Футбол

Лига чемпионов UEFA. Групповой этап

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Название события 1
Победа 1
X
Ничья
2
Победа 2
1X
Победа 1 или Ничья
12
Победа 1 или Победа 2
X2
Ничья или Победа 2
Фора1
Фора, голы
Фора2
Фора, голы
Меньше
Тотал голов. Меньше
Больше
Тотал голов. Больше
1.
Байер 04
22:00
2.
Локомотив Москва
+559
1.36 5.20 10.25 1.078 1.21 3.45 (-1.5)
2.07 		(+1.5)
1.86 		(2.5)
2.29 		(2.5)
1.70
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Основные
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Счет матча
Байер 04
Ничья
Локомотив Москва
(1 - 0)
6.80
(0 - 0)
9.80
(0 - 1)
26.00
(2 - 0)
6.55
(1 - 1)
9.30
(0 - 2)
64.00
(2 - 1)
7.90
(2 - 2)
19.75
(1 - 2)
28.00
(3 - 0)
8.90
(3 - 3)
71.00
(1 - 3)
86.00
(3 - 1)
11.25
(2 - 3)
69.00
(3 - 2)
25.00
(4 - 0)
15.75
(4 - 1)
19.50
(4 - 2)
43.00
(5 - 0)
33.00
(5 - 1)
41.00
(5 - 2)
76.00
(6 - 0)
67.00
(6 - 1)
78.00
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Счет 1-го тайма
Байер 04
Ничья
Локомотив Москва
(1 - 0)
3.20
(0 - 0)
3.38
(0 - 1)
11.00
(2 - 0)
6.65
(1 - 1)
8.90
(0 - 2)
51.00
(2 - 1)
16.00
(2 - 2)
56.00
(1 - 2)
43.00
(3 - 0)
18.25
(3 - 1)
41.00
(4 - 0)
51.00
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Счет 2-го тайма
Байер 04
Ничья
Локомотив Москва
(1 - 0)
3.70
(0 - 0)
4.30
(0 - 1)
11.25
(2 - 0)
6.05
(1 - 1)
8.50
(0 - 2)
46.00
(2 - 1)
13.25
(2 - 2)
46.00
(1 - 2)
34.00
(3 - 0)
14.25
(3 - 1)
29.00
(3 - 2)
78.00
(4 - 0)
38.00
(4 - 1)
67.00
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Разница в счете
Да Нет
Победа в 1 гол - Байер 04
 3.32 1.32
Победа в 2 гола - Байер 04
 3.86 1.25
Победа в 3 гола - Байер 04
 5.60 1.136
Победа в 1 гол - Байер 04 или Локомотив Москва
 2.75 1.44
Победа в 2 гола - Байер 04 или Локомотив Москва
 3.68 1.27
Победа в 3 гола - Байер 04 или Локомотив Москва
 5.50 1.14
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Стиль победы
Да Нет
Победа с сухим счетом - Байер 04
 2.16 1.68
Победа с сухим счетом - Локомотив Москва
 11.50 1.03
Победа с сухим счетом - Байер 04 или Локомотив Москва
 1.97 1.82
Волевая победа - Байер 04
 8.40 1.065
Волевая победа - Байер 04 или Локомотив Москва
 7.50 1.082
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Голы + результат матча
Да Нет
Обе команды забьют + Байер 04 (победа)
 2.90 1.40
Обе команды забьют + Локомотив Москва (победа)
 11.75 1.027
Обе команды забьют + Ничья
 5.75 1.131
Обе команды забьют + Байер 04 (победа) или ничья
 2.11 1.71
Обе команды забьют + Байер 04 (победа) или Локомотив Москва (победа)
 2.58 1.49
Обе команды забьют + Локомотив Москва (победа) или ничья
 4.60 1.188
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Результативная ничья
Да
Нет
5.75 1.131
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Тайм + Матч
 
