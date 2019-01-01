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Лига Европы UEFA. Групповой этап
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|Статистика
|Название события
|
1
Победа 1
|
X
Ничья
|
2
Победа 2
|
1X
Победа 1 или Ничья
|
12
Победа 1 или Победа 2
|
X2
Ничья или Победа 2
|
Фора1
Фора, голы
|
Фора2
Фора, голы
|
Меньше
Тотал голов. Меньше
|
Больше
Тотал голов. Больше
|
|
|2.36
|3.76
|2.97
|1.46
|1.32
|1.666
|
(0)
1.76
|
(0)
2.21
|
(2.5)
2.30
|
(2.5)
1.69
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Основные
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Счет матча
|
Трабзонспор
|
Ничья
|
Краснодар
|
(1 - 0)
10.50
|
(0 - 0)
9.50
|
(0 - 1)
12.00
|
(2 - 0)
13.50
|
(1 - 1)
7.10
|
(0 - 2)
17.50
|
(2 - 1)
9.10
|
(2 - 2)
12.00
|
(1 - 2)
10.50
|
(3 - 0)
24.00
|
(3 - 3)
41.00
|
(0 - 3)
34.00
|
(3 - 1)
17.25
|
|
(1 - 3)
22.00
|
(3 - 2)
22.00
|
|
(2 - 3)
25.00
|
(4 - 0)
51.00
|
|
(0 - 4)
71.00
|
(4 - 1)
38.00
|
|
(1 - 4)
51.00
|
(4 - 2)
51.00
|
|
(2 - 4)
61.00
|
(4 - 3)
78.00
|
|
(3 - 4)
86.00
|
(5 - 1)
83.00
|
|
|
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|
Счет 1-го тайма
|
Трабзонспор
|
Ничья
|
Краснодар
|
(1 - 0)
4.80
|
(0 - 0)
3.32
|
(0 - 1)
5.45
|
(2 - 0)
13.00
|
(1 - 1)
7.00
|
(0 - 2)
16.25
|
(2 - 1)
18.00
|
(2 - 2)
43.00
|
(1 - 2)
20.50
|
(3 - 0)
41.00
|
|
(0 - 3)
51.00
|
(3 - 1)
53.00
|
|
(1 - 3)
61.00
|
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|
Счет 2-го тайма
|
Трабзонспор
|
Ничья
|
Краснодар
|
(1 - 0)
5.35
|
(0 - 0)
4.50
|
(0 - 1)
6.05
|
(2 - 0)
11.50
|
(1 - 1)
6.60
|
(0 - 2)
14.75
|
(2 - 1)
14.00
|
(2 - 2)
31.00
|
(1 - 2)
15.75
|
(3 - 0)
33.00
|
|
(0 - 3)
46.00
|
(3 - 1)
41.00
|
|
(1 - 3)
46.00
|
(3 - 2)
69.00
|
|
(2 - 3)
76.00
|
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|
Разница в счете
|Да
|Нет
|
Победа в 1 гол - Трабзонспор
|3.96
|1.24
|
Победа в 2 гола - Трабзонспор
|6.20
|1.114
|
Победа в 3 гола - Трабзонспор
|10.25
|1.04
|
Победа в 1 гол - Краснодар
|4.55
|1.193
|
Победа в 2 гола - Краснодар
|7.50
|1.08
|
Победа в 3 гола - Краснодар
|12.75
|1.02
|
Победа в 1 гол - Трабзонспор или Краснодар
|2.35
|1.58
|
Победа в 2 гола - Трабзонспор или Краснодар
|3.96
|1.24
|
Победа в 3 гола - Трабзонспор или Краснодар
|7.50
|1.08
|
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Стиль победы
|Да
|Нет
|
Победа с сухим счетом - Трабзонспор
|4.30
|1.21
|
Победа с сухим счетом - Краснодар
|5.35
|1.147
|
Победа с сухим счетом - Трабзонспор или Краснодар
|2.64
|1.47
|
Волевая победа - Трабзонспор
|9.00
|1.056
|
Волевая победа - Краснодар
|10.00
|1.043
|
Волевая победа - Трабзонспор или Краснодар
|5.90
|1.124
|
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|
Голы + результат матча
|Да
|Нет
|
Обе команды забьют + Трабзонспор (победа)
|3.78
|1.26
|
Обе команды забьют + Краснодар (победа)
|4.55
|1.194
|
Обе команды забьют + Ничья
|4.10
|1.23
|
Обе команды забьют + Трабзонспор (победа) или ничья
|2.14
|1.69
|
Обе команды забьют + Трабзонспор (победа) или Краснодар (победа)
|2.25
|1.63
|
Обе команды забьют + Краснодар (победа) или ничья
|2.375
|1.57
|
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Результативная ничья
|
Да
|
Нет
|4.10
|1.23
|
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|
Тайм + Матч
Результат 1-го тайма и всего матча
|
Трабзонспор (победа в 1-м тайме) + Трабзонспор (победа в матче)
3.76
|
Ничья в 1-м тайме + Трабзонспор (победа в матче)
6.30
|
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Трабзонспор (победа в матче)
25.00
|
Трабзонспор (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
14.50
|
Ничья в 1-м тайме + Ничья в матче
6.30
|
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
14.50
|
Трабзонспор (победа в 1-м тайме) + Краснодар (победа в матче)
