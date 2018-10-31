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Лига чемпионов UEFA. Квалификация. Раунд плей-офф. Первые матчи
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|Статистика
|Название события
|
1
Победа 1
|
X
Ничья
|
2
Победа 2
|
1X
Победа 1 или Ничья
|
12
Победа 1 или Победа 2
|
X2
Ничья или Победа 2
|
Фора1
Фора, голы
|
Фора2
Фора, голы
|
Меньше
Тотал голов. Меньше
|
Больше
Тотал голов. Больше
|
|
|1.56
|4.10
|6.05
|1.132
|1.25
|2.46
|
(-1.0)
1.98
|
(+1.0)
1.93
|
(2.5)
1.89
|
(2.5)
2.01
|
|
|1.96
|3.48
|3.96
|1.26
|1.32
|1.86
|
(0)
1.46
|
(0)
2.96
|
(2.5)
1.83
|
(2.5)
2.08
|
|
|1.80
|3.62
|4.60
|1.21
|1.30
|2.03
|
(-1.0)
2.54
|
(+1.0)
1.59
|
(2.5)
1.76
|
(2.5)
2.18