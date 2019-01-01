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Лига чемпионов UEFA. Квалификация. 3-й раунд. Ответные матчи
|Все события Назад
|Статистика
|Название события
|
1
Победа 1
|
X
Ничья
|
2
Победа 2
|
1X
Победа 1 или Ничья
|
12
Победа 1 или Победа 2
|
X2
Ничья или Победа 2
|
Фора1
Фора, голы
|
Фора2
Фора, голы
|
Меньше
Тотал голов. Меньше
|
Больше
Тотал голов. Больше
|
|
|1.60
|4.10
|5.55
|1.151
|1.25
|2.36
|
(-1.0)
2.04
|
(+1.0)
1.88
|
(2.5)
2.09
|
(2.5)
1.82
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Основные
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Выход в раунд плей-офф
|
Порту
1.131
|
Краснодар
6.10
|
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|
Счет матча
|
Порту
|
Ничья
|
Краснодар
|
(1 - 0)
7.10
|
(0 - 0)
8.60
|
(0 - 1)
15.75
|
(2 - 0)
7.80
|
(1 - 1)
7.60
|
(0 - 2)
33.00
|
(2 - 1)
7.90
|
(2 - 2)
16.00
|
(1 - 2)
17.25
|
(3 - 0)
12.00
|
(3 - 3)
61.00
|
(0 - 3)
78.00
|
(3 - 1)
12.75
|
|
(1 - 3)
51.00
|
(3 - 2)
25.00
|
|
(2 - 3)
48.00
|
(4 - 0)
24.00
|
|
|
(4 - 1)
25.00
|
|
|
(4 - 2)
46.00
|
|
|
(5 - 0)
51.00
|
|
|
(5 - 1)
53.00
|
|
|
(5 - 2)
86.00
|
|
|
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|
Счет 1-го тайма
|
Порту
|
Ничья
|
Краснодар
|
(1 - 0)
3.58
|
(0 - 0)
3.10
|
(0 - 1)
7.70
|
(2 - 0)
8.50
|
(1 - 1)
8.20
|
(0 - 2)
32.00
|
(2 - 1)
17.50
|
(2 - 2)
53.00
|
(1 - 2)
33.00
|
(3 - 0)
25.00
|
|
|
(3 - 1)
46.00
|
|
|
(4 - 0)
67.00
|
|
|
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Счет 2-го тайма
|
Порту
|
Ничья
|
Краснодар
|
(1 - 0)
4.00
|
(0 - 0)
3.98
|
(0 - 1)
8.30
|
(2 - 0)
7.50
|
(1 - 1)
7.60
|
(0 - 2)
29.00
|
(2 - 1)
13.75
|
(2 - 2)
41.00
|
(1 - 2)
26.00
|
(3 - 0)
19.25
|
|
|
(3 - 1)
33.00
|
|
|
(3 - 2)
78.00
|
|
|
(4 - 0)
53.00
|
|
|
(4 - 1)
78.00
|
|
|
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|
Разница в счете
|Да
|Нет
|
Победа в 1 гол - Порту
|3.32
|1.30
|
Победа в 2 гола - Порту
|4.40
|1.188
|
Победа в 3 гола - Порту
|6.70
|1.086
|
Победа в 1 гол - Краснодар
|6.35
|1.096
|
Победа в 2 гола - Краснодар
|11.75
|1.015
|
Победа в 1 гол - Порту или Краснодар
|2.43
|1.52
|
Победа в 2 гола - Порту или Краснодар
|3.70
|1.25
|
Победа в 3 гола - Порту или Краснодар
|6.30
|1.097
|
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Стиль победы
|Да
|Нет
|
Победа с сухим счетом - Порту
|2.60
|1.46
|
Победа с сухим счетом - Краснодар
|7.70
|1.063
|
Победа с сухим счетом - Порту или Краснодар
|2.14
|1.66
|
Волевая победа - Порту
|8.10
|1.057
|
Волевая победа - Краснодар
|13.25
|1.005
|
Волевая победа - Порту или Краснодар
|6.70
|1.086
|
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Голы + результат матча
|Да
|Нет
|
Обе команды забьют + Порту (победа)
|3.14
|1.33
|
Обе команды забьют + Краснодар (победа)
|7.80
|1.062
|
Обе команды забьют + Ничья
|4.70
|1.168
|
Обе команды забьют + Порту (победа) или ничья
|2.09
|1.69
|
Обе команды забьют + Порту (победа) или Краснодар (победа)
|2.54
|1.48
|
Обе команды забьют + Краснодар (победа) или ничья
|3.42
|1.285
|
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Результативная ничья
|
Да
|
Нет
|4.70
|1.168
|
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|
Тайм + Матч
Результат 1-го тайма и всего матча
|
Порту (победа в 1-м тайме) + Порту (победа в матче)
2.42
|
Ничья в 1-м тайме + Порту (победа в матче)
4.70
|
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Порту (победа в матче)
24.00
|
Порту (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
16.75
|
Ничья в 1-м тайме + Ничья в матче
6.55
|
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
17.75
|
