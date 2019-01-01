Футбол

Лига Европы UEFA. Групповой этап

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Название события 1
Победа 1
X
Ничья
2
Победа 2
1X
Победа 1 или Ничья
12
Победа 1 или Победа 2
X2
Ничья или Победа 2
Фора1
Фора, голы
Фора2
Фора, голы
Меньше
Тотал голов. Меньше
Больше
Тотал голов. Больше
1.
ЦСКА Москва
19:55
2.
Эспаньол
+556
1.83 3.85 4.55 1.25 1.31 2.09 (0)
1.38 		(0)
3.38 		(2.5)
1.89 		(2.5)
2.01
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Основные
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Счет матча
ЦСКА Москва
Ничья
Эспаньол
(1 - 0)
6.60
(0 - 0)
7.70
(0 - 1)
11.75
(2 - 0)
8.30
(1 - 1)
6.85
(0 - 2)
24.00
(2 - 1)
8.20
(2 - 2)
16.25
(1 - 2)
14.25
(3 - 0)
14.50
(3 - 3)
64.00
(0 - 3)
58.00
(3 - 1)
15.25
(1 - 3)
41.00
(3 - 2)
28.00
(2 - 3)
46.00
(4 - 0)
31.00
(4 - 1)
33.00
(4 - 2)
56.00
(5 - 0)
69.00
(5 - 1)
71.00
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Счет 1-го тайма
ЦСКА Москва
Ничья
Эспаньол
(1 - 0)
3.74
(0 - 0)
2.90
(0 - 1)
6.50
(2 - 0)
9.90
(1 - 1)
8.20
(0 - 2)
25.00
(2 - 1)
19.25
(2 - 2)
53.00
(1 - 2)
30.00
(3 - 0)
31.00
(3 - 1)
51.00
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Счет 2-го тайма
ЦСКА Москва
Ничья
Эспаньол
(1 - 0)
4.10
(0 - 0)
3.60
(0 - 1)
7.00
(2 - 0)
8.80
(1 - 1)
7.50
(0 - 2)
24.00
(2 - 1)
15.50
(2 - 2)
46.00
(1 - 2)
25.00
(3 - 0)
25.00
(0 - 3)
76.00
(3 - 1)
41.00
(1 - 3)
81.00
(4 - 0)
69.00
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Разница в счете
Да Нет
Победа в 1 гол - ЦСКА Москва
 3.38 1.31
Победа в 2 гола - ЦСКА Москва
 5.00 1.165
Победа в 3 гола - ЦСКА Москва
 8.40 1.065
Победа в 1 гол - Эспаньол
 5.55 1.138
Победа в 2 гола - Эспаньол
 10.75 1.035
Победа в 1 гол - ЦСКА Москва или Эспаньол
 2.33 1.59
Победа в 2 гола - ЦСКА Москва или Эспаньол
 3.96 1.24
Победа в 3 гола - ЦСКА Москва или Эспаньол
 7.50 1.081
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Стиль победы
Да Нет
Победа с сухим счетом - ЦСКА Москва
 2.86 1.41
Победа с сухим счетом - Эспаньол
 6.55 1.104
Победа с сухим счетом - ЦСКА Москва или Эспаньол
 2.18 1.666
Волевая победа - ЦСКА Москва
 9.50 1.049
Волевая победа - Эспаньол
 14.00 1.013
Волевая победа - ЦСКА Москва или Эспаньол
 7.50 1.082
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Голы + результат матча
Да Нет
Обе команды забьют + ЦСКА Москва (победа)
 3.78 1.26
Обе команды забьют + Эспаньол (победа)
 7.30 1.085
Обе команды забьют + Ничья
 4.65 1.186
Обе команды забьют + ЦСКА Москва (победа) или ничья
 2.28 1.615
Обе команды забьют + ЦСКА Москва (победа) или Эспаньол (победа)
 2.78 1.43
Обе команды забьют + Эспаньол (победа) или ничья
 3.20 1.34
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Результативная ничья
Да
Нет
4.65 1.186
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Тайм + Матч
 
