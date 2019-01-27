Футбольный Марафон

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Горячие московские дерби на только-только открытом стадионе имени Льва Яшина. Три поединка московского «Динамо» на новой арене с российскими лидерами: «Локомотивом», «Спартаком» и «Краснодаром»
Домашняя и тёплая даже зимой атмосфера небольшого уютного стадиончика в Каталонии или страсть и эмоции огромных мадридских арен. Три игры «Жироны» против главных испанских грандов: «Реала», «Барселоны» и «Атлетико»
Современный колорит и вековые традиции похода на футбол в английском Манчестере. Три домашних матча «Манчестер Сити» против мощных соперников: «Челси», «Тоттенхэма» и «Лестера». Также мы приготовили памятные призы с символикой «Манчестер Сити» восемнадцати участникам Футбольного Марафона!
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Для тех кто любит писать жалобы. Я сам недавно стал играть на ставках и очень положительно отношусь к сервису БК Марафон с лицензией РФ. А те жалобы, которые есть на сайте это извиняюсь хитро..пые каперы , которые не опытом берут, а вилками и коридорами. Поэтому им и режут БК лимиты и блокируют счета. Ввод и вывод в конторе изумительный.
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