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NBA. Плей-офф. Финал
|Все события Назад
|Статистика
|Серия до 4-х побед
|Название события
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2
Победа 2, с учетом всех ОТ
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1
Победа 1, с учетом всех ОТ
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Фора2
Фора, очки
|
Фора1
Фора, очки
|
Меньше
Тотал очков. Меньше
|
Больше
Тотал очков. Больше
|
|
|2.30
|1.69
|
(+2.5)
1.98
|
(-2.5)
1.90
|
(212.5)
1.87
|
(212.5)
1.99
|Все выборы
|Основные (8)
|Форы (33)
|Тоталы (40)
|Половины (18)
|Четверти (52)
|Игроки (26)
|Разное (6)
|Мой выбор
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Основные
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Обладатель Кубка Ларри О’Брайена
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Торонто Рэпторз
1.29
|
Голден Стэйт Уорриорз
3.60
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Результат, основное время
|
Торонто Рэпторз (победа)
2.43
|
Ничья
16.50
|
Голден Стэйт Уорриорз (победа)
1.74
|
Торонто Рэпторз (победа) или ничья
2.12
|
Торонто Рэпторз (победа) или Голден Стэйт Уорриорз (победа)
1.014
|
Голден Стэйт Уорриорз (победа) или ничья
1.58
|
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Овертайм в матче
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Да
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Нет
|16.50
|1.014
|
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Разница в счете
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Торонто Рэпторз
|
Голден Стэйт Уорриорз
|в 1-2 очка
|9.80
|9.30
|в 3-6 очков
|6.40
|5.40
|в 7-9 очков
|11.00
|8.00
|в 10-13 очков
|12.00
|7.60
|в 14-16 очков
|23.00
|13.25
|в 17-20 очков
|27.00
|15.25
|в 21 и больше очков
|27.00
|15.75
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Половина + Матч
Результат 1-й половины и всего матча, включая все OT
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Торонто Рэпторз (победа в 1-й половине) + Торонто Рэпторз (победа в матче)
3.02
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Ничья в 1-й половине + Торонто Рэпторз (победа в матче)
30.00
|
Голден Стэйт Уорриорз (победа в 1-й половине) + Торонто Рэпторз (победа в матче)
7.70
|
Торонто Рэпторз (победа в 1-й половине) + Голден Стэйт Уорриорз (победа в матче)
6.70
|
Ничья в 1-й половине + Голден Стэйт Уорриорз (победа в матче)
27.00
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Голден Стэйт Уорриорз (победа в 1-й половине) + Голден Стэйт Уорриорз (победа в матче)
2.25
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Половина с большим количеством очков
|1-я половина
|2.07
|2-я половина
|1.69
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Четверть с большим количеством очков
|1-я четверть
|3.76
|2-я четверть
|4.05
|3-я четверть
|3.38
|4-я четверть
|3.58