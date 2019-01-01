Футбол

Англия. Премьер-лига

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Название события 1
Победа 1
X
Ничья
2
Победа 2
1X
Победа 1 или Ничья
12
Победа 1 или Победа 2
X2
Ничья или Победа 2
Фора1
Фора, голы
Фора2
Фора, голы
Меньше
Тотал голов. Меньше
Больше
Тотал голов. Больше
1.
Арсенал
19:30
2.
Манчестер Сити
+609
6.50 5.90 1.43 3.10 1.173 1.152 (+1.5)
1.89 		(-1.5)
2.05 		(3.5)
2.08 		(3.5)
1.85
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Основные
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Счет матча
Арсенал
Ничья
Манчестер Сити
(1 - 0)
30.00
(0 - 0)
38.00
(0 - 1)
13.00
(2 - 0)
48.00
(1 - 1)
11.75
(0 - 2)
10.25
(2 - 1)
19.00
(2 - 2)
14.50
(1 - 2)
8.50
(3 - 0)
96.00
(3 - 3)
41.00
(0 - 3)
11.50
(3 - 1)
46.00
(1 - 3)
10.00
(3 - 2)
35.00
(2 - 3)
16.00
(4 - 2)
96.00
(0 - 4)
16.75
(4 - 3)
101.00
(1 - 4)
14.75
(2 - 4)
25.00
(3 - 4)
56.00
(0 - 5)
30.00
(1 - 5)
27.00
(2 - 5)
46.00
(3 - 5)
93.00
(0 - 6)
61.00
(1 - 6)
56.00
(2 - 6)
83.00
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Счет 1-го тайма
Арсенал
Ничья
Манчестер Сити
(1 - 0)
8.80
(0 - 0)
5.10
(0 - 1)
3.88
(2 - 0)
31.00
(1 - 1)
7.40
(0 - 2)
6.75
(2 - 1)
26.00
(2 - 2)
41.00
(1 - 2)
12.00
(0 - 3)
16.25
(1 - 3)
29.00
(2 - 3)
76.00
(0 - 4)
46.00
(1 - 4)
73.00
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Счет 2-го тайма
Арсенал
Ничья
Манчестер Сити
(1 - 0)
11.00
(0 - 0)
6.90
(0 - 1)
4.85
(2 - 0)
31.00
(1 - 1)
7.50
(0 - 2)
6.55
(2 - 1)
22.00
(2 - 2)
30.00
(1 - 2)
10.25
(3 - 0)
101.00
(0 - 3)
13.25
(3 - 1)
81.00
(1 - 3)
20.50
(3 - 2)
98.00
(2 - 3)
56.00
(0 - 4)
33.00
(1 - 4)
51.00
(0 - 5)
86.00
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Разница в счете
Да Нет
Победа в 1 гол - Арсенал
 8.60 1.067
Победа в 2 гола - Арсенал
 16.25 1.008
Победа в 1 гол - Манчестер Сити
 4.20 1.23
Победа в 2 гола - Манчестер Сити
 4.60 1.196
Победа в 3 гола - Манчестер Сити
 6.10 1.125
Победа в 1 гол - Арсенал или Манчестер Сити
 3.00 1.39
Победа в 2 гола - Арсенал или Манчестер Сити
 3.85 1.26
Победа в 3 гола - Арсенал или Манчестер Сити
 5.70 1.14
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Стиль победы
Да Нет
Волевая победа - Арсенал
 17.50 1.004
Волевая победа - Манчестер Сити
 7.30 1.092
Победа с сухим счетом - Арсенал
 14.25 1.017
Победа с сухим счетом - Манчестер Сити
 3.15 1.36
Волевая победа - Арсенал или Манчестер Сити
 5.85 1.134
Победа с сухим счетом - Арсенал или Манчестер Сити
 2.75 1.45
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Голы + результат матча
Да Нет
Обе команды забьют + Арсенал (победа)
 8.30 1.073
Обе команды забьют + Манчестер Сити (победа)
 2.34 1.60
Обе команды забьют + Ничья
 6.00 1.128
Обе команды забьют + Арсенал (победа) или Манчестер Сити (победа)
 1.90 1.90
Обе команды забьют + Арсенал (победа) или ничья
 3.76 1.27
Обе команды забьют + Манчестер Сити (победа) или ничья
 1.76 2.06
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Результативная ничья
Да
Нет
6.00 1.128
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Тайм + Матч
 
