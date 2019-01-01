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Лига Европы UEFA. Групповой этап
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|Статистика
|Название события
|
1
Победа 1
|
X
Ничья
|
2
Победа 2
|
1X
Победа 1 или Ничья
|
12
Победа 1 или Победа 2
|
X2
Ничья или Победа 2
|
Фора1
Фора, голы
|
Фора2
Фора, голы
|
Меньше
Тотал голов. Меньше
|
Больше
Тотал голов. Больше
|
|
|1.83
|3.85
|4.55
|1.25
|1.31
|2.09
|
(0)
1.38
|
(0)
3.38
|
(2.5)
1.89
|
(2.5)
2.01
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Основные
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Счет матча
|
ЦСКА Москва
|
Ничья
|
Эспаньол
|
(1 - 0)
6.60
|
(0 - 0)
7.70
|
(0 - 1)
11.75
|
(2 - 0)
8.30
|
(1 - 1)
6.85
|
(0 - 2)
24.00
|
(2 - 1)
8.20
|
(2 - 2)
16.25
|
(1 - 2)
14.25
|
(3 - 0)
14.50
|
(3 - 3)
64.00
|
(0 - 3)
58.00
|
(3 - 1)
15.25
|
|
(1 - 3)
41.00
|
(3 - 2)
28.00
|
|
(2 - 3)
46.00
|
(4 - 0)
31.00
|
|
|
(4 - 1)
33.00
|
|
|
(4 - 2)
56.00
|
|
|
(5 - 0)
69.00
|
|
|
(5 - 1)
71.00
|
|
|
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|
Счет 1-го тайма
|
ЦСКА Москва
|
Ничья
|
Эспаньол
|
(1 - 0)
3.74
|
(0 - 0)
2.90
|
(0 - 1)
6.50
|
(2 - 0)
9.90
|
(1 - 1)
8.20
|
(0 - 2)
25.00
|
(2 - 1)
19.25
|
(2 - 2)
53.00
|
(1 - 2)
30.00
|
(3 - 0)
31.00
|
|
|
(3 - 1)
51.00
|
|
|
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|
Счет 2-го тайма
|
ЦСКА Москва
|
Ничья
|
Эспаньол
|
(1 - 0)
4.10
|
(0 - 0)
3.60
|
(0 - 1)
7.00
|
(2 - 0)
8.80
|
(1 - 1)
7.50
|
(0 - 2)
24.00
|
(2 - 1)
15.50
|
(2 - 2)
46.00
|
(1 - 2)
25.00
|
(3 - 0)
25.00
|
|
(0 - 3)
76.00
|
(3 - 1)
41.00
|
|
(1 - 3)
81.00
|
(4 - 0)
69.00
|
|
|
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|
Разница в счете
|Да
|Нет
|
Победа в 1 гол - ЦСКА Москва
|3.38
|1.31
|
Победа в 2 гола - ЦСКА Москва
|5.00
|1.165
|
Победа в 3 гола - ЦСКА Москва
|8.40
|1.065
|
Победа в 1 гол - Эспаньол
|5.55
|1.138
|
Победа в 2 гола - Эспаньол
|10.75
|1.035
|
Победа в 1 гол - ЦСКА Москва или Эспаньол
|2.33
|1.59
|
Победа в 2 гола - ЦСКА Москва или Эспаньол
|3.96
|1.24
|
Победа в 3 гола - ЦСКА Москва или Эспаньол
|7.50
|1.081
|
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|
Стиль победы
|Да
|Нет
|
Победа с сухим счетом - ЦСКА Москва
|2.86
|1.41
|
Победа с сухим счетом - Эспаньол
|6.55
|1.104
|
Победа с сухим счетом - ЦСКА Москва или Эспаньол
|2.18
|1.666
|
Волевая победа - ЦСКА Москва
|9.50
|1.049
|
Волевая победа - Эспаньол
|14.00
|1.013
|
Волевая победа - ЦСКА Москва или Эспаньол
|7.50
|1.082
|
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|
Голы + результат матча
|Да
|Нет
|
Обе команды забьют + ЦСКА Москва (победа)
|3.78
|1.26
|
Обе команды забьют + Эспаньол (победа)
|7.30
|1.085
|
Обе команды забьют + Ничья
|4.65
|1.186
|
Обе команды забьют + ЦСКА Москва (победа) или ничья
|2.28
|1.615
|
Обе команды забьют + ЦСКА Москва (победа) или Эспаньол (победа)
|2.78
|1.43
|
Обе команды забьют + Эспаньол (победа) или ничья
|3.20
|1.34
|
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|
Результативная ничья
|
Да
|
Нет
|4.65
|1.186
|
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|
Тайм + Матч
Результат 1-го тайма и всего матча
|
ЦСКА Москва (победа в 1-м тайме) + ЦСКА Москва (победа в матче)
2.82
|
Ничья в 1-м тайме + ЦСКА Москва (победа в матче)
5.00
|
Эспаньол (победа в 1-м тайме) + ЦСКА Москва (победа в матче)
26.00
|
ЦСКА Москва (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
16.25
|
Ничья в 1-м тайме + Ничья в матче
5.85
|
Эспаньол (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
16.75
|
ЦСКА Москва (победа в 1-м тайме) + Эспаньол (победа в матче)
41.00
|
Ничья в 1-м тайме + Эспаньол (победа в матче)
