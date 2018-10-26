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Лига чемпионов UEFA. Квалификация. Раунд плей-офф. Ответные матчи
|Все события Назад
|Статистика
|Название события
|
1
Победа 1
|
X
Ничья
|
2
Победа 2
|
1X
Победа 1 или Ничья
|
12
Победа 1 или Победа 2
|
X2
Ничья или Победа 2
|
Фора1
Фора, голы
|
Фора2
Фора, голы
|
Меньше
Тотал голов. Меньше
|
Больше
Тотал голов. Больше
|
|
|2.02
|3.64
|3.58
|1.30
|1.30
|1.81
|
(0)
1.53
|
(0)
2.71
|
(2.5)
2.21
|
(2.5)
1.74
|
|
|2.75
|3.54
|2.48
|1.55
|1.31
|1.46
|
(0)
2.06
|
(0)
1.86
|
(2.5)
2.03
|
(2.5)
1.87
|
|
|2.39
|3.64
|2.81
|1.444
|1.30
|1.59
|
(0)
1.81
|
(0)
2.13
|
(2.5)
2.19
|
(2.5)
1.75
|
|
|1.166
|7.70
|16.00
|1.014
|1.088
|5.25
|
(-2.0)
1.88
|
(+2.0)
2.04
|
(3.5)
1.86
|
(3.5)
2.04
|
|
|1.75
|3.74
|4.75
|1.193
|1.28
|2.10
|
(-1.0)
2.44
|
(+1.0)
1.63
|
(2.5)
1.89
|
(2.5)
2.01
|
|
|1.59
|4.00
|5.85
|1.139
|1.26
|2.38
|
(-1.0)
2.03
|
(+1.0)
1.89
|
(2.5)
1.87
|
(2.5)
2.03