Результат 1-го тайма и всего матча
Арсенал (победа в 1-м тайме) + Арсенал (победа в матче)
10.75
Ничья в 1-м тайме + Арсенал (победа в матче)
16.50
Манчестер Сити (победа в 1-м тайме) + Арсенал (победа в матче)
46.00
Арсенал (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
20.00
Ничья в 1-м тайме + Ничья в матче
11.00
Манчестер Сити (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
19.25
Арсенал (победа в 1-м тайме) + Манчестер Сити (победа в матче)
19.00
Ничья в 1-м тайме + Манчестер Сити (победа в матче)
5.10
Манчестер Сити (победа в 1-м тайме) + Манчестер Сити (победа в матче)
1.93
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1-й тайм + 2-й тайм
Арсенал (победа в 1-м тайме) + Арсенал (победа во 2-м тайме)
29.00
Ничья в 1-м тайме + Арсенал (победа во 2-м тайме)
16.50
Манчестер Сити (победа в 1-м тайме) + Арсенал (победа во 2-м тайме)
10.25
Арсенал (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
19.00
Ничья в 1-м тайме + Ничья во 2-м тайме
11.00
Манчестер Сити (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
6.25
Арсенал (победа в 1-м тайме) + Манчестер Сити (победа во 2-м тайме)
9.30
Ничья в 1-м тайме + Манчестер Сити (победа во 2-м тайме)
5.10
Манчестер Сити (победа в 1-м тайме) + Манчестер Сити (победа во 2-м тайме)
3.02
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Тайм с большим количеством голов
1-й тайм Поровну 2-й тайм
2.92 4.333 2.00
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Тайм с большим количеством голов (Арсенал)
1-й тайм Поровну 2-й тайм
3.66 2.21 2.875
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Тайм с большим количеством голов (Манчестер Сити)
1-й тайм Поровну 2-й тайм
3.02 3.55 2.17
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Результат матча + тотал голов
Да Нет
Арсенал (победа) + тотал меньше 2.5
 15.75 1.01
Арсенал (победа) + тотал меньше 3.5
 9.10 1.06
Арсенал (победа) + тотал меньше 4.5
 7.90 1.079
Арсенал (победа) + тотал меньше 5.5
 6.55 1.11
Арсенал (победа) + тотал больше 2.5
 7.70 1.083
Арсенал (победа) + тотал больше 3.5
 12.00 1.031
Арсенал (победа) + тотал больше 4.5
 15.25 1.013
Манчестер Сити (победа) + тотал меньше 2.5
 6.25 1.12
Манчестер Сити (победа) + тотал меньше 3.5
 3.10 1.37
Манчестер Сити (победа) + тотал меньше 4.5
 2.22 1.66
Манчестер Сити (победа) + тотал меньше 5.5
 1.75 2.08
Манчестер Сити (победа) + тотал больше 2.5
 1.72 2.12
Манчестер Сити (победа) + тотал больше 3.5
 2.36 1.59
Манчестер Сити (победа) + тотал больше 4.5
 3.32 1.33
Манчестер Сити (победа) + тотал больше 5.5
 5.85 1.134
Ничья + тотал меньше 2.5
 9.10 1.06
Ничья + тотал меньше 3.5
 9.10 1.06
Ничья + тотал меньше 4.5
 6.10 1.124
Ничья + тотал меньше 5.5
 6.10 1.124
Ничья + тотал больше 2.5
 10.00 1.049
Ничья + тотал больше 3.5
 10.00 1.049
Арсенал (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
 6.65 1.107
Арсенал (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
 5.10 1.168
Арсенал (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
 3.68 1.28
Арсенал (победа) или ничья + тотал меньше 5.5
 3.38 1.32
Арсенал (победа) или ничья + тотал больше 2.5
 4.85 1.18
Арсенал (победа) или ничья + тотал больше 3.5
 6.25 1.119
Арсенал (победа) или ничья + тотал больше 4.5
 11.25 1.037
Арсенал (победа) или ничья + тотал больше 5.5
 15.75 1.01
Манчестер Сити (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
 3.95 1.25
Манчестер Сити (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
 2.43 1.56
Манчестер Сити (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
 1.71 2.14
Манчестер Сити (победа) или ничья + тотал меньше 5.5
 1.41 2.91
Манчестер Сити (победа) или ничья + тотал больше 2.5
 1.52 2.53
Манчестер Сити (победа) или ничья + тотал больше 3.5
 2.00 1.81
Манчестер Сити (победа) или ничья + тотал больше 4.5
 3.125 1.363
Манчестер Сити (победа) или ничья + тотал больше 5.5
 5.20 1.163
Арсенал (победа) или Манчестер Сити (победа) + тотал меньше 2.5
 5.00 1.173
Арсенал (победа) или Манчестер Сити (победа) + тотал меньше 3.5
 2.43 1.56
Арсенал (победа) или Манчестер Сити (победа) + тотал меньше 4.5
 1.82 1.99
Арсенал (победа) или Манчестер Сити (победа) + тотал меньше 5.5
 1.43 2.83
Арсенал (победа) или Манчестер Сити (победа) + тотал больше 2.5
 1.45 2.75
Арсенал (победа) или Манчестер Сити (победа) + тотал больше 3.5
 2.08 1.75
Арсенал (победа) или Манчестер Сити (победа) + тотал больше 4.5
 2.91 1.41
Арсенал (победа) или Манчестер Сити (победа) + тотал больше 5.5
 5.35 1.156
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Забьет ли игрок, вышедший на замену
Да
Нет
3.20 1.35