Результат 1-го тайма и всего матча
Байер 04 (победа в 1-м тайме) + Байер 04 (победа в матче)
1.93
Ничья в 1-м тайме + Байер 04 (победа в матче)
4.30
Локомотив Москва (победа в 1-м тайме) + Байер 04 (победа в матче)
24.00
Байер 04 (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
19.00
Ничья в 1-м тайме + Ничья в матче
8.00
Локомотив Москва (победа в 1-м тайме) + Ничья в матче
23.00
Байер 04 (победа в 1-м тайме) + Локомотив Москва (победа в матче)
58.00
Ничья в 1-м тайме + Локомотив Москва (победа в матче)
20.50
Локомотив Москва (победа в 1-м тайме) + Локомотив Москва (победа в матче)
19.00
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1-й тайм + 2-й тайм
Байер 04 (победа в 1-м тайме) + Байер 04 (победа во 2-м тайме)
3.15
Ничья в 1-м тайме + Байер 04 (победа во 2-м тайме)
4.30
Локомотив Москва (победа в 1-м тайме) + Байер 04 (победа во 2-м тайме)
12.50
Байер 04 (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
5.30
Ничья в 1-м тайме + Ничья во 2-м тайме
8.00
Локомотив Москва (победа в 1-м тайме) + Ничья во 2-м тайме
27.00
Байер 04 (победа в 1-м тайме) + Локомотив Москва (победа во 2-м тайме)
12.00
Ничья в 1-м тайме + Локомотив Москва (победа во 2-м тайме)
20.50
Локомотив Москва (победа в 1-м тайме) + Локомотив Москва (победа во 2-м тайме)
58.00
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Тайм с большим количеством голов
1-й тайм Поровну 2-й тайм
2.97 3.76 2.13
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Тайм первого гола
1-й тайм Без голов 2-й тайм
1.31 9.80 4.45
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Тайм с большим количеством голов (Байер 04)
1-й тайм Поровну 2-й тайм
3.06 3.20 2.31
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Тайм с большим количеством голов (Локомотив Москва)
1-й тайм Поровну 2-й тайм
4.55 1.76 3.52
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Результат матча + тотал голов
Да Нет
Байер 04 (победа) + тотал меньше 2.5
 3.45 1.30
Байер 04 (победа) + тотал меньше 3.5
 2.09 1.727
Байер 04 (победа) + тотал меньше 4.5
 1.68 2.16
Байер 04 (победа) + тотал меньше 5.5
 1.46 2.68
Байер 04 (победа) + тотал больше 2.5
 1.94 1.84
Байер 04 (победа) + тотал больше 3.5
 3.10 1.36
Байер 04 (победа) + тотал больше 4.5
 5.00 1.165
Байер 04 (победа) + тотал больше 5.5
 9.00 1.055
Локомотив Москва (победа) + тотал меньше 2.5
 12.75 1.021
Локомотив Москва (победа) + тотал меньше 3.5
 9.20 1.052
Локомотив Москва (победа) + тотал меньше 4.5
 8.80 1.058
Локомотив Москва (победа) + тотал меньше 5.5
 8.20 1.067
Локомотив Москва (победа) + тотал больше 2.5
 11.50 1.029
Ничья + тотал меньше 2.5
 5.75 1.131
Ничья + тотал меньше 3.5
 5.75 1.131
Ничья + тотал меньше 4.5
 4.75 1.181
Ничья + тотал меньше 5.5
 4.75 1.181
Ничья + тотал больше 2.5
 11.25 1.031
Ничья + тотал больше 3.5
 11.25 1.031
Байер 04 (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
 2.40 1.56
Байер 04 (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
 1.64 2.23
Байер 04 (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
 1.31 3.38
Байер 04 (победа) или ничья + тотал меньше 5.5
 1.166 5.00
Байер 04 (победа) или ничья + тотал больше 2.5
 1.79 2.00
Байер 04 (победа) или ничья + тотал больше 3.5
 2.71 1.45
Байер 04 (победа) или ничья + тотал больше 4.5
 4.80 1.176
Байер 04 (победа) или ничья + тотал больше 5.5
 8.40 1.064
Локомотив Москва (победа) или ничья + тотал меньше 2.5
 4.75 1.18
Локомотив Москва (победа) или ничья + тотал меньше 3.5
 4.20 1.222
Локомотив Москва (победа) или ничья + тотал меньше 4.5
 3.54 1.29
Локомотив Москва (победа) или ничья + тотал меньше 5.5
 3.38 1.31
Локомотив Москва (победа) или ничья + тотал больше 2.5
 7.50 1.081
Локомотив Москва (победа) или ничья + тотал больше 3.5
 9.50 1.049
Локомотив Москва (победа) или ничья + тотал больше 4.5
 16.25 1.003
Байер 04 (победа) или Локомотив Москва (победа) + тотал меньше 2.5
 3.10 1.36
Байер 04 (победа) или Локомотив Москва (победа) + тотал меньше 3.5
 1.85 1.93
Байер 04 (победа) или Локомотив Москва (победа) + тотал меньше 4.5
 1.50 2.55
Байер 04 (победа) или Локомотив Москва (победа) + тотал меньше 5.5
 1.31 3.38
Байер 04 (победа) или Локомотив Москва (победа) + тотал больше 2.5
 1.80 1.99
Байер 04 (победа) или Локомотив Москва (победа) + тотал больше 3.5
 2.95 1.39
Байер 04 (победа) или Локомотив Москва (победа) + тотал больше 4.5
 4.75 1.18
Байер 04 (победа) или Локомотив Москва (победа) + тотал больше 5.5
 8.80 1.058
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Забьет ли игрок, вышедший на замену
Да
Нет
3.54 1.29