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Лига Европы UEFA. Групповой этап
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|Статистика
|Название события
|
1
Победа 1
|
X
Ничья
|
2
Победа 2
|
1X
Победа 1 или Ничья
|
12
Победа 1 или Победа 2
|
X2
Ничья или Победа 2
|
Фора1
Фора, голы
|
Фора2
Фора, голы
|
Меньше
Тотал голов. Меньше
|
Больше
Тотал голов. Больше
|
|
|1.95
|3.85
|3.94
|1.30
|1.31
|1.952
|
(-1.0)
2.69
|
(+1.0)
1.54
|
(2.5)
2.32
|
(2.5)
1.68
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Счет матча
|
Краснодар
|
Ничья
|
Базель
|
(1 - 0)
9.40
|
(0 - 0)
9.50
|
(0 - 1)
14.50
|
(2 - 0)
11.00
|
(1 - 1)
7.20
|
(0 - 2)
24.00
|
(2 - 1)
8.30
|
(2 - 2)
12.50
|
(1 - 2)
12.75
|
(3 - 0)
17.50
|
(3 - 3)
41.00
|
(0 - 3)
51.00
|
(3 - 1)
14.25
|
|
(1 - 3)
31.00
|
(3 - 2)
20.50
|
|
(2 - 3)
30.00
|
(4 - 0)
35.00
|
|
(1 - 4)
76.00
|
(4 - 1)
29.00
|
|
(2 - 4)
76.00
|
(4 - 2)
43.00
|
|
|
(4 - 3)
76.00
|
|
|
(5 - 0)
73.00
|
|
|
(5 - 1)
64.00
|
|
|
(5 - 2)
86.00
|
|
|
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|
Счет 1-го тайма
|
Краснодар
|
Ничья
|
Базель
|
(1 - 0)
4.25
|
(0 - 0)
3.32
|
(0 - 1)
6.40
|
(2 - 0)
10.50
|
(1 - 1)
7.10
|
(0 - 2)
22.00
|
(2 - 1)
16.50
|
(2 - 2)
43.00
|
(1 - 2)
24.00
|
(3 - 0)
31.00
|
|
(0 - 3)
69.00
|
(3 - 1)
46.00
|
|
(1 - 3)
76.00
|
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|
Счет 2-го тайма
|
Краснодар
|
Ничья
|
Базель
|
(1 - 0)
4.80
|
(0 - 0)
4.50
|
(0 - 1)
7.10
|
(2 - 0)
9.40
|
(1 - 1)
6.75
|
(0 - 2)
19.75
|
(2 - 1)
13.00
|
(2 - 2)
32.00
|
(1 - 2)
18.75
|
(3 - 0)
26.00
|
|
(0 - 3)
64.00
|
(3 - 1)
34.00
|
|
(1 - 3)
61.00
|
(3 - 2)
69.00
|
|
(2 - 3)
86.00
|
(4 - 0)
69.00
|
|
|
(4 - 1)
86.00
|
|
|
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|
Разница в счете
|Да
|Нет
|
Победа в 1 гол - Краснодар
|3.68
|1.27
|
Победа в 2 гола - Краснодар
|5.30
|1.15
|
Победа в 3 гола - Краснодар
|8.50
|1.063
|
Победа в 1 гол - Базель
|5.30
|1.149
|
Победа в 2 гола - Базель
|9.60
|1.048
|
Победа в 3 гола - Базель
|15.75
|1.005
|
Победа в 1 гол - Краснодар или Базель
|2.40
|1.56
|
Победа в 2 гола - Краснодар или Базель
|3.96
|1.24
|
Победа в 3 гола - Краснодар или Базель
|7.20
|1.087
|
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Стиль победы
|Да
|Нет
|
Победа с сухим счетом - Краснодар
|3.56
|1.285
|
Победа с сухим счетом - Базель
|6.70
|1.10
|
Победа с сухим счетом - Краснодар или Базель
|2.58
|1.49
|
Волевая победа - Краснодар
|8.20
|1.068
|
Волевая победа - Базель
|11.50
|1.029
|
Волевая победа - Краснодар или Базель
|6.00
|1.121
|
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|
Голы + результат матча
|Да
|Нет
|
Обе команды забьют + Краснодар (победа)
|3.26
|1.33
|
Обе команды забьют + Базель (победа)
|5.70
|1.133
|
Обе команды забьют + Ничья
|4.20
|1.22
|
Обе команды забьют + Краснодар (победа) или ничья
|2.00
|1.79
|
Обе команды забьют + Краснодар (победа) или Базель (победа)
|2.28
|1.615
|
Обе команды забьют + Базель (победа) или ничья
|2.68
|1.46
|
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|
Результативная ничья
|
Да
|
Нет
|4.20
|1.22
|
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|
Тайм + Матч
Результат 1-го тайма и всего матча
|
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Краснодар (победа в матче)
3.02
|
Ничья в 1-м тайме + Краснодар (победа в матче)
5.40
|
Базель (победа в 1-м тайме) + Краснодар (победа в матче)
23.00
|
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
14.75
|
Ничья в 1-м тайме + Ничья в матче
6.35
|
Базель (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
15.00
|
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Базель (победа в матче)
32.00
