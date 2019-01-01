Футбол

Лига чемпионов UEFA. Квалификация. 3-й раунд. Ответные матчи

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Название события 1
Победа 1
X
Ничья
2
Победа 2
1X
Победа 1 или Ничья
12
Победа 1 или Победа 2
X2
Ничья или Победа 2
Фора1
Фора, голы
Фора2
Фора, голы
Меньше
Тотал голов. Меньше
Больше
Тотал голов. Больше
1.
Порту
Первый матч 1:0
22:00
2.
Краснодар
+529
1.60 4.10 5.55 1.151 1.25 2.36 (-1.0)
2.04 		(+1.0)
1.88 		(2.5)
2.09 		(2.5)
1.82
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Основные
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Выход в раунд плей-офф
Порту
1.131
Краснодар
6.10
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Счет матча
Порту
Ничья
Краснодар
(1 - 0)
7.10
(0 - 0)
8.60
(0 - 1)
15.75
(2 - 0)
7.80
(1 - 1)
7.60
(0 - 2)
33.00
(2 - 1)
7.90
(2 - 2)
16.00
(1 - 2)
17.25
(3 - 0)
12.00
(3 - 3)
61.00
(0 - 3)
78.00
(3 - 1)
12.75
(1 - 3)
51.00
(3 - 2)
25.00
(2 - 3)
48.00
(4 - 0)
24.00
(4 - 1)
25.00
(4 - 2)
46.00
(5 - 0)
51.00
(5 - 1)
53.00
(5 - 2)
86.00
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Счет 1-го тайма
Порту
Ничья
Краснодар
(1 - 0)
3.58
(0 - 0)
3.10
(0 - 1)
7.70
(2 - 0)
8.50
(1 - 1)
8.20
(0 - 2)
32.00
(2 - 1)
17.50
(2 - 2)
53.00
(1 - 2)
33.00
(3 - 0)
25.00
(3 - 1)
46.00
(4 - 0)
67.00
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Счет 2-го тайма
Порту
Ничья
Краснодар
(1 - 0)
4.00
(0 - 0)
3.98
(0 - 1)
8.30
(2 - 0)
7.50
(1 - 1)
7.60
(0 - 2)
29.00
(2 - 1)
13.75
(2 - 2)
41.00
(1 - 2)
26.00
(3 - 0)
19.25
(3 - 1)
33.00
(3 - 2)
78.00
(4 - 0)
53.00
(4 - 1)
78.00
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Разница в счете
Да Нет
Победа в 1 гол - Порту
 3.32 1.30
Победа в 2 гола - Порту
 4.40 1.188
Победа в 3 гола - Порту
 6.70 1.086
Победа в 1 гол - Краснодар
 6.35 1.096
Победа в 2 гола - Краснодар
 11.75 1.015
Победа в 1 гол - Порту или Краснодар
 2.43 1.52
Победа в 2 гола - Порту или Краснодар
 3.70 1.25
Победа в 3 гола - Порту или Краснодар
 6.30 1.097
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Стиль победы
Да Нет
Победа с сухим счетом - Порту
 2.60 1.46
Победа с сухим счетом - Краснодар
 7.70 1.063
Победа с сухим счетом - Порту или Краснодар
 2.14 1.66
Волевая победа - Порту
 8.10 1.057
Волевая победа - Краснодар
 13.25 1.005
Волевая победа - Порту или Краснодар
 6.70 1.086
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Голы + результат матча
Да Нет
Обе команды забьют + Порту (победа)
 3.14 1.33
Обе команды забьют + Краснодар (победа)
 7.80 1.062
Обе команды забьют + Ничья
 4.70 1.168
Обе команды забьют + Порту (победа) или ничья
 2.09 1.69
Обе команды забьют + Порту (победа) или Краснодар (победа)
 2.54 1.48
Обе команды забьют + Краснодар (победа) или ничья
 3.42 1.285
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Результативная ничья
Да
Нет
4.70 1.168
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Тайм + Матч
 