Порту (победа в 1-м тайме) + Краснодар (победа в матче)
43.00
|
Ничья в 1-м тайме + Краснодар (победа в матче)
12.75
|
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Краснодар (победа в матче)
10.25
|
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|
1-й тайм + 2-й тайм
|
Порту (победа в 1-м тайме) + Порту (победа во 2-м тайме)
4.333
|
Ничья в 1-м тайме + Порту (победа во 2-м тайме)
4.70
|
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Порту (победа во 2-м тайме)
10.50
|
Порту (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
5.90
|
Ничья в 1-м тайме + Ничья во 2-м тайме
6.55
|
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
16.00
|
Порту (победа в 1-м тайме) + Краснодар (победа во 2-м тайме)
10.75
|
Ничья в 1-м тайме + Краснодар (победа во 2-м тайме)
12.75
|
Краснодар (победа в 1-м тайме) + Краснодар (победа во 2-м тайме)
29.00
|
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|
Тайм с большим количеством голов
|1-й тайм
|Поровну
|2-й тайм
|3.00
|3.64
|2.13
|
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Тайм первого гола
|1-й тайм
|Без голов
|2-й тайм
|1.34
|8.60
|4.15
|
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Тайм с большим количеством голов (Порту)
|1-й тайм
|Поровну
|2-й тайм
|3.18
|2.93
|2.375
|
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Тайм с большим количеством голов (Краснодар)
|1-й тайм
|Поровну
|2-й тайм
|4.05
|1.94
|3.16
|
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Результат матча + тотал голов
|Да
|Нет
|
Порту (победа) + тотал меньше 2.5
|3.70
|1.25
|
Порту (победа) + тотал меньше 3.5
|2.29
|1.58
|
Порту (победа) + тотал меньше 4.5
|1.90
|1.84
|
Порту (победа) + тотал больше 2.5
|2.33
|1.56
|
Порту (победа) + тотал больше 3.5
|3.80
|1.24
|
Порту (победа) + тотал больше 4.5
|5.95
|1.109
|
Краснодар (победа) + тотал меньше 2.5
|8.40
|1.051
|
Краснодар (победа) + тотал меньше 3.5
|5.90
|1.11
|
Краснодар (победа) + тотал меньше 4.5
|5.50
|1.127
|
Краснодар (победа) + тотал больше 2.5
|7.40
|1.07
|
Краснодар (победа) + тотал больше 3.5
|11.75
|1.016
|
Краснодар (победа) + тотал больше 4.5
|14.00
|1.002
|
Ничья + тотал меньше 2.5
|4.75
|1.165
|
Ничья + тотал меньше 3.5
|4.75
|1.165
|
Ничья + тотал меньше 4.5
|3.80
|1.24
|
Ничья + тотал больше 2.5
|9.30
|1.039
|
Ничья + тотал больше 3.5
|9.30
|1.039
|
Порту (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
|2.31
|1.57
|
Порту (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
|1.68
|2.11
|
Порту (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
|1.36
|2.99
|
Порту (победа) или ничья + тотал больше 2.5
|2.05
|1.72
|
Порту (победа) или ничья + тотал больше 3.5
|3.125
|1.333
|
Порту (победа) или ничья + тотал больше 4.5
|5.60
|1.122
|
Краснодар (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
|3.54
|1.27
|
Краснодар (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
|2.99
|1.36
|
Краснодар (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
|2.54
|1.48
|
Краснодар (победа) или ничья + тотал больше 2.5
|5.15
|1.141
|
Краснодар (победа) или ничья + тотал больше 3.5
|7.00
|1.079
|
Краснодар (победа) или ничья + тотал больше 4.5
|12.25
|1.012
|
Порту (победа) или Краснодар (победа) + тотал меньше 2.5
|2.97
|1.363
|
Порту (победа) или Краснодар (победа) + тотал меньше 3.5
|1.81
|1.93
|
Порту (победа) или Краснодар (победа) + тотал меньше 4.5
|1.52
|2.43
|
Порту (победа) или Краснодар (победа) + тотал больше 2.5
|1.95
|1.80
|
Порту (победа) или Краснодар (победа) + тотал больше 3.5
|3.32
|1.30
|
Порту (победа) или Краснодар (победа) + тотал больше 4.5
|5.25
|1.138
|
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|
Забьет ли игрок, вышедший на замену
|
Да
|
Нет
|3.40
|1.29