|
Ничья в 1-м тайме + Базель (победа в матче)
9.50
|
Базель (победа в 1-м тайме) + Базель (победа в матче)
6.80
|
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|
1-й тайм + 2-й тайм
|
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Краснодар (победа во 2-м тайме)
5.80
|
Ничья в 1-м тайме + Краснодар (победа во 2-м тайме)
5.40
|
Базель (победа в 1-м тайме) + Краснодар (победа во 2-м тайме)
8.90
|
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
6.95
|
Ничья в 1-м тайме + Ничья во 2-м тайме
6.35
|
Базель (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
12.00
|
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Базель (победа во 2-м тайме)
8.90
|
Ничья в 1-м тайме + Базель (победа во 2-м тайме)
9.50
|
Базель (победа в 1-м тайме) + Базель (победа во 2-м тайме)
16.75
|
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|
Тайм с большим количеством голов
|1-й тайм
|Поровну
|2-й тайм
|3.02
|3.84
|2.08
|
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Тайм первого гола
|1-й тайм
|Без голов
|2-й тайм
|1.32
|9.50
|4.40
|
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Тайм с большим количеством голов (Краснодар)
|1-й тайм
|Поровну
|2-й тайм
|3.26
|2.86
|2.40
|
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Тайм с большим количеством голов (Базель)
|1-й тайм
|Поровну
|2-й тайм
|3.66
|2.29
|2.76
|
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|
Результат матча + тотал голов
|Да
|Нет
|
Краснодар (победа) + тотал меньше 2.5
|5.00
|1.166
|
Краснодар (победа) + тотал меньше 3.5
|2.90
|1.40
|
Краснодар (победа) + тотал меньше 4.5
|2.40
|1.56
|
Краснодар (победа) + тотал больше 2.5
|2.64
|1.47
|
Краснодар (победа) + тотал больше 3.5
|4.20
|1.22
|
Краснодар (победа) + тотал больше 4.5
|6.20
|1.115
|
Базель (победа) + тотал меньше 2.5
|7.80
|1.074
|
Базель (победа) + тотал меньше 3.5
|4.95
|1.168
|
Базель (победа) + тотал меньше 4.5
|4.30
|1.21
|
Базель (победа) + тотал больше 2.5
|5.15
|1.156
|
Базель (победа) + тотал больше 3.5
|8.40
|1.064
|
Базель (победа) + тотал больше 4.5
|11.00
|1.034
|
Ничья + тотал меньше 2.5
|4.95
|1.169
|
Ничья + тотал меньше 3.5
|4.95
|1.169
|
Ничья + тотал меньше 4.5
|3.68
|1.27
|
Ничья + тотал больше 2.5
|8.00
|1.071
|
Ничья + тотал больше 3.5
|8.00
|1.071
|
Краснодар (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
|2.75
|1.44
|
Краснодар (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
|1.99
|1.80
|
Краснодар (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
|1.56
|2.40
|
Краснодар (победа) или ничья + тотал больше 2.5
|2.16
|1.68
|
Краснодар (победа) или ничья + тотал больше 3.5
|3.10
|1.36
|
Краснодар (победа) или ничья + тотал больше 4.5
|5.55
|1.139
|
Базель (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
|3.45
|1.30
|
Базель (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
|2.75
|1.44
|
Базель (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
|2.19
|1.66
|
Базель (победа) или ничья + тотал больше 2.5
|3.60
|1.28
|
Базель (победа) или ничья + тотал больше 3.5
|5.00
|1.166
|
Базель (победа) или ничья + тотал больше 4.5
|9.10
|1.054
|
Краснодар (победа) или Базель (победа) + тотал меньше 2.5
|3.45
|1.30
|
Краснодар (победа) или Базель (победа) + тотал меньше 3.5
|1.99
|1.80
|
Краснодар (победа) или Базель (победа) + тотал меньше 4.5
|1.66
|2.19
|
Краснодар (победа) или Базель (победа) + тотал больше 2.5
|1.89
|1.89
|
Краснодар (победа) или Базель (победа) + тотал больше 3.5
|3.14
|1.35
|
Краснодар (победа) или Базель (победа) + тотал больше 4.5
|4.75
|1.18
|
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Забьет ли игрок, вышедший на замену
|
Да
|
Нет
|3.26
|1.33