Результат 1-го тайма и всего матча
ЦСКА Москва (победа в 1-м тайме) + ЦСКА Москва (победа в матче)
2.82
Ничья в 1-м тайме + ЦСКА Москва (победа в матче)
5.00
Эспаньол (победа в 1-м тайме) + ЦСКА Москва (победа в матче)
26.00
ЦСКА Москва (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
16.25
Ничья в 1-м тайме + Ничья в матче
5.85
Эспаньол (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
16.75
ЦСКА Москва (победа в 1-м тайме) + Эспаньол (победа в матче)
41.00
Ничья в 1-м тайме + Эспаньол (победа в матче)
10.25
Эспаньол (победа в 1-м тайме) + Эспаньол (победа в матче)
7.80
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1-й тайм + 2-й тайм
ЦСКА Москва (победа в 1-м тайме) + ЦСКА Москва (победа во 2-м тайме)
5.50
Ничья в 1-м тайме + ЦСКА Москва (победа во 2-м тайме)
5.00
Эспаньол (победа в 1-м тайме) + ЦСКА Москва (победа во 2-м тайме)
10.25
ЦСКА Москва (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
6.20
Ничья в 1-м тайме + Ничья во 2-м тайме
5.85
Эспаньол (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
12.50
ЦСКА Москва (победа в 1-м тайме) + Эспаньол (победа во 2-м тайме)
10.50
Ничья в 1-м тайме + Эспаньол (победа во 2-м тайме)
10.25
Эспаньол (победа в 1-м тайме) + Эспаньол (победа во 2-м тайме)
22.00
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Тайм с большим количеством голов
1-й тайм Поровну 2-й тайм
3.04 3.50 2.19
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Тайм первого гола
1-й тайм Без голов 2-й тайм
1.40 7.70 3.92
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Тайм с большим количеством голов (ЦСКА Москва)
1-й тайм Поровну 2-й тайм
3.30 2.71 2.50
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Тайм с большим количеством голов (Эспаньол)
1-й тайм Поровну 2-й тайм
3.98 1.99 3.125
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Результат матча + тотал голов
Да Нет
ЦСКА Москва (победа) + тотал меньше 2.5
 3.78 1.26
ЦСКА Москва (победа) + тотал меньше 3.5
 2.42 1.55
ЦСКА Москва (победа) + тотал меньше 4.5
 2.06 1.75
ЦСКА Москва (победа) + тотал больше 2.5
 2.86 1.41
ЦСКА Москва (победа) + тотал больше 3.5
 5.05 1.163
ЦСКА Москва (победа) + тотал больше 4.5
 7.90 1.073
Эспаньол (победа) + тотал меньше 2.5
 7.20 1.088
Эспаньол (победа) + тотал меньше 3.5
 4.95 1.169
Эспаньол (победа) + тотал меньше 4.5
 4.50 1.195
Эспаньол (победа) + тотал больше 2.5
 6.70 1.10
Эспаньол (победа) + тотал больше 3.5
 11.75 1.028
Эспаньол (победа) + тотал больше 4.5
 14.75 1.009
Ничья + тотал меньше 2.5
 4.30 1.21
Ничья + тотал меньше 3.5
 4.30 1.21
Ничья + тотал меньше 4.5
 3.60 1.28
Ничья + тотал больше 2.5
 10.25 1.041
Ничья + тотал больше 3.5
 10.25 1.041
ЦСКА Москва (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
 2.21 1.65
ЦСКА Москва (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
 1.67 2.18
ЦСКА Москва (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
 1.40 2.90
ЦСКА Москва (победа) или ничья + тотал больше 2.5
 2.47 1.53
ЦСКА Москва (победа) или ничья + тотал больше 3.5
 3.86 1.25
ЦСКА Москва (победа) или ничья + тотал больше 4.5
 7.40 1.084
Эспаньол (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
 3.04 1.37
Эспаньол (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
 2.55 1.50
Эспаньол (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
 2.19 1.66
Эспаньол (победа) или ничья + тотал больше 2.5
 4.90 1.172
Эспаньол (победа) или ничья + тотал больше 3.5
 7.10 1.091
Эспаньол (победа) или ничья + тотал больше 4.5
 13.00 1.019
ЦСКА Москва (победа) или Эспаньол (победа) + тотал меньше 2.5
 2.78 1.43
ЦСКА Москва (победа) или Эспаньол (победа) + тотал меньше 3.5
 1.75 2.05
ЦСКА Москва (победа) или Эспаньол (победа) + тотал меньше 4.5
 1.51 2.52
ЦСКА Москва (победа) или Эспаньол (победа) + тотал больше 2.5
 2.19 1.66
ЦСКА Москва (победа) или Эспаньол (победа) + тотал больше 3.5
 4.10 1.23
ЦСКА Москва (победа) или Эспаньол (победа) + тотал больше 4.5
 6.55 1.103
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Забьет ли игрок, вышедший на замену
Да
Нет
4.25 1.22