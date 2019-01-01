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Лига чемпионов UEFA. Групповой этап
|Все события Назад
|Статистика
|Название события
|
1
Победа 1
|
X
Ничья
|
2
Победа 2
|
1X
Победа 1 или Ничья
|
12
Победа 1 или Победа 2
|
X2
Ничья или Победа 2
|
Фора1
Фора, голы
|
Фора2
Фора, голы
|
Меньше
Тотал голов. Меньше
|
Больше
Тотал голов. Больше
|
|
|1.70
|4.10
|5.15
|1.21
|1.28
|2.29
|
(-1.0)
2.17
|
(+1.0)
1.79
|
(2.5)
2.52
|
(2.5)
1.59
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Основные
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Счет матча
|
РБ Лейпциг
|
Ничья
|
Зенит Санкт-Петербург
|
(1 - 0)
9.60
|
(0 - 0)
10.00
|
(0 - 1)
18.75
|
(2 - 0)
10.00
|
(1 - 1)
7.80
|
(0 - 2)
34.00
|
(2 - 1)
8.00
|
(2 - 2)
12.75
|
(1 - 2)
15.50
|
(3 - 0)
14.50
|
(3 - 3)
41.00
|
(0 - 3)
71.00
|
(3 - 1)
12.25
|
|
(1 - 3)
41.00
|
(3 - 2)
18.75
|
|
(2 - 3)
34.00
|
(4 - 0)
27.00
|
|
(2 - 4)
86.00
|
(4 - 1)
23.00
|
|
|
(4 - 2)
35.00
|
|
|
(4 - 3)
67.00
|
|
|
(5 - 0)
53.00
|
|
|
(5 - 1)
48.00
|
|
|
(5 - 2)
67.00
|
|
|
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|
Счет 1-го тайма
|
РБ Лейпциг
|
Ничья
|
Зенит Санкт-Петербург
|
(1 - 0)
4.05
|
(0 - 0)
3.45
|
(0 - 1)
7.60
|
(2 - 0)
8.90
|
(1 - 1)
7.00
|
(0 - 2)
27.00
|
(2 - 1)
14.75
|
(2 - 2)
41.00
|
(1 - 2)
26.00
|
(3 - 0)
25.00
|
|
|
(3 - 1)
41.00
|
|
|
(4 - 0)
64.00
|
|
|
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|
Счет 2-го тайма
|
РБ Лейпциг
|
Ничья
|
Зенит Санкт-Петербург
|
(1 - 0)
4.65
|
(0 - 0)
4.85
|
(0 - 1)
8.30
|
(2 - 0)
8.10
|
(1 - 1)
6.90
|
(0 - 2)
25.00
|
(2 - 1)
11.75
|
(2 - 2)
31.00
|
(1 - 2)
20.50
|
(3 - 0)
19.75
|
|
(0 - 3)
76.00
|
(3 - 1)
28.00
|
|
(1 - 3)
67.00
|
(3 - 2)
61.00
|
|
|
(4 - 0)
53.00
|
|
|
(4 - 1)
69.00
|
|
|
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|
Разница в счете
|Да
|Нет
|
Победа в 1 гол - РБ Лейпциг
|3.60
|1.28
|
Победа в 2 гола - РБ Лейпциг
|4.75
|1.179
|
Победа в 3 гола - РБ Лейпциг
|7.20
|1.087
|
Победа в 1 гол - Зенит Санкт-Петербург
|6.30
|1.111
|
Победа в 2 гола - Зенит Санкт-Петербург
|11.75
|1.028
|
Победа в 1 гол - РБ Лейпциг или Зенит Санкт-Петербург
|2.52
|1.51
|
Победа в 2 гола - РБ Лейпциг или Зенит Санкт-Петербург
|3.86
|1.25
|
Победа в 3 гола - РБ Лейпциг или Зенит Санкт-Петербург
|6.55
|1.103
|
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Стиль победы
|Да
|Нет
|
Победа с сухим счетом - РБ Лейпциг
|3.20
|1.34
|
Победа с сухим счетом - Зенит Санкт-Петербург
|8.20
|1.067
|
Победа с сухим счетом - РБ Лейпциг или Зенит Санкт-Петербург
|2.55
|1.50
|
Волевая победа - РБ Лейпциг
|7.50
|1.082
|
Волевая победа - Зенит Санкт-Петербург
|12.75
|1.021
|
Волевая победа - РБ Лейпциг или Зенит Санкт-Петербург
|5.85
|1.127
|
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|
Голы + результат матча
|Да
|Нет
|
