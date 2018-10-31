Футбол

Лига чемпионов UEFA. Квалификация. Раунд плей-офф. Первые матчи

 		Все события Назад Статистика
Название события 1
Победа 1
X
Ничья
2
Победа 2
1X
Победа 1 или Ничья
12
Победа 1 или Победа 2
X2
Ничья или Победа 2
Фора1
Фора, голы
Фора2
Фора, голы
Меньше
Тотал голов. Меньше
Больше
Тотал голов. Больше
1.
Динамо Загреб
22:00
2.
Русенборг
+514
1.56 4.10 6.05 1.132 1.25 2.46 (-1.0)
1.98 		(+1.0)
1.93 		(2.5)
1.89 		(2.5)
2.01
1.
Олимпиакос Пирей
22:00
2.
Краснодар
+519
1.96 3.48 3.96 1.26 1.32 1.86 (0)
1.46 		(0)
2.96 		(2.5)
1.83 		(2.5)
2.08
1.
Янг Бойз
22:00
2.
Црвена Звезда
+518
1.80 3.62 4.60 1.21 1.30 2.03 (-1.0)
2.54 		(+1.0)
1.59 		(2.5)
1.76 		(2.5)
2.18