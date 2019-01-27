Футбольный Марафон

Евгения Лесина

Игрок bookmaker-ratings.ru

Просто лучшая букмекерская контора и они это знают! им не нужны бонусы заманивать клиентов (хотя так было бы еще лучше) лучшие коэфициенты, самая адекватная букмекерская контора вас не режут за то что вы ушли в плюс и не ставят 10% удержания на вывод как на винлайне, в целом очень довольна, что перешла на марафон винлайн просто ужас по сравнению с Марафоном.