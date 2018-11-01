Баскетбол

NBA. Плей-офф. Финал

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Серия до 4-х побед
Название события 2
Победа 2, с учетом всех ОТ
1
Победа 1, с учетом всех ОТ
Фора2
Фора, очки
Фора1
Фора, очки
Меньше
Тотал очков. Меньше
Больше
Тотал очков. Больше
2.
Торонто Рэпторз
Счет серии 3:2
14 июн 04:00
1.
Голден Стэйт Уорриорз
+181
2.30 1.69 (+2.5)
1.98 		(-2.5)
1.90 		(212.5)
1.87 		(212.5)
1.99
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Основные
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Обладатель Кубка Ларри О’Брайена
Торонто Рэпторз
1.29
Голден Стэйт Уорриорз
3.60
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Результат, основное время
Торонто Рэпторз (победа)
2.43
Ничья
16.50
Голден Стэйт Уорриорз (победа)
1.74
Торонто Рэпторз (победа) или ничья
2.12
Торонто Рэпторз (победа) или Голден Стэйт Уорриорз (победа)
1.014
Голден Стэйт Уорриорз (победа) или ничья
1.58
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Овертайм в матче
Да
Нет
16.50 1.014
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Разница в счете
Торонто Рэпторз
Голден Стэйт Уорриорз
в 1-2 очка 9.80 9.30
в 3-6 очков 6.40 5.40
в 7-9 очков 11.00 8.00
в 10-13 очков 12.00 7.60
в 14-16 очков 23.00 13.25
в 17-20 очков 27.00 15.25
в 21 и больше очков 27.00 15.75
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Половина + Матч
 
Результат 1-й половины и всего матча, включая все OT
Торонто Рэпторз (победа в 1-й половине) + Торонто Рэпторз (победа в матче)
3.02
Ничья в 1-й половине + Торонто Рэпторз (победа в матче)
30.00
Голден Стэйт Уорриорз (победа в 1-й половине) + Торонто Рэпторз (победа в матче)
7.70
Торонто Рэпторз (победа в 1-й половине) + Голден Стэйт Уорриорз (победа в матче)
6.70
Ничья в 1-й половине + Голден Стэйт Уорриорз (победа в матче)
27.00
Голден Стэйт Уорриорз (победа в 1-й половине) + Голден Стэйт Уорриорз (победа в матче)
2.25
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Половина с большим количеством очков
1-я половина 2.07
2-я половина 1.69
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Четверть с большим количеством очков
1-я четверть 3.76
2-я четверть 4.05
3-я четверть 3.38
4-я четверть 3.58