10.25
|
Эспаньол (победа в 1-м тайме) + Эспаньол (победа в матче)
7.80
|
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|
1-й тайм + 2-й тайм
|
ЦСКА Москва (победа в 1-м тайме) + ЦСКА Москва (победа во 2-м тайме)
5.50
|
Ничья в 1-м тайме + ЦСКА Москва (победа во 2-м тайме)
5.00
|
Эспаньол (победа в 1-м тайме) + ЦСКА Москва (победа во 2-м тайме)
10.25
|
ЦСКА Москва (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
6.20
|
Ничья в 1-м тайме + Ничья во 2-м тайме
5.85
|
Эспаньол (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
12.50
|
ЦСКА Москва (победа в 1-м тайме) + Эспаньол (победа во 2-м тайме)
10.50
|
Ничья в 1-м тайме + Эспаньол (победа во 2-м тайме)
10.25
|
Эспаньол (победа в 1-м тайме) + Эспаньол (победа во 2-м тайме)
22.00
|
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|
Тайм с большим количеством голов
|1-й тайм
|Поровну
|2-й тайм
|3.04
|3.50
|2.19
|
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|
Тайм первого гола
|1-й тайм
|Без голов
|2-й тайм
|1.40
|7.70
|3.92
|
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|
Тайм с большим количеством голов (ЦСКА Москва)
|1-й тайм
|Поровну
|2-й тайм
|3.30
|2.71
|2.50
|
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|
Тайм с большим количеством голов (Эспаньол)
|1-й тайм
|Поровну
|2-й тайм
|3.98
|1.99
|3.125
|
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|
Результат матча + тотал голов
|Да
|Нет
|
ЦСКА Москва (победа) + тотал меньше 2.5
|3.78
|1.26
|
ЦСКА Москва (победа) + тотал меньше 3.5
|2.42
|1.55
|
ЦСКА Москва (победа) + тотал меньше 4.5
|2.06
|1.75
|
ЦСКА Москва (победа) + тотал больше 2.5
|2.86
|1.41
|
ЦСКА Москва (победа) + тотал больше 3.5
|5.05
|1.163
|
ЦСКА Москва (победа) + тотал больше 4.5
|7.90
|1.073
|
Эспаньол (победа) + тотал меньше 2.5
|7.20
|1.088
|
Эспаньол (победа) + тотал меньше 3.5
|4.95
|1.169
|
Эспаньол (победа) + тотал меньше 4.5
|4.50
|1.195
|
Эспаньол (победа) + тотал больше 2.5
|6.70
|1.10
|
Эспаньол (победа) + тотал больше 3.5
|11.75
|1.028
|
Эспаньол (победа) + тотал больше 4.5
|14.75
|1.009
|
Ничья + тотал меньше 2.5
|4.30
|1.21
|
Ничья + тотал меньше 3.5
|4.30
|1.21
|
Ничья + тотал меньше 4.5
|3.60
|1.28
|
Ничья + тотал больше 2.5
|10.25
|1.041
|
Ничья + тотал больше 3.5
|10.25
|1.041
|
ЦСКА Москва (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
|2.21
|1.65
|
ЦСКА Москва (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
|1.67
|2.18
|
ЦСКА Москва (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
|1.40
|2.90
|
ЦСКА Москва (победа) или ничья + тотал больше 2.5
|2.47
|1.53
|
ЦСКА Москва (победа) или ничья + тотал больше 3.5
|3.86
|1.25
|
ЦСКА Москва (победа) или ничья + тотал больше 4.5
|7.40
|1.084
|
Эспаньол (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
|3.04
|1.37
|
Эспаньол (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
|2.55
|1.50
|
Эспаньол (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
|2.19
|1.66
|
Эспаньол (победа) или ничья + тотал больше 2.5
|4.90
|1.172
|
Эспаньол (победа) или ничья + тотал больше 3.5
|7.10
|1.091
|
Эспаньол (победа) или ничья + тотал больше 4.5
|13.00
|1.019
|
ЦСКА Москва (победа) или Эспаньол (победа) + тотал меньше 2.5
|2.78
|1.43
|
ЦСКА Москва (победа) или Эспаньол (победа) + тотал меньше 3.5
|1.75
|2.05
|
ЦСКА Москва (победа) или Эспаньол (победа) + тотал меньше 4.5
|1.51
|2.52
|
ЦСКА Москва (победа) или Эспаньол (победа) + тотал больше 2.5
|2.19
|1.66
|
ЦСКА Москва (победа) или Эспаньол (победа) + тотал больше 3.5
|4.10
|1.23
|
ЦСКА Москва (победа) или Эспаньол (победа) + тотал больше 4.5
|6.55
|1.103
|
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|
Забьет ли игрок, вышедший на замену
|
Да
|
Нет
|4.25
|1.22