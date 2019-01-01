Футбол

Лига чемпионов UEFA. Групповой этап

 		Все события Назад Статистика
Название события 1
Победа 1
X
Ничья
2
Победа 2
1X
Победа 1 или Ничья
12
Победа 1 или Победа 2
X2
Ничья или Победа 2
Фора1
Фора, голы
Фора2
Фора, голы
Меньше
Тотал голов. Меньше
Больше
Тотал голов. Больше
1.
РБ Лейпциг
19:55
2.
Зенит Санкт-Петербург
+600
1.70 4.10 5.15 1.21 1.28 2.29 (-1.0)
2.17 		(+1.0)
1.79 		(2.5)
2.52 		(2.5)
1.59
добавить/убрать
мой выбор
Основные
добавить/убрать
мой выбор
Счет матча
РБ Лейпциг
Ничья
Зенит Санкт-Петербург
(1 - 0)
9.60
(0 - 0)
10.00
(0 - 1)
18.75
(2 - 0)
10.00
(1 - 1)
7.80
(0 - 2)
34.00
(2 - 1)
8.00
(2 - 2)
12.75
(1 - 2)
15.50
(3 - 0)
14.50
(3 - 3)
41.00
(0 - 3)
71.00
(3 - 1)
12.25
(1 - 3)
41.00
(3 - 2)
18.75
(2 - 3)
34.00
(4 - 0)
27.00
(2 - 4)
86.00
(4 - 1)
23.00
(4 - 2)
35.00
(4 - 3)
67.00
(5 - 0)
53.00
(5 - 1)
48.00
(5 - 2)
67.00
добавить/убрать
мой выбор
Счет 1-го тайма
РБ Лейпциг
Ничья
Зенит Санкт-Петербург
(1 - 0)
4.05
(0 - 0)
3.45
(0 - 1)
7.60
(2 - 0)
8.90
(1 - 1)
7.00
(0 - 2)
27.00
(2 - 1)
14.75
(2 - 2)
41.00
(1 - 2)
26.00
(3 - 0)
25.00
(3 - 1)
41.00
(4 - 0)
64.00
добавить/убрать
мой выбор
Счет 2-го тайма
РБ Лейпциг
Ничья
Зенит Санкт-Петербург
(1 - 0)
4.65
(0 - 0)
4.85
(0 - 1)
8.30
(2 - 0)
8.10
(1 - 1)
6.90
(0 - 2)
25.00
(2 - 1)
11.75
(2 - 2)
31.00
(1 - 2)
20.50
(3 - 0)
19.75
(0 - 3)
76.00
(3 - 1)
28.00
(1 - 3)
67.00
(3 - 2)
61.00
(4 - 0)
53.00
(4 - 1)
69.00
добавить/убрать
мой выбор
Разница в счете
Да Нет
Победа в 1 гол - РБ Лейпциг
 3.60 1.28
Победа в 2 гола - РБ Лейпциг
 4.75 1.179
Победа в 3 гола - РБ Лейпциг
 7.20 1.087
Победа в 1 гол - Зенит Санкт-Петербург
 6.30 1.111
Победа в 2 гола - Зенит Санкт-Петербург
 11.75 1.028
Победа в 1 гол - РБ Лейпциг или Зенит Санкт-Петербург
 2.52 1.51
Победа в 2 гола - РБ Лейпциг или Зенит Санкт-Петербург
 3.86 1.25
Победа в 3 гола - РБ Лейпциг или Зенит Санкт-Петербург
 6.55 1.103
добавить/убрать
мой выбор
Стиль победы
Да Нет
Победа с сухим счетом - РБ Лейпциг
 3.20 1.34
Победа с сухим счетом - Зенит Санкт-Петербург
 8.20 1.067
Победа с сухим счетом - РБ Лейпциг или Зенит Санкт-Петербург
 2.55 1.50
Волевая победа - РБ Лейпциг
 7.50 1.082
Волевая победа - Зенит Санкт-Петербург
 12.75 1.021
Волевая победа - РБ Лейпциг или Зенит Санкт-Петербург
 5.85 1.127
добавить/убрать
мой выбор
Голы + результат матча
Да Нет
Обе команды забьют + РБ Лейпциг (победа)
 2.86 1.41
Обе команды забьют + Зенит Санкт-Петербург (победа)
 6.75 1.098
Обе команды забьют + Ничья
 4.30 1.21
Обе команды забьют + РБ Лейпциг (победа) или ничья
 1.88 1.90
Обе команды забьют + РБ Лейпциг (победа) или Зенит Санкт-Петербург (победа)
 2.19 1.66
Обе команды забьют + Зенит Санкт-Петербург (победа) или ничья
 2.99 1.38
добавить/убрать
мой выбор
Результативная ничья
Да
Нет
4.30 1.21
добавить/убрать
мой выбор
Тайм + Матч
 
