Футбол

Лига Европы UEFA. Групповой этап

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Название события 1
Победа 1
X
Ничья
2
Победа 2
1X
Победа 1 или Ничья
12
Победа 1 или Победа 2
X2
Ничья или Победа 2
Фора1
Фора, голы
Фора2
Фора, голы
Меньше
Тотал голов. Меньше
Больше
Тотал голов. Больше
1.
Краснодар
18:50
2.
Базель
+556
1.95 3.85 3.94 1.30 1.31 1.952 (-1.0)
2.69 		(+1.0)
1.54 		(2.5)
2.32 		(2.5)
1.68
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Основные
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Счет матча
Краснодар
Ничья
Базель
(1 - 0)
9.40
(0 - 0)
9.50
(0 - 1)
14.50
(2 - 0)
11.00
(1 - 1)
7.20
(0 - 2)
24.00
(2 - 1)
8.30
(2 - 2)
12.50
(1 - 2)
12.75
(3 - 0)
17.50
(3 - 3)
41.00
(0 - 3)
51.00
(3 - 1)
14.25
(1 - 3)
31.00
(3 - 2)
20.50
(2 - 3)
30.00
(4 - 0)
35.00
(1 - 4)
76.00
(4 - 1)
29.00
(2 - 4)
76.00
(4 - 2)
43.00
(4 - 3)
76.00
(5 - 0)
73.00
(5 - 1)
64.00
(5 - 2)
86.00
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Счет 1-го тайма
Краснодар
Ничья
Базель
(1 - 0)
4.25
(0 - 0)
3.32
(0 - 1)
6.40
(2 - 0)
10.50
(1 - 1)
7.10
(0 - 2)
22.00
(2 - 1)
16.50
(2 - 2)
43.00
(1 - 2)
24.00
(3 - 0)
31.00
(0 - 3)
69.00
(3 - 1)
46.00
(1 - 3)
76.00
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Счет 2-го тайма
Краснодар
Ничья
Базель
(1 - 0)
4.80
(0 - 0)
4.50
(0 - 1)
7.10
(2 - 0)
9.40
(1 - 1)
6.75
(0 - 2)
19.75
(2 - 1)
13.00
(2 - 2)
32.00
(1 - 2)
18.75
(3 - 0)
26.00
(0 - 3)
64.00
(3 - 1)
34.00
(1 - 3)
61.00
(3 - 2)
69.00
(2 - 3)
86.00
(4 - 0)
69.00
(4 - 1)
86.00
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Разница в счете
Да Нет
Победа в 1 гол - Краснодар
 3.68 1.27
Победа в 2 гола - Краснодар
 5.30 1.15
Победа в 3 гола - Краснодар
 8.50 1.063
Победа в 1 гол - Базель
 5.30 1.149
Победа в 2 гола - Базель
 9.60 1.048
Победа в 3 гола - Базель
 15.75 1.005
Победа в 1 гол - Краснодар или Базель
 2.40 1.56
Победа в 2 гола - Краснодар или Базель
 3.96 1.24
Победа в 3 гола - Краснодар или Базель
 7.20 1.087
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Стиль победы
Да Нет
Победа с сухим счетом - Краснодар
 3.56 1.285
Победа с сухим счетом - Базель
 6.70 1.10
Победа с сухим счетом - Краснодар или Базель
 2.58 1.49
Волевая победа - Краснодар
 8.20 1.068
Волевая победа - Базель
 11.50 1.029
Волевая победа - Краснодар или Базель
 6.00 1.121
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Голы + результат матча
Да Нет
Обе команды забьют + Краснодар (победа)
 3.26 1.33
Обе команды забьют + Базель (победа)
 5.70 1.133
Обе команды забьют + Ничья
 4.20 1.22
Обе команды забьют + Краснодар (победа) или ничья
 2.00 1.79
Обе команды забьют + Краснодар (победа) или Базель (победа)
 2.28 1.615
Обе команды забьют + Базель (победа) или ничья
 2.68 1.46
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Результативная ничья
Да
Нет
4.20 1.22
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Тайм + Матч
 
