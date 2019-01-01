Футбол

Лига Европы UEFA. Групповой этап

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Название события 1
Победа 1
X
Ничья
2
Победа 2
1X
Победа 1 или Ничья
12
Победа 1 или Победа 2
X2
Ничья или Победа 2
Фора1
Фора, голы
Фора2
Фора, голы
Меньше
Тотал голов. Меньше
Больше
Тотал голов. Больше
1.
Трабзонспор
22:00
2.
Краснодар
+561
2.36 3.76 2.97 1.46 1.32 1.666 (0)
1.76 		(0)
2.21 		(2.5)
2.30 		(2.5)
1.69
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Основные
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Счет матча
Трабзонспор
Ничья
Краснодар
(1 - 0)
10.50
(0 - 0)
9.50
(0 - 1)
12.00
(2 - 0)
13.50
(1 - 1)
7.10
(0 - 2)
17.50
(2 - 1)
9.10
(2 - 2)
12.00
(1 - 2)
10.50
(3 - 0)
24.00
(3 - 3)
41.00
(0 - 3)
34.00
(3 - 1)
17.25
(1 - 3)
22.00
(3 - 2)
22.00
(2 - 3)
25.00
(4 - 0)
51.00
(0 - 4)
71.00
(4 - 1)
38.00
(1 - 4)
51.00
(4 - 2)
51.00
(2 - 4)
61.00
(4 - 3)
78.00
(3 - 4)
86.00
(5 - 1)
83.00
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Счет 1-го тайма
Трабзонспор
Ничья
Краснодар
(1 - 0)
4.80
(0 - 0)
3.32
(0 - 1)
5.45
(2 - 0)
13.00
(1 - 1)
7.00
(0 - 2)
16.25
(2 - 1)
18.00
(2 - 2)
43.00
(1 - 2)
20.50
(3 - 0)
41.00
(0 - 3)
51.00
(3 - 1)
53.00
(1 - 3)
61.00
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Счет 2-го тайма
Трабзонспор
Ничья
Краснодар
(1 - 0)
5.35
(0 - 0)
4.50
(0 - 1)
6.05
(2 - 0)
11.50
(1 - 1)
6.60
(0 - 2)
14.75
(2 - 1)
14.00
(2 - 2)
31.00
(1 - 2)
15.75
(3 - 0)
33.00
(0 - 3)
46.00
(3 - 1)
41.00
(1 - 3)
46.00
(3 - 2)
69.00
(2 - 3)
76.00
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Разница в счете
Да Нет
Победа в 1 гол - Трабзонспор
 3.96 1.24
Победа в 2 гола - Трабзонспор
 6.20 1.114
Победа в 3 гола - Трабзонспор
 10.25 1.04
Победа в 1 гол - Краснодар
 4.55 1.193
Победа в 2 гола - Краснодар
 7.50 1.08
Победа в 3 гола - Краснодар
 12.75 1.02
Победа в 1 гол - Трабзонспор или Краснодар
 2.35 1.58
Победа в 2 гола - Трабзонспор или Краснодар
 3.96 1.24
Победа в 3 гола - Трабзонспор или Краснодар
 7.50 1.08
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Стиль победы
Да Нет
Победа с сухим счетом - Трабзонспор
 4.30 1.21
Победа с сухим счетом - Краснодар
 5.35 1.147
Победа с сухим счетом - Трабзонспор или Краснодар
 2.64 1.47
Волевая победа - Трабзонспор
 9.00 1.056
Волевая победа - Краснодар
 10.00 1.043
Волевая победа - Трабзонспор или Краснодар
 5.90 1.124
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Голы + результат матча
Да Нет
Обе команды забьют + Трабзонспор (победа)
 3.78 1.26
Обе команды забьют + Краснодар (победа)
 4.55 1.194
Обе команды забьют + Ничья
 4.10 1.23
Обе команды забьют + Трабзонспор (победа) или ничья
 2.14 1.69
Обе команды забьют + Трабзонспор (победа) или Краснодар (победа)
 2.25 1.63
Обе команды забьют + Краснодар (победа) или ничья
 2.375 1.57
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Результативная ничья
Да
Нет
4.10 1.23
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Тайм + Матч
 
