.50
|
(0 - 2)
6.55
|
(2 - 1)
22.00
|
(2 - 2)
30.00
|
(1 - 2)
10.25
|
(3 - 0)
101.00
|
|
(0 - 3)
13.25
|
(3 - 1)
81.00
|
|
(1 - 3)
20.50
|
(3 - 2)
98.00
|
|
(2 - 3)
56.00
|
|
|
(0 - 4)
33.00
|
|
|
(1 - 4)
51.00
|
|
|
(0 - 5)
86.00
|
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|
Разница в счете
|Да
|Нет
|
Победа в 1 гол - Арсенал
|8.60
|1.067
|
Победа в 2 гола - Арсенал
|16.25
|1.008
|
Победа в 1 гол - Манчестер Сити
|4.20
|1.23
|
Победа в 2 гола - Манчестер Сити
|4.60
|1.196
|
Победа в 3 гола - Манчестер Сити
|6.10
|1.125
|
Победа в 1 гол - Арсенал или Манчестер Сити
|3.00
|1.39
|
Победа в 2 гола - Арсенал или Манчестер Сити
|3.85
|1.26
|
Победа в 3 гола - Арсенал или Манчестер Сити
|5.70
|1.14
|
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|
Стиль победы
|Да
|Нет
|
Волевая победа - Арсенал
|17.50
|1.004
|
Волевая победа - Манчестер Сити
|7.30
|1.092
|
Победа с сухим счетом - Арсенал
|14.25
|1.017
|
Победа с сухим счетом - Манчестер Сити
|3.15
|1.36
|
Волевая победа - Арсенал или Манчестер Сити
|5.85
|1.134
|
Победа с сухим счетом - Арсенал или Манчестер Сити
|2.75
|1.45
|
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|
Голы + результат матча
|Да
|Нет
|
Обе команды забьют + Арсенал (победа)
|8.30
|1.073
|
Обе команды забьют + Манчестер Сити (победа)
|2.34
|1.60
|
Обе команды забьют + Ничья
|6.00
|1.128
|
Обе команды забьют + Арсенал (победа) или Манчестер Сити (победа)
|1.90
|1.90
|
Обе команды забьют + Арсенал (победа) или ничья
|3.76
|1.27
|
Обе команды забьют + Манчестер Сити (победа) или ничья
|1.76
|2.06
|
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|
Результативная ничья
|
Да
|
Нет
|6.00
|1.128
|
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|
Тайм + Матч
Результат 1-го тайма и всего матча
|
Арсенал (победа в 1-м тайме) + Арсенал (победа в матче)
10.75
|
Ничья в 1-м тайме + Арсенал (победа в матче)
16.50
|
Манчестер Сити (победа в 1-м тайме) + Арсенал (победа в матче)
46.00
|
Арсенал (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
20.00
|
Ничья в 1-м тайме + Ничья в матче
11.00
|
Манчестер Сити (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
19.25
|
Арсенал (победа в 1-м тайме) + Манчестер Сити (победа в матче)
19.00
|
Ничья в 1-м тайме + Манчестер Сити (победа в матче)
5.10
|
Манчестер Сити (победа в 1-м тайме) + Манчестер Сити (победа в матче)
1.93
|
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|
1-й тайм + 2-й тайм
|
Арсенал (победа в 1-м тайме) + Арсенал (победа во 2-м тайме)
29.00
|
Ничья в 1-м тайме + Арсенал (победа во 2-м тайме)
16.50
|
Манчестер Сити (победа в 1-м тайме) + Арсенал (победа во 2-м тайме)
10.25
|
Арсенал (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
19.00
|
Ничья в 1-м тайме + Ничья во 2-м тайме
11.00
|
Манчестер Сити (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
6.25
|
Арсенал (победа в 1-м тайме) + Манчестер Сити (победа во 2-м тайме)
9.30
|
Ничья в 1-м тайме + Манчестер Сити (победа во 2-м тайме)
5.10
|
Манчестер Сити (победа в 1-м тайме) + Манчестер Сити (победа во 2-м тайме)
3.02
|
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|
Тайм с большим количеством голов
|1-й тайм
|Поровну
|2-й тайм
|2.92
|4.333
|2.00
|
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|
