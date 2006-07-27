На победу России в матче с Кипром

Сроки и условия участия в промоакции «Повышенный коэффициент»
1. Данная промоакция доступна для всех игроков, внесших первую интерактивную ставку с 18:00 09.10.2019 до 18:59 13.10.2019 (по московскому времени) с указанием промокода CYRU19 2. Для участия в промоакции Участник должен быть зарегистрирован и идентифицирован на сайте marathonbet.ru. При внесении интерактивной ставки Участник промоакции должен ввести промокод CYRU19 Бонус не будет зачислен, если Участник не указал промокод. 3. Данное предложение распространяется только на Участников, которые вносят первую интерактивную ставку (сумма интерактивной ставки должна быть не менее 100 RUB). 4. Для участия в промоакции Участник должен заключить предматчевое пари на сумму не менее 100 RUB на исход «Победа России» (квалифицирующее пари) в матче Кипр - Россия. 5. В качестве квалифицирующих пари принимаются только одиночные пари. Только первое квалифицирующее пари идет в зачет по данной промоакции. Любые последующие пари не будут учитываться. 6. Пари, по которым был произведен возврат средств, не принимают участие в данной промоакции. 7. Если пари Участника выиграет, выигрыш будет зачислен на счет Участника в два этапа: - сумма пари, умноженная на коэффициент (актуальный на момент размещения пари), будет зачислена сразу после окончания события; - сумма пари (не более 500 RUB), умноженная на разницу между стандартным и повышенным коэффициентом (4.50), будет зачислена на счет Участника в виде бесплатного пари в течение двух рабочих дней после окончания события. 8. Выигрыш, полученный в результате бесплатного пари, будет зачислен на счет Участника за вычетом суммы бесплатного пари. 9. Срок действия бесплатного пари составляет 7 дней с момента зачисления. 10. Пари, заключенные после начала события, не учитываются в данной промоакции. 11. Пари, заключенные на бонусные средства, а также с использованием опции «Досрочная выплата» и бесплатных пари, не являются квалифицирующими в данной промоакции. 12. Данное предложение не может быть использовано вместе с другими предложениями БК «Марафон». 13. Промокод может быть использован только один раз.
Общие положения
1. Организатором данной промоакции является компания ООО «Букмекерская контора «Марафон», адрес места нахождения: 107113, г. Москва, ул. Маленковская, д. 32, стр. 3, ОГРН 1027700244725, ИНН 7701180668, лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах № 14 от 12 марта 2010 года. 2. Промоакция проводится на веб-сайте Организатораwww.marathonbet.ru, в мобильной версии сайтаhttps://mobile.marathonbet.ruи в мобильном приложении Организатора. 3. Участником промоакции (далее «Участник») может стать любое дееспособное физическое лицо не моложе 18 лет. Лица младше 18 лет будут исключены из промоакции. 4. Участник пари, на игровом счете которого активирован режим самоисключения или другие ограничения, не может принимать участие в данной промоакции. 5. Заявки, не удовлетворяющие условиям промоакции, будут аннулированы. 6. Данное предложение не может быть использовано вместе с другими промоакциями и бонусными предложениями Организатора. 7. Участие в промоакции означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими правилами ее проведения. 8. Организатор не несет ответственности за любые ошибки или упущения, включая, но не ограничиваясь, ложными или вводящими в заблуждение утверждениями, сделанными третьими лицами, с которыми Организатор не связан гражданско-правовыми обязательствами. 9. В данной промоакции не могут участвовать сотрудники Организатора или их близкие родственники, а также сотрудники любых компаний, связанных с продвижением данной промоакции, включая типографские компании и посредников, и других компаний, связанных с промоакцией, а также родственники этих сотрудников. 10. Денежные призы не могут быть возмещены или переданы другому лицу. 11. Бесплатные пари и бонусы не могут быть возмещены или переданы другому лицу и не имеют денежного эквивалента. 12. Денежные призы, бесплатные пари и бонусы присуждаются на усмотрение Организатора. Если по мнению Организатора Участник промоакции вел себя некорректно или нечестно в данной промоакции Организатор оставляет за собой право отказать данному Участнику в присуждении денежного приза, бесплатного пари или бонуса. 13. Принимая участие в данной промоакции, Участник соглашается с тем, что Организатор и любые связанные с ним компании могут использовать информацию, собранную в ходе любой маркетинговой или клиентской кампании. Если при настройке параметров игрового счета Участник указал, что не хочет участвовать в маркетинговых акциях Организатора, то данные условия и положения не отменяют решения Участника. 14. Проходя регистрацию на сайте Организатораwww.marathonbet.ruи принимая участие в данной промоакции, Участник дает согласие на обработку Организатором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 15. Участник пари обязан удостовериться, что указанная им контактная информация является достоверной и действительна в течение всего срока действия промоакции. Организатор не несет ответственности за неточную или неполную контактную информацию. 16. Участник соглашается, что Организатор не несет ответственности вследствие отмены, приостановки или изменения условий данной промоакции по независящим от Организатора причинам. 17. Участник промоакции, не выполнивший требования данной промоакции в полном объеме, дисквалифицируется.
По данному коэффициенту в расчет берется часть пари в размере от 100 до 500 RUB
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