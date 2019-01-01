|
Лига чемпионов UEFA. Групповой этап
|Все события Назад
|Статистика
|Название события
|
1
Победа 1
|
X
Ничья
|
2
Победа 2
|
1X
Победа 1 или Ничья
|
12
Победа 1 или Победа 2
|
X2
Ничья или Победа 2
|
Фора1
Фора, голы
|
Фора2
Фора, голы
|
Меньше
Тотал голов. Меньше
|
Больше
Тотал голов. Больше
|
|
|1.36
|5.20
|10.25
|1.078
|1.21
|3.45
|
(-1.5)
2.07
|
(+1.5)
1.86
|
(2.5)
2.29
|
(2.5)
1.70
|Все выборы
|Основные (70)
|Форы (20)
|Тоталы (40)
|Голы (83)
|Таймы (126)
|Угловые (86)
|Фолы (80)
|Интервалы (46)
|Игроки (4)
|Разное (13)
|Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор
|
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор
|
Счет матча
|
Байер 04
|
Ничья
|
Локомотив Москва
|
(1 - 0)
6.80
|
(0 - 0)
9.80
|
(0 - 1)
26.00
|
(2 - 0)
6.55
|
(1 - 1)
9.30
|
(0 - 2)
64.00
|
(2 - 1)
7.90
|
(2 - 2)
19.75
|
(1 - 2)
28.00
|
(3 - 0)
8.90
|
(3 - 3)
71.00
|
(1 - 3)
86.00
|
(3 - 1)
11.25
|
|
(2 - 3)
69.00
|
(3 - 2)
25.00
|
|
|
(4 - 0)
15.75
|
|
|
(4 - 1)
19.50
|
|
|
(4 - 2)
43.00
|
|
|
(5 - 0)
33.00
|
|
|
(5 - 1)
41.00
|
|
|
(5 - 2)
76.00
|
|
|
(6 - 0)
67.00
|
|
|
(6 - 1)
78.00
|
|
|
добавить/убрать
мой выбор
|
Счет 1-го тайма
|
Байер 04
|
Ничья
|
Локомотив Москва
|
(1 - 0)
3.20
|
(0 - 0)
3.38
|
(0 - 1)
11.00
|
(2 - 0)
6.65
|
(1 - 1)
8.90
|
(0 - 2)
51.00
|
(2 - 1)
16.00
|
(2 - 2)
56.00
|
(1 - 2)
43.00
|
(3 - 0)
18.25
|
|
|
(3 - 1)
41.00
|
|
|
(4 - 0)
51.00
|
|
|
добавить/убрать
мой выбор
|
Счет 2-го тайма
|
Байер 04
|
Ничья
|
Локомотив Москва
|
(1 - 0)
3.70
|
(0 - 0)
4.30
|
(0 - 1)
11.25
|
(2 - 0)
6.05
|
(1 - 1)
8.50
|
(0 - 2)
46.00
|
(2 - 1)
13.25
|
(2 - 2)
46.00
|
(1 - 2)
34.00
|
(3 - 0)
14.25
|
|
|
(3 - 1)
29.00
|
|
|
(3 - 2)
78.00
|
|
|
(4 - 0)
38.00
|
|
|
(4 - 1)
67.00
|
|
|
добавить/убрать
мой выбор
|
Разница в счете
|Да
|Нет
|
Победа в 1 гол - Байер 04
|3.32
|1.32
|
Победа в 2 гола - Байер 04
|3.86
|1.25
|
Победа в 3 гола - Байер 04
|5.60
|1.136
|
Победа в 1 гол - Байер 04 или Локомотив Москва
|2.75
|1.44
|
Победа в 2 гола - Байер 04 или Локомотив Москва
|3.68
|1.27
|
Победа в 3 гола - Байер 04 или Локомотив Москва
|5.50
|1.14
|
добавить/убрать
мой выбор
|
Стиль победы
|Да
|Нет
|
Победа с сухим счетом - Байер 04
|2.16
|1.68
|
Победа с сухим счетом - Локомотив Москва
|11.50
|1.03
|
Победа с сухим счетом - Байер 04 или Локомотив Москва
|1.97
|1.82
|
Волевая победа - Байер 04
|8.40
|1.065
|
Волевая победа - Байер 04 или Локомотив Москва
|7.50
|1.082
|
добавить/убрать
мой выбор
|
Голы + результат матча
|Да
|Нет
|
Обе команды забьют + Байер 04 (победа)
|2.90
|1.40
|
Обе команды забьют + Локомотив Москва (победа)
|11.75
|1.027
|
Обе команды забьют + Ничья
|5.75
|1.131
|
Обе команды забьют + Байер 04 (победа) или ничья
|2.11
|1.71
|
Обе команды забьют + Байер 04 (победа) или Локомотив Москва (победа)
|2.58
|1.49
|
Обе команды забьют + Локомотив Москва (победа) или ничья
|4.60
|1.188
|
добавить/убрать
мой выбор
|
Результативная ничья
|
Да
|
Нет
|5.75
|1.131
|
добавить/убрать
мой выбор
|
Тайм + Матч
Результат 1-го тайма и всего матча
|
Байер 04 (победа в 1-м тайме) + Байер 04 (победа в матче)
1.93
|
Ничья в 1-м тайме + Байер 04 (победа в матче)
4.30
|
Локомотив Москва (победа в 1-м тайме) + Байер 04 (победа в матче)
24.00
|
Байер 04 (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
19.00
|
Ничья в 1-м тайме + Ничья в матче
8.00
|
Локомотив Москва (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
23.00
|
Байер 04 (победа в 1-м тайме) + Локомотив Москва (победа в матче)
58.00
|
Ничья в 1-м тайме + Локомотив Москва (победа в матче)
20.50
|
Локомотив Москва (победа в 1-м тайме) + Локомотив Москва (победа в матче)
19.00
|
добавить/убрать
мой выбор
|
1-й тайм + 2-й тайм
|
Байер 04 (победа в 1-м тайме) + Байер 04 (победа во 2-м тайме)
3.15
|
Ничья в 1-м тайме + Байер 04 (победа во 2-м тайме)