Результат 1-го тайма и всего матча
Порту (победа в 1-м тайме) + Порту (победа в матче)
2.42
Ничья в 1-м тайме + Порту (победа в матче)
4.70
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Порту (победа в матче)
24.00
Порту (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
16.75
Ничья в 1-м тайме + Ничья в матче
6.55
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
17.75
Порту (победа в 1-м тайме) + Краснодар (победа в матче)
43.00
Ничья в 1-м тайме + Краснодар (победа в матче)
12.75
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Краснодар (победа в матче)
10.25
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1-й тайм + 2-й тайм
Порту (победа в 1-м тайме) + Порту (победа во 2-м тайме)
4.333
Ничья в 1-м тайме + Порту (победа во 2-м тайме)
4.70
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Порту (победа во 2-м тайме)
10.50
Порту (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
5.90
Ничья в 1-м тайме + Ничья во 2-м тайме
6.55
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
16.00
Порту (победа в 1-м тайме) + Краснодар (победа во 2-м тайме)
10.75
Ничья в 1-м тайме + Краснодар (победа во 2-м тайме)
12.75
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Краснодар (победа во 2-м тайме)
29.00
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Тайм с большим количеством голов
1-й тайм Поровну 2-й тайм
3.00 3.64 2.13
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Тайм первого гола
1-й тайм Без голов 2-й тайм
1.34 8.60 4.15
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Тайм с большим количеством голов (Порту)
1-й тайм Поровну 2-й тайм
3.18 2.93 2.375
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Тайм с большим количеством голов (Краснодар)
1-й тайм Поровну 2-й тайм
4.05 1.94 3.16
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Результат матча + тотал голов
Да Нет
Порту (победа) + тотал меньше 2.5
 3.70 1.25
Порту (победа) + тотал меньше 3.5
 2.29 1.58
Порту (победа) + тотал меньше 4.5
 1.90 1.84
Порту (победа) + тотал больше 2.5
 2.33 1.56
Порту (победа) + тотал больше 3.5
 3.80 1.24
Порту (победа) + тотал больше 4.5
 5.95 1.109
Краснодар (победа) + тотал меньше 2.5
 8.40 1.051
Краснодар (победа) + тотал меньше 3.5
 5.90 1.11
Краснодар (победа) + тотал меньше 4.5
 5.50 1.127
Краснодар (победа) + тотал больше 2.5
 7.40 1.07
Краснодар (победа) + тотал больше 3.5
 11.75 1.016
Краснодар (победа) + тотал больше 4.5
 14.00 1.002
Ничья + тотал меньше 2.5
 4.75 1.165
Ничья + тотал меньше 3.5
 4.75 1.165
Ничья + тотал меньше 4.5
 3.80 1.24
Ничья + тотал больше 2.5
 9.30 1.039
Ничья + тотал больше 3.5
 9.30 1.039
Порту (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
 2.31 1.57
Порту (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
 1.68 2.11
Порту (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
 1.36 2.99
Порту (победа) или ничья + тотал больше 2.5
 2.05 1.72
Порту (победа) или ничья + тотал больше 3.5
 3.125 1.333
Порту (победа) или ничья + тотал больше 4.5
 5.60 1.122
Краснодар (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
 3.54 1.27
Краснодар (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
 2.99 1.36
Краснодар (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
 2.54 1.48
Краснодар (победа) или ничья + тотал больше 2.5
 5.15 1.141
Краснодар (победа) или ничья + тотал больше 3.5
 7.00 1.079
Краснодар (победа) или ничья + тотал больше 4.5
 12.25 1.012
Порту (победа) или Краснодар (победа) + тотал меньше 2.5
 2.97 1.363
Порту (победа) или Краснодар (победа) + тотал меньше 3.5
 1.81 1.93
Порту (победа) или Краснодар (победа) + тотал меньше 4.5
 1.52 2.43
Порту (победа) или Краснодар (победа) + тотал больше 2.5
 1.95 1.80
Порту (победа) или Краснодар (победа) + тотал больше 3.5
 3.32 1.30
Порту (победа) или Краснодар (победа) + тотал больше 4.5
 5.25 1.138
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Забьет ли игрок, вышедший на замену
Да
Нет
3.40 1.29