Обе команды забьют + РБ Лейпциг (победа)
|2.86
|1.41
|
Обе команды забьют + Зенит Санкт-Петербург (победа)
|6.75
|1.098
|
Обе команды забьют + Ничья
|4.30
|1.21
|
Обе команды забьют + РБ Лейпциг (победа) или ничья
|1.88
|1.90
|
Обе команды забьют + РБ Лейпциг (победа) или Зенит Санкт-Петербург (победа)
|2.19
|1.66
|
Обе команды забьют + Зенит Санкт-Петербург (победа) или ничья
|2.99
|1.38
|
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|
Результативная ничья
|
Да
|
Нет
|4.30
|1.21
|
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|
Тайм + Матч
Результат 1-го тайма и всего матча
|
РБ Лейпциг (победа в 1-м тайме) + РБ Лейпциг (победа в матче)
2.58
|
Ничья в 1-м тайме + РБ Лейпциг (победа в матче)
4.95
|
Зенит Санкт-Петербург (победа в 1-м тайме) + РБ Лейпциг (победа в матче)
21.00
|
РБ Лейпциг (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
15.00
|
Ничья в 1-м тайме + Ничья в матче
6.75
|
Зенит Санкт-Петербург (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
16.00
|
РБ Лейпциг (победа в 1-м тайме) + Зенит Санкт-Петербург (победа в матче)
38.00
|
Ничья в 1-м тайме + Зенит Санкт-Петербург (победа в матче)
11.75
|
Зенит Санкт-Петербург (победа в 1-м тайме) + Зенит Санкт-Петербург (победа в матче)
9.20
|
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|
1-й тайм + 2-й тайм
|
РБ Лейпциг (победа в 1-м тайме) + РБ Лейпциг (победа во 2-м тайме)
4.60
|
Ничья в 1-м тайме + РБ Лейпциг (победа во 2-м тайме)
4.95
|
Зенит Санкт-Петербург (победа в 1-м тайме) + РБ Лейпциг (победа во 2-м тайме)
9.20
|
РБ Лейпциг (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
6.55
|
Ничья в 1-м тайме + Ничья во 2-м тайме
6.75
|
Зенит Санкт-Петербург (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
15.50
|
РБ Лейпциг (победа в 1-м тайме) + Зенит Санкт-Петербург (победа во 2-м тайме)
9.10
|
Ничья в 1-м тайме + Зенит Санкт-Петербург (победа во 2-м тайме)
11.75
|
Зенит Санкт-Петербург (победа в 1-м тайме) + Зенит Санкт-Петербург (победа во 2-м тайме)
24.00
|
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|
Тайм с большим количеством голов
|1-й тайм
|Поровну
|2-й тайм
|3.02
|3.95
|2.04
|
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|
Тайм первого гола
|1-й тайм
|Без голов
|2-й тайм
|1.30
|10.00
|4.55
|
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|
Тайм с большим количеством голов (РБ Лейпциг)
|1-й тайм
|Поровну
|2-й тайм
|3.20
|3.08
|2.30
|
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|
Тайм с большим количеством голов (Зенит Санкт-Петербург)
|1-й тайм
|Поровну
|2-й тайм
|3.80
|2.20
|2.82
|
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|
Результат матча + тотал голов
|Да
|Нет
|
РБ Лейпциг (победа) + тотал меньше 2.5
|4.90
|1.172
|
РБ Лейпциг (победа) + тотал меньше 3.5
|2.75
|1.44
|
РБ Лейпциг (победа) + тотал меньше 4.5
|2.19
|1.66
|
РБ Лейпциг (победа) + тотал меньше 5.5
|1.86
|1.92
|
РБ Лейпциг (победа) + тотал больше 2.5