28.00
|
Ничья в 1-м тайме + Краснодар (победа в матче)
7.60
|
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Краснодар (победа в матче)
4.90
|
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|
1-й тайм + 2-й тайм
|
Трабзонспор (победа в 1-м тайме) + Трабзонспор (победа во 2-м тайме)
7.80
|
Ничья в 1-м тайме + Трабзонспор (победа во 2-м тайме)
6.30
|
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Трабзонспор (победа во 2-м тайме)
8.60
|
Трабзонспор (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
8.00
|
Ничья в 1-м тайме + Ничья во 2-м тайме
6.30
|
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
9.50
|
Трабзонспор (победа в 1-м тайме) + Краснодар (победа во 2-м тайме)
8.60
|
Ничья в 1-м тайме + Краснодар (победа во 2-м тайме)
7.60
|
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Краснодар (победа во 2-м тайме)
11.00
|
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|
Тайм с большим количеством голов
|1-й тайм
|Поровну
|2-й тайм
|3.02
|3.82
|2.09
|
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Тайм первого гола
|1-й тайм
|Без голов
|2-й тайм
|1.32
|9.50
|4.40
|
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|
Тайм с большим количеством голов (Трабзонспор)
|1-й тайм
|Поровну
|2-й тайм
|3.35
|2.67
|2.50
|
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Тайм с большим количеством голов (Краснодар)
|1-й тайм
|Поровну
|2-й тайм
|3.48
|2.48
|2.62
|
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|
Результат матча + тотал голов
|Да
|Нет
|
Трабзонспор (победа) + тотал меньше 2.5
|5.70
|1.133
|
Трабзонспор (победа) + тотал меньше 3.5
|3.32
|1.32
|
Трабзонспор (победа) + тотал меньше 4.5
|2.82
|1.42
|
Трабзонспор (победа) + тотал больше 2.5
|3.14
|1.35
|
Трабзонспор (победа) + тотал больше 3.5
|5.15
|1.157
|
Трабзонспор (победа) + тотал больше 4.5
|7.30
|1.085
|
Краснодар (победа) + тотал меньше 2.5
|6.55
|1.103
|
Краснодар (победа) + тотал меньше 3.5
|3.96
|1.24
|
Краснодар (победа) + тотал меньше 4.5
|3.38
|1.31
|
Краснодар (победа) + тотал больше 2.5
|3.96
|1.24
|
Краснодар (победа) + тотал больше 3.5
|6.45
|1.107
|
Краснодар (победа) + тотал больше 4.5
|8.80
|1.058
|
Ничья + тотал меньше 2.5
|4.90
|1.172
|
Ничья + тотал меньше 3.5
|4.90
|1.172
|
Ничья + тотал меньше 4.5
|3.60
|1.28
|
Ничья + тотал больше 2.5
|7.80
|1.075
|
Ничья + тотал больше 3.5
|7.80
|1.075
|
Трабзонспор (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
|2.90
|1.40
|
Трабзонспор (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
|2.18
|1.67
|
Трабзонспор (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
|1.72
|2.10
|
Трабзонспор (победа) или ничья + тотал больше 2.5
|2.50
|1.52
|
Трабзонспор (победа) или ничья + тотал больше 3.5
|3.56
|1.285
|
Трабзонспор (победа) или ничья + тотал больше 4.5
|6.40
|1.108
|
Краснодар (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
|3.14
|1.35
|
Краснодар (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
|2.42
|1.55
|
Краснодар (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
|1.92
|1.86
|
Краснодар (победа) или ничья + тотал больше 2.5
|2.95
|1.39
|
Краснодар (победа) или ничья + тотал больше 3.5
|4.20
|1.222
|
Краснодар (победа) или ничья + тотал больше 4.5
|7.50
|1.08
|
Трабзонспор (победа) или Краснодар (победа) + тотал меньше 2.5
|3.45
|1.30
|
Трабзонспор (победа) или Краснодар (победа) + тотал меньше 3.5
|1.99
|1.80
|
Трабзонспор (победа) или Краснодар (победа) + тотал меньше 4.5
|1.666
|2.18
|
Трабзонспор (победа) или Краснодар (победа) + тотал больше 2.5
|1.909
|1.87
|
Трабзонспор (победа) или Краснодар (победа) + тотал больше 3.5
|3.24
|1.333
|
Трабзонспор (победа) или Краснодар (победа) + тотал больше 4.5
|4.85
|1.175
|
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|
Забьет ли игрок, вышедший на замену
|
Да
|
Нет
|3.60
|1.28