Результат 1-го тайма и всего матча
РБ Лейпциг (победа в 1-м тайме) + РБ Лейпциг (победа в матче)
2.58
Ничья в 1-м тайме + РБ Лейпциг (победа в матче)
4.95
Зенит Санкт-Петербург (победа в 1-м тайме) + РБ Лейпциг (победа в матче)
21.00
РБ Лейпциг (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
15.00
Ничья в 1-м тайме + Ничья в матче
6.75
Зенит Санкт-Петербург (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
16.00
РБ Лейпциг (победа в 1-м тайме) + Зенит Санкт-Петербург (победа в матче)
38.00
Ничья в 1-м тайме + Зенит Санкт-Петербург (победа в матче)
11.75
Зенит Санкт-Петербург (победа в 1-м тайме) + Зенит Санкт-Петербург (победа в матче)
9.20
добавить/убрать
мой выбор
1-й тайм + 2-й тайм
РБ Лейпциг (победа в 1-м тайме) + РБ Лейпциг (победа во 2-м тайме)
4.60
Ничья в 1-м тайме + РБ Лейпциг (победа во 2-м тайме)
4.95
Зенит Санкт-Петербург (победа в 1-м тайме) + РБ Лейпциг (победа во 2-м тайме)
9.20
РБ Лейпциг (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
6.55
Ничья в 1-м тайме + Ничья во 2-м тайме
6.75
Зенит Санкт-Петербург (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
15.50
РБ Лейпциг (победа в 1-м тайме) + Зенит Санкт-Петербург (победа во 2-м тайме)
9.10
Ничья в 1-м тайме + Зенит Санкт-Петербург (победа во 2-м тайме)
11.75
Зенит Санкт-Петербург (победа в 1-м тайме) + Зенит Санкт-Петербург (победа во 2-м тайме)
24.00
добавить/убрать
мой выбор
Тайм с большим количеством голов
1-й тайм Поровну 2-й тайм
3.02 3.95 2.04
добавить/убрать
мой выбор
Тайм первого гола
1-й тайм Без голов 2-й тайм
1.30 10.00 4.55
добавить/убрать
мой выбор
Тайм с большим количеством голов (РБ Лейпциг)
1-й тайм Поровну 2-й тайм
3.20 3.08 2.30
добавить/убрать
мой выбор
Тайм с большим количеством голов (Зенит Санкт-Петербург)
1-й тайм Поровну 2-й тайм
3.80 2.20 2.82
добавить/убрать
мой выбор
Результат матча + тотал голов
Да Нет
РБ Лейпциг (победа) + тотал меньше 2.5
 4.90 1.172
РБ Лейпциг (победа) + тотал меньше 3.5
 2.75 1.44
РБ Лейпциг (победа) + тотал меньше 4.5
 2.19 1.66
РБ Лейпциг (победа) + тотал меньше 5.5
 1.86 1.92
РБ Лейпциг (победа) + тотал больше 2.5
 2.23 1.64
РБ Лейпциг (победа) + тотал больше 3.5
 3.38 1.31
РБ Лейпциг (победа) + тотал больше 4.5
 5.00 1.164
РБ Лейпциг (победа) + тотал больше 5.5
 8.70 1.059
Зенит Санкт-Петербург (победа) + тотал меньше 2.5
 9.60 1.047
Зенит Санкт-Петербург (победа) + тотал меньше 3.5
 6.20 1.114
Зенит Санкт-Петербург (победа) + тотал меньше 4.5
 5.55 1.139
Зенит Санкт-Петербург (победа) + тотал меньше 5.5
 4.85 1.173
Зенит Санкт-Петербург (победа) + тотал больше 2.5
 6.30 1.111
Зенит Санкт-Петербург (победа) + тотал больше 3.5
 9.90 1.044
Зенит Санкт-Петербург (победа) + тотал больше 4.5
 12.25 1.024
Ничья + тотал меньше 2.5
 5.25 1.151
Ничья + тотал меньше 3.5
 5.25 1.151
Ничья + тотал меньше 4.5
 3.96 1.24
Ничья + тотал меньше 5.5
 3.96 1.24
Ничья + тотал больше 2.5
 8.10 1.07
Ничья + тотал больше 3.5
 8.10 1.07
РБ Лейпциг (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
 2.82 1.42
РБ Лейпциг (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
 1.97 1.82
РБ Лейпциг (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
 1.51 2.52
РБ Лейпциг (победа) или ничья + тотал меньше 5.5
 1.34 3.20
РБ Лейпциг (победа) или ничья + тотал больше 2.5
 1.89 1.89
РБ Лейпциг (победа) или ничья + тотал больше 3.5
 2.68 1.46
РБ Лейпциг (победа) или ничья + тотал больше 4.5
 4.60 1.191
РБ Лейпциг (победа) или ничья + тотал больше 5.5
 7.50 1.081
Зенит Санкт-Петербург (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
 3.96 1.24
Зенит Санкт-Петербург (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
 3.24 1.333
Зенит Санкт-Петербург (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
 2.55 1.50
Зенит Санкт-Петербург (победа) или ничья + тотал меньше 5.5
 2.40 1.56
Зенит Санкт-Петербург (победа) или ничья + тотал больше 2.5
 4.20 1.222
Зенит Санкт-Петербург (победа) или ничья + тотал больше 3.5
 5.45 1.142
Зенит Санкт-Петербург (победа) или ничья + тотал больше 4.5
 9.80 1.045
Зенит Санкт-Петербург (победа) или ничья + тотал больше 5.5
 13.25 1.017
РБ Лейпциг (победа) или Зенит Санкт-Петербург (победа) + тотал меньше 2.5
 3.68 1.27
РБ Лейпциг (победа) или Зенит Санкт-Петербург (победа) + тотал меньше 3.5
 2.09 1.727
РБ Лейпциг (победа) или Зенит Санкт-Петербург (победа) + тотал меньше 4.5
 1.70 2.13
РБ Лейпциг (победа) или Зенит Санкт-Петербург (победа) + тотал меньше 5.5
 1.43 2.78
РБ Лейпциг (победа) или Зенит Санкт-Петербург (победа) + тотал больше 2.5
 1.78 2.01
РБ Лейпциг (победа) или Зенит Санкт-Петербург (победа) + тотал больше 3.5
 2.82 1.42
РБ Лейпциг (победа) или Зенит Санкт-Петербург (победа) + тотал больше 4.5
 4.20 1.22
РБ Лейпциг (победа) или Зенит Санкт-Петербург (победа) + тотал больше 5.5
 7.80 1.074
добавить/убрать
мой выбор
Забьет ли игрок, вышедший на замену
Да
Нет
3.98 1.24