Футбол

Лига чемпионов UEFA. Квалификация. Раунд плей-офф. Ответные матчи

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Название события 1
Победа 1
X
Ничья
2
Победа 2
1X
Победа 1 или Ничья
12
Победа 1 или Победа 2
X2
Ничья или Победа 2
Фора1
Фора, голы
Фора2
Фора, голы
Меньше
Тотал голов. Меньше
Больше
Тотал голов. Больше
1.
Краснодар
Первый матч 0:4
22:00
2.
Олимпиакос Пирей
+531
2.02 3.64 3.58 1.30 1.30 1.81 (0)
1.53 		(0)
2.71 		(2.5)
2.21 		(2.5)
1.74
1.
Русенборг
Первый матч 0:2
22:00
2.
Динамо Загреб
+534
2.75 3.54 2.48 1.55 1.31 1.46 (0)
2.06 		(0)
1.86 		(2.5)
2.03 		(2.5)
1.87
1.
Црвена Звезда
Первый матч 2:2
22:00
2.
Янг Бойз
+537
2.39 3.64 2.81 1.444 1.30 1.59 (0)
1.81 		(0)
2.13 		(2.5)
2.19 		(2.5)
1.75
1.
Аякс
Первый матч 0:0
28 авг 22:00
2.
АПОЭЛ
+507
1.166 7.70 16.00 1.014 1.088 5.25 (-2.0)
1.88 		(+2.0)
2.04 		(3.5)
1.86 		(3.5)
2.04
1.
Брюгге
Первый матч 1:0
28 авг 22:00
2.
ЛАСК
+524
1.75 3.74 4.75 1.193 1.28 2.10 (-1.0)
2.44 		(+1.0)
1.63 		(2.5)
1.89 		(2.5)
2.01
1.
Славия Прага
Первый матч 1:0
28 авг 22:00
2.
ЧФР Клуж
+513
1.59 4.00 5.85 1.139 1.26 2.38 (-1.0)
2.03 		(+1.0)
1.89 		(2.5)
1.87 		(2.5)
2.03