Результат 1-го тайма и всего матча
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Краснодар (победа в матче)
3.02
Ничья в 1-м тайме + Краснодар (победа в матче)
5.40
Базель (победа в 1-м тайме) + Краснодар (победа в матче)
23.00
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
14.75
Ничья в 1-м тайме + Ничья в матче
6.35
Базель (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
15.00
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Базель (победа в матче)
32.00
Ничья в 1-м тайме + Базель (победа в матче)
9.50
Базель (победа в 1-м тайме) + Базель (победа в матче)
6.80
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1-й тайм + 2-й тайм
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Краснодар (победа во 2-м тайме)
5.80
Ничья в 1-м тайме + Краснодар (победа во 2-м тайме)
5.40
Базель (победа в 1-м тайме) + Краснодар (победа во 2-м тайме)
8.90
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
6.95
Ничья в 1-м тайме + Ничья во 2-м тайме
6.35
Базель (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
12.00
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Базель (победа во 2-м тайме)
8.90
Ничья в 1-м тайме + Базель (победа во 2-м тайме)
9.50
Базель (победа в 1-м тайме) + Базель (победа во 2-м тайме)
16.75
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Тайм с большим количеством голов
1-й тайм Поровну 2-й тайм
3.02 3.84 2.08
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Тайм первого гола
1-й тайм Без голов 2-й тайм
1.32 9.50 4.40
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Тайм с большим количеством голов (Краснодар)
1-й тайм Поровну 2-й тайм
3.26 2.86 2.40
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Тайм с большим количеством голов (Базель)
1-й тайм Поровну 2-й тайм
3.66 2.29 2.76
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Результат матча + тотал голов
Да Нет
Краснодар (победа) + тотал меньше 2.5
 5.00 1.166
Краснодар (победа) + тотал меньше 3.5
 2.90 1.40
Краснодар (победа) + тотал меньше 4.5
 2.40 1.56
Краснодар (победа) + тотал больше 2.5
 2.64 1.47
Краснодар (победа) + тотал больше 3.5
 4.20 1.22
Краснодар (победа) + тотал больше 4.5
 6.20 1.115
Базель (победа) + тотал меньше 2.5
 7.80 1.074
Базель (победа) + тотал меньше 3.5
 4.95 1.168
Базель (победа) + тотал меньше 4.5
 4.30 1.21
Базель (победа) + тотал больше 2.5
 5.15 1.156
Базель (победа) + тотал больше 3.5
 8.40 1.064
Базель (победа) + тотал больше 4.5
 11.00 1.034
Ничья + тотал меньше 2.5
 4.95 1.169
Ничья + тотал меньше 3.5
 4.95 1.169
Ничья + тотал меньше 4.5
 3.68 1.27
Ничья + тотал больше 2.5
 8.00 1.071
Ничья + тотал больше 3.5
 8.00 1.071
Краснодар (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
 2.75 1.44
Краснодар (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
 1.99 1.80
Краснодар (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
 1.56 2.40
Краснодар (победа) или ничья + тотал больше 2.5
 2.16 1.68
Краснодар (победа) или ничья + тотал больше 3.5
 3.10 1.36
Краснодар (победа) или ничья + тотал больше 4.5
 5.55 1.139
Базель (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
 3.45 1.30
Базель (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
 2.75 1.44
Базель (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
 2.19 1.66
Базель (победа) или ничья + тотал больше 2.5
 3.60 1.28
Базель (победа) или ничья + тотал больше 3.5
 5.00 1.166
Базель (победа) или ничья + тотал больше 4.5
 9.10 1.054
Краснодар (победа) или Базель (победа) + тотал меньше 2.5
 3.45 1.30
Краснодар (победа) или Базель (победа) + тотал меньше 3.5
 1.99 1.80
Краснодар (победа) или Базель (победа) + тотал меньше 4.5
 1.66 2.19
Краснодар (победа) или Базель (победа) + тотал больше 2.5
 1.89 1.89
Краснодар (победа) или Базель (победа) + тотал больше 3.5
 3.14 1.35
Краснодар (победа) или Базель (победа) + тотал больше 4.5
 4.75 1.18
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Забьет ли игрок, вышедший на замену
Да
Нет
3.26 1.33