4.30
|
Локомотив Москва (победа в 1-м тайме) + Байер 04 (победа во 2-м тайме)
12.50
|
Байер 04 (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
5.30
|
Ничья в 1-м тайме + Ничья во 2-м тайме
8.00
|
Локомотив Москва (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
27.00
|
Байер 04 (победа в 1-м тайме) + Локомотив Москва (победа во 2-м тайме)
12.00
|
Ничья в 1-м тайме + Локомотив Москва (победа во 2-м тайме)
20.50
|
Локомотив Москва (победа в 1-м тайме) + Локомотив Москва (победа во 2-м тайме)
58.00
|
добавить/убрать
мой выбор
|
Тайм с большим количеством голов
|1-й тайм
|Поровну
|2-й тайм
|2.97
|3.76
|2.13
|
добавить/убрать
мой выбор
|
Тайм первого гола
|1-й тайм
|Без голов
|2-й тайм
|1.31
|9.80
|4.45
|
добавить/убрать
мой выбор
|
Тайм с большим количеством голов (Байер 04)
|1-й тайм
|Поровну
|2-й тайм
|3.06
|3.20
|2.31
|
добавить/убрать
мой выбор
|
Тайм с большим количеством голов (Локомотив Москва)
|1-й тайм
|Поровну
|2-й тайм
|4.55
|1.76
|3.52
|
добавить/убрать
мой выбор
|
Результат матча + тотал голов
|Да
|Нет
|
Байер 04 (победа) + тотал меньше 2.5
|3.45
|1.30
|
Байер 04 (победа) + тотал меньше 3.5
|2.09
|1.727
|
Байер 04 (победа) + тотал меньше 4.5
|1.68
|2.16
|
Байер 04 (победа) + тотал меньше 5.5
|1.46
|2.68
|
Байер 04 (победа) + тотал больше 2.5
|1.94
|1.84
|
Байер 04 (победа) + тотал больше 3.5
|3.10
|1.36
|
Байер 04 (победа) + тотал больше 4.5
|5.00
|1.165
|
Байер 04 (победа) + тотал больше 5.5
|9.00
|1.055
|
Локомотив Москва (победа) + тотал меньше 2.5
|12.75
|1.021
|
Локомотив Москва (победа) + тотал меньше 3.5
|9.20
|1.052
|
Локомотив Москва (победа) + тотал меньше 4.5
|8.80
|1.058
|
Локомотив Москва (победа) + тотал меньше 5.5
|8.20
|1.067
|
Локомотив Москва (победа) + тотал больше 2.5
|11.50
|1.029
|
Ничья + тотал меньше 2.5
|5.75
|1.131
|
Ничья + тотал меньше 3.5
|5.75
|1.131
|
Ничья + тотал меньше 4.5
|4.75
|1.181
|
Ничья + тотал меньше 5.5
|4.75
|1.181
|
Ничья + тотал больше 2.5
|11.25
|1.031
|
Ничья + тотал больше 3.5
|11.25
|1.031
|
Байер 04 (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
|2.40
|1.56
|
Байер 04 (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
|1.64
|2.23
|
Байер 04 (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
|1.31
|3.38
|
Байер 04 (победа) или ничья + тотал меньше 5.5
|1.166
|5.00
|
Байер 04 (победа) или ничья + тотал больше 2.5
|1.79
|2.00
|
Байер 04 (победа) или ничья + тотал больше 3.5
|2.71
|1.45
|
Байер 04 (победа) или ничья + тотал больше 4.5
|4.80
|1.176
|
Байер 04 (победа) или ничья + тотал больше 5.5
|8.40
|1.064
|
Локомотив Москва (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
|4.75
|1.18
|
Локомотив Москва (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
|4.20
|1.222
|
Локомотив Москва (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
|3.54
|1.29
|
Локомотив Москва (победа) или ничья + тотал меньше 5.5
|3.38
|1.31
|
Локомотив Москва (победа) или ничья + тотал больше 2.5
|7.50
|1.081
|
Локомотив Москва (победа) или ничья + тотал больше 3.5
|9.50
|1.049
|
Локомотив Москва (победа) или ничья + тотал больше 4.5
|16.25
|1.003
|
Байер 04 (победа) или Локомотив Москва (победа) + тотал меньше 2.5
|3.10
|1.36
|
Байер 04 (победа) или Локомотив Москва (победа) + тотал меньше 3.5
|1.85
|1.93
|
Байер 04 (победа) или Локомотив Москва (победа) + тотал меньше 4.5
|1.50
|2.55
|
Байер 04 (победа) или Локомотив Москва (победа) + тотал меньше 5.5
|1.31
|3.38
|
Байер 04 (победа) или Локомотив Москва (победа) + тотал больше 2.5
|1.80
|1.99
|
Байер 04 (победа) или Локомотив Москва (победа) + тотал больше 3.5
|2.95
|1.39
|
Байер 04 (победа) или Локомотив Москва (победа) + тотал больше 4.5
|4.75
|1.18
|
Байер 04 (победа) или Локомотив Москва (победа) + тотал больше 5.5
|8.80
|1.058
|
добавить/убрать
мой выбор
|
Забьет ли игрок, вышедший на замену
|
Да
|
Нет
|3.54
|1.29