Результат 1-го тайма и всего матча
Трабзонспор (победа в 1-м тайме) + Трабзонспор (победа в матче)
3.76
Ничья в 1-м тайме + Трабзонспор (победа в матче)
6.30
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Трабзонспор (победа в матче)
25.00
Трабзонспор (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
14.50
Ничья в 1-м тайме + Ничья в матче
6.30
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
14.50
Трабзонспор (победа в 1-м тайме) + Краснодар (победа в матче)
28.00
Ничья в 1-м тайме + Краснодар (победа в матче)
7.60
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Краснодар (победа в матче)
4.90
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1-й тайм + 2-й тайм
Трабзонспор (победа в 1-м тайме) + Трабзонспор (победа во 2-м тайме)
7.80
Ничья в 1-м тайме + Трабзонспор (победа во 2-м тайме)
6.30
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Трабзонспор (победа во 2-м тайме)
8.60
Трабзонспор (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
8.00
Ничья в 1-м тайме + Ничья во 2-м тайме
6.30
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
9.50
Трабзонспор (победа в 1-м тайме) + Краснодар (победа во 2-м тайме)
8.60
Ничья в 1-м тайме + Краснодар (победа во 2-м тайме)
7.60
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Краснодар (победа во 2-м тайме)
11.00
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Тайм с большим количеством голов
1-й тайм Поровну 2-й тайм
3.02 3.82 2.09
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Тайм первого гола
1-й тайм Без голов 2-й тайм
1.32 9.50 4.40
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Тайм с большим количеством голов (Трабзонспор)
1-й тайм Поровну 2-й тайм
3.35 2.67 2.50
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Тайм с большим количеством голов (Краснодар)
1-й тайм Поровну 2-й тайм
3.48 2.48 2.62
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Результат матча + тотал голов
Да Нет
Трабзонспор (победа) + тотал меньше 2.5
 5.70 1.133
Трабзонспор (победа) + тотал меньше 3.5
 3.32 1.32
Трабзонспор (победа) + тотал меньше 4.5
 2.82 1.42
Трабзонспор (победа) + тотал больше 2.5
 3.14 1.35
Трабзонспор (победа) + тотал больше 3.5
 5.15 1.157
Трабзонспор (победа) + тотал больше 4.5
 7.30 1.085
Краснодар (победа) + тотал меньше 2.5
 6.55 1.103
Краснодар (победа) + тотал меньше 3.5
 3.96 1.24
Краснодар (победа) + тотал меньше 4.5
 3.38 1.31
Краснодар (победа) + тотал больше 2.5
 3.96 1.24
Краснодар (победа) + тотал больше 3.5
 6.45 1.107
Краснодар (победа) + тотал больше 4.5
 8.80 1.058
Ничья + тотал меньше 2.5
 4.90 1.172
Ничья + тотал меньше 3.5
 4.90 1.172
Ничья + тотал меньше 4.5
 3.60 1.28
Ничья + тотал больше 2.5
 7.80 1.075
Ничья + тотал больше 3.5
 7.80 1.075
Трабзонспор (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
 2.90 1.40
Трабзонспор (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
 2.18 1.67
Трабзонспор (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
 1.72 2.10
Трабзонспор (победа) или ничья + тотал больше 2.5
 2.50 1.52
Трабзонспор (победа) или ничья + тотал больше 3.5
 3.56 1.285
Трабзонспор (победа) или ничья + тотал больше 4.5
 6.40 1.108
Краснодар (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
 3.14 1.35
Краснодар (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
 2.42 1.55
Краснодар (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
 1.92 1.86
Краснодар (победа) или ничья + тотал больше 2.5
 2.95 1.39
Краснодар (победа) или ничья + тотал больше 3.5
 4.20 1.222
Краснодар (победа) или ничья + тотал больше 4.5
 7.50 1.08
Трабзонспор (победа) или Краснодар (победа) + тотал меньше 2.5
 3.45 1.30
Трабзонспор (победа) или Краснодар (победа) + тотал меньше 3.5
 1.99 1.80
Трабзонспор (победа) или Краснодар (победа) + тотал меньше 4.5
 1.666 2.18
Трабзонспор (победа) или Краснодар (победа) + тотал больше 2.5
 1.909 1.87
Трабзонспор (победа) или Краснодар (победа) + тотал больше 3.5
 3.24 1.333
Трабзонспор (победа) или Краснодар (победа) + тотал больше 4.5
 4.85 1.175
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Забьет ли игрок, вышедший на замену
Да
Нет
3.60 1.28