|2.23
|1.64
|
РБ Лейпциг (победа) + тотал больше 3.5
|3.38
|1.31
|
РБ Лейпциг (победа) + тотал больше 4.5
|5.00
|1.164
|
РБ Лейпциг (победа) + тотал больше 5.5
|8.70
|1.059
|
Зенит Санкт-Петербург (победа) + тотал меньше 2.5
|9.60
|1.047
|
Зенит Санкт-Петербург (победа) + тотал меньше 3.5
|6.20
|1.114
|
Зенит Санкт-Петербург (победа) + тотал меньше 4.5
|5.55
|1.139
|
Зенит Санкт-Петербург (победа) + тотал меньше 5.5
|4.85
|1.173
|
Зенит Санкт-Петербург (победа) + тотал больше 2.5
|6.30
|1.111
|
Зенит Санкт-Петербург (победа) + тотал больше 3.5
|9.90
|1.044
|
Зенит Санкт-Петербург (победа) + тотал больше 4.5
|12.25
|1.024
|
Ничья + тотал меньше 2.5
|5.25
|1.151
|
Ничья + тотал меньше 3.5
|5.25
|1.151
|
Ничья + тотал меньше 4.5
|3.96
|1.24
|
Ничья + тотал меньше 5.5
|3.96
|1.24
|
Ничья + тотал больше 2.5
|8.10
|1.07
|
Ничья + тотал больше 3.5
|8.10
|1.07
|
РБ Лейпциг (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
|2.82
|1.42
|
РБ Лейпциг (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
|1.97
|1.82
|
РБ Лейпциг (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
|1.51
|2.52
|
РБ Лейпциг (победа) или ничья + тотал меньше 5.5
|1.34
|3.20
|
РБ Лейпциг (победа) или ничья + тотал больше 2.5
|1.89
|1.89
|
РБ Лейпциг (победа) или ничья + тотал больше 3.5
|2.68
|1.46
|
РБ Лейпциг (победа) или ничья + тотал больше 4.5
|4.60
|1.191
|
РБ Лейпциг (победа) или ничья + тотал больше 5.5
|7.50
|1.081
|
Зенит Санкт-Петербург (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
|3.96
|1.24
|
Зенит Санкт-Петербург (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
|3.24
|1.333
|
Зенит Санкт-Петербург (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
|2.55
|1.50
|
Зенит Санкт-Петербург (победа) или ничья + тотал меньше 5.5
|2.40
|1.56
|
Зенит Санкт-Петербург (победа) или ничья + тотал больше 2.5
|4.20
|1.222
|
Зенит Санкт-Петербург (победа) или ничья + тотал больше 3.5
|5.45
|1.142
|
Зенит Санкт-Петербург (победа) или ничья + тотал больше 4.5
|9.80
|1.045
|
Зенит Санкт-Петербург (победа) или ничья + тотал больше 5.5
|13.25
|1.017
|
РБ Лейпциг (победа) или Зенит Санкт-Петербург (победа) + тотал меньше 2.5
|3.68
|1.27
|
РБ Лейпциг (победа) или Зенит Санкт-Петербург (победа) + тотал меньше 3.5
|2.09
|1.727
|
РБ Лейпциг (победа) или Зенит Санкт-Петербург (победа) + тотал меньше 4.5
|1.70
|2.13
|
РБ Лейпциг (победа) или Зенит Санкт-Петербург (победа) + тотал меньше 5.5
|1.43
|2.78
|
РБ Лейпциг (победа) или Зенит Санкт-Петербург (победа) + тотал больше 2.5
|1.78
|2.01
|
РБ Лейпциг (победа) или Зенит Санкт-Петербург (победа) + тотал больше 3.5
|2.82
|1.42
|
РБ Лейпциг (победа) или Зенит Санкт-Петербург (победа) + тотал больше 4.5
|4.20
|1.22
|
РБ Лейпциг (победа) или Зенит Санкт-Петербург (победа) + тотал больше 5.5
|7.80
|1.074
|
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Забьет ли игрок, вышедший на замену
|
Да
|
Нет
|3.98
|1.24