Тайм с большим количеством голов (Арсенал)
|1-й тайм
|Поровну
|2-й тайм
|3.66
|2.21
|2.875
|
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|
Тайм с большим количеством голов (Манчестер Сити)
|1-й тайм
|Поровну
|2-й тайм
|3.02
|3.55
|2.17
|
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|
Результат матча + тотал голов
|Да
|Нет
|
Арсенал (победа) + тотал меньше 2.5
|15.75
|1.01
|
Арсенал (победа) + тотал меньше 3.5
|9.10
|1.06
|
Арсенал (победа) + тотал меньше 4.5
|7.90
|1.079
|
Арсенал (победа) + тотал меньше 5.5
|6.55
|1.11
|
Арсенал (победа) + тотал больше 2.5
|7.70
|1.083
|
Арсенал (победа) + тотал больше 3.5
|12.00
|1.031
|
Арсенал (победа) + тотал больше 4.5
|15.25
|1.013
|
Манчестер Сити (победа) + тотал меньше 2.5
|6.25
|1.12
|
Манчестер Сити (победа) + тотал меньше 3.5
|3.10
|1.37
|
Манчестер Сити (победа) + тотал меньше 4.5
|2.22
|1.66
|
Манчестер Сити (победа) + тотал меньше 5.5
|1.75
|2.08
|
Манчестер Сити (победа) + тотал больше 2.5
|1.72
|2.12
|
Манчестер Сити (победа) + тотал больше 3.5
|2.36
|1.59
|
Манчестер Сити (победа) + тотал больше 4.5
|3.32
|1.33
|
Манчестер Сити (победа) + тотал больше 5.5
|5.85
|1.134
|
Ничья + тотал меньше 2.5
|9.10
|1.06
|
Ничья + тотал меньше 3.5
|9.10
|1.06
|
Ничья + тотал меньше 4.5
|6.10
|1.124
|
Ничья + тотал меньше 5.5
|6.10
|1.124
|
Ничья + тотал больше 2.5
|10.00
|1.049
|
Ничья + тотал больше 3.5
|10.00
|1.049
|
Арсенал (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
|6.65
|1.107
|
Арсенал (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
|5.10
|1.168
|
Арсенал (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
|3.68
|1.28
|
Арсенал (победа) или ничья + тотал меньше 5.5
|3.38
|1.32
|
Арсенал (победа) или ничья + тотал больше 2.5
|4.85
|1.18
|
Арсенал (победа) или ничья + тотал больше 3.5
|6.25
|1.119
|
Арсенал (победа) или ничья + тотал больше 4.5
|11.25
|1.037
|
Арсенал (победа) или ничья + тотал больше 5.5
|15.75
|1.01
|
Манчестер Сити (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
|3.95
|1.25
|
Манчестер Сити (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
|2.43
|1.56
|
Манчестер Сити (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
|1.71
|2.14
|
Манчестер Сити (победа) или ничья + тотал меньше 5.5
|1.41
|2.91
|
Манчестер Сити (победа) или ничья + тотал больше 2.5
|1.52
|2.53
|
Манчестер Сити (победа) или ничья + тотал больше 3.5
|2.00
|1.81
|
Манчестер Сити (победа) или ничья + тотал больше 4.5
|3.125
|1.363
|
Манчестер Сити (победа) или ничья + тотал больше 5.5
|5.20
|1.163
|
Арсенал (победа) или Манчестер Сити (победа) + тотал меньше 2.5
|5.00
|1.173
|
Арсенал (победа) или Манчестер Сити (победа) + тотал меньше 3.5
|2.43
|1.56
|
Арсенал (победа) или Манчестер Сити (победа) + тотал меньше 4.5
|1.82
|1.99
|
Арсенал (победа) или Манчестер Сити (победа) + тотал меньше 5.5
|1.43
|2.83
|
Арсенал (победа) или Манчестер Сити (победа) + тотал больше 2.5
|1.45
|2.75
|
Арсенал (победа) или Манчестер Сити (победа) + тотал больше 3.5
|2.08
|1.75
|
Арсенал (победа) или Манчестер Сити (победа) + тотал больше 4.5
|2.91
|1.41
|
Арсенал (победа) или Манчестер Сити (победа) + тотал больше 5.5
|5.35
|1.156
|
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|
Забьет ли игрок, вышедший на замену
|
Да
|
Нет
|3.20
|1.35